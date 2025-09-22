ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க வீரர்கள் கொன்ஸ்டாஸ் - கவாஜா தான் - ரிக்கி பாண்டிங் நம்பிக்கை!
சமீபகாலமாக பேட்டிங்கில் சோபிக்க தவறிய ஆஸ்திரேலிய இளம் வீரர் சாம் கொன்ஸ்டாஸ், இந்திய ஏ அணிக்கு எதிரான டெஸ்டில் சதம் விளாசி ஃபார்மை மீட்டுள்ளார்.
Published : September 22, 2025 at 1:48 PM IST
ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க வீரர்களாக சாம் கொன்ஸ்டஸ் மற்றும் உஸ்மான் கவாஜா தான் விளையாடுவார்கள் என்று அந்த அணியின் முன்னாள் வீரர் ரிக்கி பாண்டிங் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
இங்கிலாந்து அணி அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகளைக் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 21ஆம் தேதி பெர்த் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. அதன்பின், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது போட்டி, பகலிரவு ஆட்டமாக டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பிரிஸ்பேனில் நடைபெறவுள்ளது.
மேற்கொண்டு மூன்றாவது போட்டி டிசம்பர் 17ஆம் தேதி அடிலெய்டிலும், நான்காவது போட்டி டிசம்பர் 26ஆம் தேதி மெல்போர்னிலும், கடைசி டெஸ்ட் போட்டி ஜனவரி 4ஆம் தேதி சிட்னியிலும் நடைபெறவுள்ளது. ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் இரு அணிகளும் இதுவரை 73 முறை மோதிய நிலையில், ஆஸ்திரேலியா 34 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்து 32 போட்டிகளிலும் 7 போட்டிகள் முடிவு எட்டப்படாமலும் முடிந்துள்ளன.
⚡️ Sam Konstas returns to the @ThunderBBL squad 😮💨 #BBL14 pic.twitter.com/KAdQuXaA07— KFC Big Bash League (@BBL) January 7, 2025
இதனால் இம்முறை எந்த அணி ஆஷஸ் தொடரை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. அதனைவிட தற்சமயம், ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க வீரர்கள் யார் என்ற கேள்வி தான் அதிகரித்து வருகிறது. ஏனெனில் டேவிட் வார்னரின் ஓய்வுக்கு பிறகு ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க வீரர்களாக ஸ்டீவ் ஸ்மித், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, டிராவிஸ் ஹெட், சாம் கொன்ஸ்டாஸ் என்று பலரை ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் பரிசோதித்துள்ளது.
இதில் ஸ்மித் மற்றும் லபுஷாக்னே இருவரும் தொடக்க வீரர்கள் இடத்தில் சோபிக்க தவறினர். டிராவிஸ் ஹெட் தொடக்க வீரராக சிறப்பாக செயல்பட்ட நிலையிலும், மிடில் ஆர்டர் பிரச்சனை காரணமாக, அவரை தொடக்க வீரர் இடத்தில் களமிறக்குவதில் சிக்கல் உள்ளது. அதேசமயம் சாம் கொன்ஸ்டாஸ் இளம் வீரர் மட்டுமின்றி அதிரடியான அனுகுமுறையை பின் பற்றி வருவதால், அவரையும் அந்த அணி சரியான முறையில் கையாள வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் யார் அந்த தொடக்க வீரர்? என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழத்தொடங்கியுள்ளது.
இந்த நிலையில், ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான அஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க வீரராக சாம் கொன்ஸ்டாஸ் விளையாட வேண்டும் என்று முன்னாள் வீரர் ரிக்கி பாண்டிங் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய அவர், "இந்திய ஏ அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் சாம் கொன்ஸ்டாஸ் சதமடித்து தனது ஃபார்மை நிரூபித்துள்ளார். இந்த சதம் தற்போது அவருக்கு மிகவும் தேவைப்படும் ஒன்றாகவும் அமைந்துள்ளது. எனவே ஆஷஸ் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியின் தொடக்க வீரர்கள் கொன்ஸ்டாஸ் மற்றும் கவாஜா தான் என்று தோன்றுகிறது" என்றார்.
Sam Konstas taps the Australian crest as he makes a remarkable 50 on debut! #AUSvIND | #MilestoneMoment | @nrmainsurance pic.twitter.com/y1tp4rT9qG— cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2024
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடரில் கேமரூன் கிரீனை மூன்றாவது இடத்தில் களமிறக்கியதன் மூலம், அவருக்கு நீண்டகாலம் அந்த இடத்தை ஒதுக்கியுள்ளதாக தெரிகிறது. ஸ்மித் நான்காவது இடத்திலும், ஹெட் ஐந்தாவது இடத்திலும், பியூ வெப்ஸ்டர் 6ஆவது இடத்திலும் பேட்டிங் செய்வார்கள் என்று நினைக்கிறேன். அதிலும் பியூ வெப்ஸ்டர் இருக்கும் ஃபார்மில் அவருக்கு பதிலாக வேறு வீரரை களமிறக்குது தற்போதைக்கு சாத்தியமில்லை என்று தோன்றுகிறது" என்று கூறினார்.
இதையும் படிங்க:
கடந்த பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பை தொடரின் மூலம் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான சாம் கொன்ஸ்டாஸ், இதுவரை 5 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி ஒரு அரைசதம் மட்டுமே அடித்துள்ளார். இதனால் அவரது ஃபார்ம் குறித்த கேள்விகள் எழுந்த நிலையில், தற்சமயம் நடைபெற்று வரும் இந்தியா ஏ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சதம் விளாசி விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார். இதனால் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான இடத்தையும் அவர் ஏறத்தாழ உறுதி செய்துள்ளார் என்பதும் தெளிவாகியுள்ளது.