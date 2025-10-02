மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2025: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஆதிக்கத்தை தொடருமா இங்கிலாந்து?
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 46 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இங்கிலாந்து அணி 35 முறையும், தென்னாப்பிரிக்க அணி 10 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
Published : October 2, 2025 at 7:09 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நாளை நடைபெறும் நான்காவது லீக் போட்டியில் இங்கிலாந்து-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் மோதவுள்ளன.
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் லீக் போட்டிகள் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதலும், அரையிறுதிப் போட்டிகள் அக்டோபர் 29ஆம் தேதியும், இறுதிப் போட்டி நவம்பர் 2ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன. இதில் பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்கும் போட்டிகள் கொழும்புவில் நடத்தப்படவுள்ளன.
இந்த நிலையில், நாளை நடைபெறும் தொடரின் நான்காவது லீக் போட்டியில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணியை எதிர்த்து, தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இதில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி சமீபத்தில் இந்தியாவுக்கு எதிரான தோல்வியைச் சந்தித்த கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. மறுப்பக்கம் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை வென்ற உத்வேகத்துடனும் இப்போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளிலும் நட்சத்திர வீராங்கனைகள் இடம்பிடித்துள்ளதால், இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எகிறியுள்ளது.
இங்கிலாந்து மகளிர் அணி
நாட் ஸ்கைவர் தலைமையில் நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இதுவரை மூன்று முறை கோப்பையை வென்றிருக்கும் இங்கிலாந்து அணியானது, இம்முறை தங்களின் நான்காவது கோப்பையை வெல்லும் முயற்சியில் இத்தொடரில் விளையாடவுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில், ஏமி ஜோன்ஸ், டாமி பியூமண்ட், ஹீதர் நைட், எம்மா லாம்ப், டேனியல் வையட் ஹாட்ஜ் உள்ளிட்டோரும், பவுலிங்கில் லாரன் பெல், சோஃபி எக்லெஸ்டோன், லாரன் ஃபலர், லின்சி ஸ்மித், அலிஸ் கேப்ஸி ஆகியோரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி
மறுபக்கம் தங்களின் முதல் உலகக் கோப்பைக்கான தேடலுடன், லாரா வோல்வார்ட் தலைமையில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி இந்த தொடரை எதிர்கொள்கிறது. அணியின் பேட்டிங்கில், லாரா வோல்வர்ட், தஸ்மின் பிரிட்ஸ், சூனே லூஸ், மரிசேன் கேப், அன்னேரி டெர்க்சன் உள்ளிட்டோர் அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளனர். பவுலிங்கில் நடின் டி கிளெர்க், சோளே டிரையான், அயபோங்கா காக்கா, மஸபட்டா கிளாஸ், நோண்டுமிசோ ஷங்கசே உள்ளிட்டோரும் இருப்பது அணிக்கு பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 46 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இங்கிலாந்து அணி 35 முறையும், தென்னாப்பிரிக்க அணி 10 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும் ஒரு போட்டி முடிவின்றி அமைந்துள்ளது. இதனால் இப்போட்டியிலும் இங்கிலாந்து அணி ஆதிக்கம் செலுத்துமா? அல்லது தென்னாப்பிரிக்க அணி பதிலடி கொடுக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளன.
பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானம்
பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 4 ஒருநாள் போட்டிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ள நிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி இரண்டு முறையும், சேஸிங் செய்த அணி 2 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி மதியம் 3 மணிக்கு மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 2.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இங்கிலாந்து மகளிர் அணி: ஏமி ஜோன்ஸ், டாமி பியூமண்ட், எம்மா லாம்ப், நாட் ஸ்கைவர்-பிரண்ட் (கேப்டன்), சோபியா டங்க்லி, டேனியல் வயட்-ஹாட்ஜ், சார்லி டீன், சோஃபி எக்லெஸ்டோன், லின்சி ஸ்மித், லாரன் ஃபைலர், லாரன் பெல்.
தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி: டாஸ்மின் பிரிட்ஸ், லாரா வோல்வார்ட் (கேப்டன்), நதின் டி கிளெர்க், அன்னேரி டெர்க்சன், சோளோ டிரையோன், சுனே லூஸ், மரிசேன் கேப், நோண்டுமிசோ ஷங்கசே, கரபோ மெசோ, மசபதா கிளாஸ், துமி செகுகுனே.