ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் பாப் சிம்ப்சன் மறைவு! - BOB SIMPSON

பாப் சிம்ப்சன் பயிற்சியின் கீழ் மார்க் டெய்லர், மார்க் வா, ஷேன் வார்னே, ஜஸ்டின் லாங்கர், மேத்யூ ஹேடன், கிளென் மெக்ராத், ரிக்கி பாண்டிங் போன்ற ஜாம்பவான்கள் ஆஸ்திரேலிய அணியில் இடம்பிடித்தனர்.

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் பாப் சிம்ப்சன்
ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் பாப் சிம்ப்சன் (Getty Images)
Published : August 16, 2025 at 3:39 PM IST

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் ஜாம்பவான் பாப் சிம்ப்சன் வயது மூப்பு காரணமாக இன்று காலமானார்.

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், பயிற்சியாளருமாக செயல்பட்டவர் பாப் சிம்ப்சன். இவர் ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக கடந்த 1957 முதல் 78 வரை சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடியுள்ளார். இதில் அவர் 62 டெஸ்ட் போட்டிகளிலும், 2 ஒருநாள் போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளதுடன், 39 டெஸ்ட் போட்டிகளில் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டுள்ளார்.

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 111 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடியுள்ள பாப் சிம்ப்சன் 10 சதங்கள் மற்றும் 27 அரைசதங்கள் என 4,869 ரன்களை அடித்துள்ளார். இதில் அவருடைய அதிகபட்ச ஸ்கோர் 311 ரன்கள் ஆகும். மேலும் இந்த 10 சதங்களையும் அவர் கேப்டனாக செயல்பட்ட காலத்தில் மட்டுமே அடித்துள்ளார். 1978ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற சிம்ப்சன், அதன்பின் 1986ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய அணியின் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டார்.

டேவிட் பூன், டீன் ஜோன்ஸ், ஸ்டீவ் வா, கிரெய்க் மெக்டெர்மாட் மற்றும் மெர்வ் ஹியூஸ் போன்ற வீரர்களை உள்ளடக்கிய ஆஸ்திரேலிய அணியை அவர் உருவாக்கினார். பின்னர் ஆஸ்திரேலிய அணியின் தேர்வு குழுவிலும் ஒரு அங்கமாக செயல்பட்ட சிம்ப்சன், 1987 ஆம் ஆண்டு மார்க் டெய்லர், இயன் ஹீலி, மார்க் வா, ஷேன் வார்னே, ஜஸ்டின் லாங்கர், மேத்யூ ஹேடன், டேமியன் மார்ட்டின், கிளென் மெக்ராத் மற்றும் ரிக்கி பாண்டிங் ஆகியோரை ஆஸ்திரேலிய அணிக்குள் கொண்டு வந்தார்.

அவர் எடுத்த இந்த முடிவின் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணி 1987ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை வென்று சாதனை படைத்தது. அதன்பின், 1989ஆம் ஆண்டு ஆஷஸ் தொடர் வெற்றி, 1995ஆம் ஆண்டு வொரெல் கோப்பையை வென்றது என ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வரலாறு மாறியது, அதன்பின் ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஆதிக்கமும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தொடர்ந்தது.

இந்த நிலையில், பாப் சிம்ப்சன் தனது 89வது வயதில் சிட்னியில் இன்று காலமானார். சிம்ப்சனின் மறைவு செய்தியானது ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. மேலும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் தங்கள் எக்ஸ் பதிவில், "ஒரு உண்மையான கிரிக்கெட் ஜாம்பவானுக்கு இரங்கல். டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரர், கேப்டன், பயிற்சியாளர் மற்றும் தேசிய தேர்வாளர் - பாப் சிம்ப்சன் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட்டில் ஒரு வலிமையான நபராக இருந்ததுடன், இந்த விளையாட்டுக்கு அனைத்தையும் கொடுத்துள்ளார். சிம்ப்சனை இழந்து நிற்கும் குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறது” என்று பதிவிட்டுள்ளது.

மேலும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரிய தலைவர் மைக் பெயர்ட் (Mike Baird) கூறுகையில், "ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட்டின் சிறந்த வீரர்களில் ஒருவராக பாப் சிம்ப்சன் இருந்தார், அவர் விளையாடுவதைப் பார்த்த அல்லது அவரது ஞானத்தால் பயனடைந்த எவருக்கும் இது ஒரு சோகமான நாள். ஆஸ்திரேலிய அணியை வெற்றிகரமாக வழிநடத்திய சிம்ப்சன், அதன்பின் பயிற்சியாளராகவும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட்டை அதன் பொற்காலத்திற்கு அடித்தளம் அமைத்துக் கொடுத்தார்” என்று கூறினார்.

