ETV Bharat / sports

சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய பாகிஸ்தான் வீரரின் கொண்டாட்டம் - நெட்டிசன்கள் தாக்கு!

ஆசிய கோப்பை தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.

சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய ஃபர்ஹானின் கொண்டாட்டம்
சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய ஃபர்ஹானின் கொண்டாட்டம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 12:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானின் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் அரைசதம் அடித்த பிறகு, அதனை கொண்டாடுவம் வகையில் செய்த செயல் நெட்டிசன்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 ஆட்டம் நேற்று துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 171 ரன்களைச் சேர்த்தது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் 58 ரன்களையும், சைம் அயுப், ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் தலா 21 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இந்திய அணி தரப்பில் ஷிவம் தூபே 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் தொடக்க வீரர்கள் அபிஷேக் சர்மா 74 ரன்களையும், ஷுப்மன் கில் 47 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தனர். இறுதிவரை களத்தில் இருந்த திலக் வர்மா 30 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 18.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய அபிஷேக் சர்மா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

எப்போதும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் போட்டி என்றால் அதில் பரபரப்புக்கும், சர்ச்சைக்கும் பஞ்சமிருக்காது. அந்த வகையில் நேற்றைய தினமும், பாகிஸ்தான் வீரர் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் அரைசதம் அடித்ததை கொண்டாடிய விதம் சர்ச்சைக்கு வழி வகுத்துள்ளது. இந்த போட்டியில் அரைசதம் கடந்த ஃபர்ஹான் அதனை கொண்டாடும் வகையில், துப்பாக்கியால் சுடுவது பொன்று சைகையை செய்திருந்தார். இது இந்திய ரசிகர்களை அதிருப்தியடைய செய்துள்ளது.

ஃபர்ஹானின் இந்த கொண்டாட்டத்தை நெட்டிசன்கள் சிலர் பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதளுடன் ஒப்பிட்டுள்ளனர். மேலும், அரசியல் தலைவர்களும் இதற்கு தங்கள் எதிர்ப்பைத் தெரிவித்து, அத்தகைய ஒரு நாட்டோடு போட்டியை விளையாட பிசிசிஐ எவ்வாறு அனுமதித்தது என்று கோபத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியதுடன், கடும் விமர்சனங்களுக்கும் வழி வகுத்துள்ளது.

இதையும் படிங்க:

  1. சமூக வலைதளத்திலும் பாகிஸ்தானுக்கு பதிலடி கொடுத்த அபிஷேக், ஷுப்மன் - வைரலாகும் பதிவுகள்!
  2. ஸ்மிருதி மந்தனா அதிவேக சதம் வீண்..இறுதிவரை போராடி வீழ்ந்த இந்திய அணி

அதேபோல் நேற்றைய போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் பேட்டிங் செய்த போது, பாகிஸ்தான் பவுலர்கள் வார்த்தை மோதலில் ஈடுபட்டனர். அதிலும் குறிப்பாக அபிஷேக் சர்மா - ஹாரிஸ் ராவுஃப் இருவரும் மோதிய போது, கள நடுவர் குறுக்கிட்டு இருவரையும் சமாதானம் செய்து வைத்தார். இறுதியில் அபிஷேக் சர்மா தனது அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலம் பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் விளாசி பதிலடி கொடுத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

SAHIBZADA FARHA GUN CELEBRATIONINDIA VS PAKISTAN ASIA CUP CLASHSAHIBZADA FARHANஇந்தியா பாகிஸ்தான் ஆசிய கோப்பைINDIA VS PAKISTAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.