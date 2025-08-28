ETV Bharat / sports

இந்திய அணியை விமர்சிப்பவர்கள் தங்கள் நாட்டு கிரிக்கெட்டில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் - கவாஸ்கர் பதிலடி! - ASIA CUP 2025

இந்திய அணி தேர்வை விமர்சிக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள், அவர்கள் நாட்டு கிரிக்கெட்டில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று இந்திய ஜாம்பவான் சுனில் கவாஸ்கர் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

சுனில் கவாஸ்கர்
சுனில் கவாஸ்கர் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட்டைப் பற்றி எதுவும் தெரியாத வெளிநாட்டு வீரர்கள், தங்கள் அணி தேர்வு குறித்து விவாதிப்பது ஏன்? என்று இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சுனில் கவாஸ்கர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

17ஆவது சீசன் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது, அடுத்த மாதம் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இந்த தொடரில் எட்டு அணிகள் பங்கேற்கும் நிலையில், இதில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர். அதே சமயம், இந்த தொடரில் விளையாடும் சூர்யகுமார் தலைமையிலான இந்திய அணியும் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த அணியில் கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ் தொடரும் நிலையில், அணியின் துணை கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேற்கொண்டு நட்சத்திர வீரர்களான சஞ்சு சாம்சன், ஹர்திக் பாண்டியா, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோரும் இடம் பிடித்துள்ள நிலையில், இந்த அணியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், முகமது சிரா, வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோருக்கு இடம் இல்லாதது விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது.

ஏனெனில், சமீப காலமாகவே ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வரும் நிலையில், அவருக்கு அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்காதது ரசிகர்களை அதிருப்தியடைய செய்துள்ளது. இதன் காரணமாக, இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு வீரர்களும் அணியின் தேர்வு குழுவை கடுமையாக விமர்சித்தனர். இந்நிலையில், இந்திய அணி தேர்வை விமர்சிக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள், அவர்கள் நாட்டு கிரிக்கெட்டில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று இந்திய ஜாம்பவான் சுனில் கவாஸ்கர் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து பேசிய அவர், “இந்திய கிரிக்கெட்டைப் பற்றி எதுவும் தெரியாத வெளிநாட்டு வீரர்கள், எங்கள் அணியைப் பற்றி விவாதித்து, எரியும் நெருப்பில் எண்ணெய் ஊற்றுகிறார்கள். அவர்கள் எவ்வளவு சிறந்தவர்களாக இருந்தாலும், எத்தனை முறை இந்தியாவுக்கு சென்றிருந்தாலும், எங்கள் அணித் தேர்வு பற்றிப் பேசுவது அவர்களின் வேலை அல்ல. அவர்கள் தங்கள் நாட்டு கிரிக்கெட்டில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவர்கள் ஏன் எங்கள் கிரிக்கெட்டை பற்றி கவலைப்படுகிறார்கள்? ஆச்சரியப்படும் விதமாக, அவர்களின் தேசிய அணிகள் அறிவிக்கப்படும் போது இதுபோன்ற விமர்சனங்கள் அவர்களிடமிருந்து வருவதில்லை” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஏனெனில் தேர்வாளர்கள் சரியான அணியை தேர்ந்தெடுத்துள்ளதாக அவர்களுக்கு தோன்றுகிறது. அதனால் அதில் அவர்கள் எந்த கருத்தையும் சொல்வதில்லை. ஆனால், இந்திய அணி தேர்வை மட்டும் ஏன்? விமர்சிக்கின்றனர். வெளிநாட்டு அணிகள் தேர்வு குறித்து முன்னாள் இந்திய வீரர்கள் கருத்து தெரிவிப்பதை நீங்கள் எப்போதாவது பார்த்திருக்கிறீர்களா? அது சாத்தியமில்லை.

ஏனென்றால், நாங்கள் எங்கள் சொந்த வேலையை பற்றி சிந்திக்கிறோம். யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறோம், யாரை விட்டுவிடுகிறோம் என்பதை பற்றி நாங்கள் தீவிரமாக யோசிப்பதில்லை. சமூக ஊடகங்களில் விளம்பரம் பெறுவதற்காக வெளிநாட்டு வீரர்கள் இந்திய அணி குறித்து எதிர்மறையாக கருத்து தெரிவித்து வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள்” என்று சாடியுள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி, துபாயில் நடைபெறும் தங்களின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது. அதன் பின், செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி பரம எதிரியான பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக விளையாடும் இந்திய அணி, அதனைத்தொடர்ந்து ஓமன் அணியுடன் தங்கள் கடைசி லீக் போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. நடப்பு சாம்பியன் எனும் அந்தஸ்துடன் களமிறங்கும் இந்திய அணி, இந்த முறையும் கோப்பையை வெல்லுமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

இதையும் படிங்க:

  1. இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்ல வாய்ப்பில்லை - ஸ்ரீகாந்த்!
  2. இனி தமிழ்நாடு அணிக்காக விளையாட போவதில்லை; ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்திய விஜய் ஷங்கர்!

ஆசியக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி: சூர்ய குமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், சஞ்சு சாம்சன், ஹர்ஷித் சிங் ராணா.

ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட்டைப் பற்றி எதுவும் தெரியாத வெளிநாட்டு வீரர்கள், தங்கள் அணி தேர்வு குறித்து விவாதிப்பது ஏன்? என்று இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சுனில் கவாஸ்கர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

17ஆவது சீசன் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது, அடுத்த மாதம் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இந்த தொடரில் எட்டு அணிகள் பங்கேற்கும் நிலையில், இதில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர். அதே சமயம், இந்த தொடரில் விளையாடும் சூர்யகுமார் தலைமையிலான இந்திய அணியும் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த அணியில் கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ் தொடரும் நிலையில், அணியின் துணை கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேற்கொண்டு நட்சத்திர வீரர்களான சஞ்சு சாம்சன், ஹர்திக் பாண்டியா, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோரும் இடம் பிடித்துள்ள நிலையில், இந்த அணியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், முகமது சிரா, வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோருக்கு இடம் இல்லாதது விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது.

ஏனெனில், சமீப காலமாகவே ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வரும் நிலையில், அவருக்கு அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்காதது ரசிகர்களை அதிருப்தியடைய செய்துள்ளது. இதன் காரணமாக, இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு வீரர்களும் அணியின் தேர்வு குழுவை கடுமையாக விமர்சித்தனர். இந்நிலையில், இந்திய அணி தேர்வை விமர்சிக்கும் வெளிநாட்டு வீரர்கள், அவர்கள் நாட்டு கிரிக்கெட்டில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று இந்திய ஜாம்பவான் சுனில் கவாஸ்கர் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து பேசிய அவர், “இந்திய கிரிக்கெட்டைப் பற்றி எதுவும் தெரியாத வெளிநாட்டு வீரர்கள், எங்கள் அணியைப் பற்றி விவாதித்து, எரியும் நெருப்பில் எண்ணெய் ஊற்றுகிறார்கள். அவர்கள் எவ்வளவு சிறந்தவர்களாக இருந்தாலும், எத்தனை முறை இந்தியாவுக்கு சென்றிருந்தாலும், எங்கள் அணித் தேர்வு பற்றிப் பேசுவது அவர்களின் வேலை அல்ல. அவர்கள் தங்கள் நாட்டு கிரிக்கெட்டில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவர்கள் ஏன் எங்கள் கிரிக்கெட்டை பற்றி கவலைப்படுகிறார்கள்? ஆச்சரியப்படும் விதமாக, அவர்களின் தேசிய அணிகள் அறிவிக்கப்படும் போது இதுபோன்ற விமர்சனங்கள் அவர்களிடமிருந்து வருவதில்லை” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஏனெனில் தேர்வாளர்கள் சரியான அணியை தேர்ந்தெடுத்துள்ளதாக அவர்களுக்கு தோன்றுகிறது. அதனால் அதில் அவர்கள் எந்த கருத்தையும் சொல்வதில்லை. ஆனால், இந்திய அணி தேர்வை மட்டும் ஏன்? விமர்சிக்கின்றனர். வெளிநாட்டு அணிகள் தேர்வு குறித்து முன்னாள் இந்திய வீரர்கள் கருத்து தெரிவிப்பதை நீங்கள் எப்போதாவது பார்த்திருக்கிறீர்களா? அது சாத்தியமில்லை.

ஏனென்றால், நாங்கள் எங்கள் சொந்த வேலையை பற்றி சிந்திக்கிறோம். யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறோம், யாரை விட்டுவிடுகிறோம் என்பதை பற்றி நாங்கள் தீவிரமாக யோசிப்பதில்லை. சமூக ஊடகங்களில் விளம்பரம் பெறுவதற்காக வெளிநாட்டு வீரர்கள் இந்திய அணி குறித்து எதிர்மறையாக கருத்து தெரிவித்து வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள்” என்று சாடியுள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி, துபாயில் நடைபெறும் தங்களின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது. அதன் பின், செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி பரம எதிரியான பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக விளையாடும் இந்திய அணி, அதனைத்தொடர்ந்து ஓமன் அணியுடன் தங்கள் கடைசி லீக் போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. நடப்பு சாம்பியன் எனும் அந்தஸ்துடன் களமிறங்கும் இந்திய அணி, இந்த முறையும் கோப்பையை வெல்லுமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

இதையும் படிங்க:

  1. இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்ல வாய்ப்பில்லை - ஸ்ரீகாந்த்!
  2. இனி தமிழ்நாடு அணிக்காக விளையாட போவதில்லை; ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்திய விஜய் ஷங்கர்!

ஆசியக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி: சூர்ய குமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், சஞ்சு சாம்சன், ஹர்ஷித் சிங் ராணா.

For All Latest Updates

TAGGED:

SUNIL GAVASKAR SLAMSINDIA TEAM SELECTIONASIA CUP 2025 INDIA TEAMஆசிய கோப்பை 2025ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.