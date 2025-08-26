ETV Bharat / sports

பிரீமியர் லீக் 2025: பரபரப்பான ஆட்டத்தில் நியூகேஸிலை வீழ்த்தி லிவர்பூல் த்ரில் வெற்றி! - PREMIER LEAGUE 2025

'லிவர்பூல்' அணிக்கு எதிரான போட்டியில் நடத்தை விதிகளை மீறி, எதிரணி வீரருக்கு காயத்தை விளைவிக்கும் நோக்கில் செயல்பட்டதாக நியூகேஸில் அணி வீரர் அந்தோனி கார்டனுக்கு ரெட் கார்ட் வழங்கப்பட்டது.

லிவர்பூல் அணி
லிவர்பூல் அணி (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 12:29 PM IST

ஹைதராபாத்: நடப்பாண்டு பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரில் நியூகேஸில் யுனைடெட் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் லிவர்பூல் எஃப்சி அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.

இங்கிலாந்தின் புகழ்பெற்ற கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான பிரீமியர் லீக் தொடரின் 2025-26 சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது. மேலும் ஒவ்வொரு அணியும் கோப்பையை வெல்வதற்காக தீவிரமாக தயாராகியும் வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், இன்று செயின்ட் ஜேம்ஸ் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் லிவர்பூல் எஃப்சி - நியூகேஸில் யுனைடெட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இரு பலம் வாய்ந்த அணிகள் நேருக்கு நேர் மோதுவதால், இந்த போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்திருந்தது. இந்த போட்டியில் இரு அணி வீரர்கள் ஆரம்பம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், கோலடிக்கவும் தீவிரமாக போரடினர். இதில் லிவர்பூல் அணியில் ரியான் கிராவன்பெர்ச் (Ryan Gravenberch) ஆட்டத்தின் 38ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார்.

அதேசமயம் நியூகேஸில் அணியும் கோலடிக்கும் முயற்சியில் ஆக்ரோஷமாக விளையாடியது. அப்போது முதல் பாதி ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 45+3ஆவது நிமிடத்தின் போது எதிரணி வீரரிடமிருந்து பந்தை வாங்குவதற்காக, ஆக்‌ஷோரமாக செயல்பட்டதுடன் எதிரணி வீரருக்கு காயத்தை ஏற்படுத்தியதன் காரணமாக நியூகேஸில் அணியின் அந்தோனி கார்டனுக்கு ரெட் கார்ட் வழங்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் ஆட்டத்தின் மீதான பாரபரப்பை கூட்டியதுடன், இரு அணி வீரர்களையும் சிறப்பாக செயல்பட உந்துதலாக அமைந்தது.

இதனால் இரண்டாம் பாதி ஆட்டம் தொடங்கிய முதல் நிமிடத்திலேயே லிவர்பூல் அணி வீரர் ஹ்யூகோ எகிடிகே (Hugo Ekitike) கோலடித்து அசத்தினார். அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக செயல்பட்ட நியூகேஸில் அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 57ஆவது நிமிடத்தின் போது புருனோ குய்மாரேஸ் (Bruno Guimarães) மூலம் முதல் கோல் கிடைத்தது. அதன் ன்னரும் நியூகேஸில் அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதன் காரணமாக ஆட்டத்தின் 88ஆவது நிமிடத்தின் போது வில்லியம் ஒசுலா கோலடித்து அசத்தினார்.

இதனால் இரு அணிகளும் 2-2 என்ற கோல்கள் கணக்கில் சமனிலையில் இருந்ததன் காரணமாக இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்களை இருக்கையின் நுனிக்கு அழைத்துச் சென்றது. இவ்வாறு இந்த ஆட்டம் பரபரப்பான காட்டத்தை எட்டிய போது, கூடுதல் நேரமான 90+10ஆவது நிமிடத்தில் ரியோ நுகுமோஹா (Rio Ngumoha) லிவர்ஃபூல் அணிக்காக கோலடித்து அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் லிவர்பூல் எஃப்சி அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் நியூகேஸில் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவுசெய்து அசத்தியது.

மேற்கொண்டு இந்த வெற்றியின் மூலம் லிவர்பூல் எஃப்சி அணி நடப்பு சீசன் இங்கிலிஸ் பிரீமியர் லீக் தொடரில் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது வெற்றியைப் பதிவுசெய்ததுடன், 6 புள்ளிகளுடன் பட்டியலில் மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளது. இதில் தோல்வியடைந்த நியூகேஸில் யுனைடெட் அணியானது முதல் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளதுடன், ஒரு புள்ளியுடன் பட்டியலில் 15ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

