ஐசிசி தரவரிசையில் சரிவை சந்தித்த இங்கிலாந்து! உலகக் கோப்பைக்கு தகுதி பெறுவதில் சிக்கல்! - ENG VS SA ODI SERIES

இங்கிலாந்து மண்ணில் 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தென்னாப்பிரிக்க அணி ஒருநாள் தொடரை வென்றும் சாதனை படைத்துள்ளது.

இங்கிலாந்து - தென் ஆப்பிரிக்கா
இங்கிலாந்து - தென் ஆப்பிரிக்கா (ap)
Published : September 5, 2025 at 3:19 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐசிசி ஒருநாள் அணிகள் தரவரிசையில் இங்கிலாந்து அணி 8ஆம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டதால், 2027 ஆடவர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் நேரடியாகத் தகுதி பெறும் வாய்ப்பை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்க அணி தற்போது இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுகும் இடையே லீட்ஸில் நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகித்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இரண்டாவது போட்டி நேற்று லண்டனில் உள்ள லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 330 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே 85 ரன்களையும், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 58 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணியில் நட்சத்திர வீரர்கள் ஜோ ரூட் மற்றும் ஜோஸ் பட்லர் தலா 61 ரன்களையும், ஜேக்கப் பெத்தெல் 58 ரன்களையும் அடித்தனர். அவர்கள் தவிர்த்து கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் 33 ரன்களுக்கும், வில் ஜேக்ஸ் 39 ரன்களுக்கும் விக்கெட்டுகளை இழக்க, இங்கிலாந்து அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 325 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்திருந்தது.

இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. மேலும் இங்கிலாந்து மண்ணில் 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தென்னாப்பிரிக்க அணி ஒருநாள் தொடரை வென்றும் சாதனை படைத்துள்ளது.

அதே சமயம், இங்கிலாந்து அணி இந்தத் தொடரை இழந்துள்ளது தற்சமயம் பெரும் பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது. ஏனெனில் தற்சமயம் ஐசிசி ஒரு நாள் தரவரிசை பட்டியலில் இங்கிலாந்து அணி எட்டாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனால் எதிர்வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடருக்கு நேரடியாக தகுதி பெறும் வாய்ப்பையும் இங்கிலாந்து அணி இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடரை வென்ற இங்கிலாந்து அணி, கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெற்ற உலகக்கோப்பை தொடரில் அடுத்தடுத்த தோல்விகள் காரணமாக அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்தது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் எதிர்வரும் 2027 உலகக்கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணிகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படும் இங்கிலாந்து, தற்போது நேரடியாக தகுதி பெறுமா? என்ற குழப்பத்தில் சக்கியுள்ளது.

ஏனெனில் ஐசிசி ஒருநாள் தரவரிசையில் இங்கிலாந்து அணி இதே நிலையை தொடர்ந்தால், 2027 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை தொடருக்கு நேரடியாக தகுதி பெறும் வாய்ப்பை இழப்பதுடன், தகுதிச்சுற்று போட்டிகளில் விளையாடும் நிலைக்கு தள்ளப்படும். ஏனெனில் தரவரிசையில் முதல் 8 இடங்களுக்குள் இருக்கும் அணிகளே உலகக்கோப்பை தொடருக்கு நேரடியாக தகுதிபெறும். இதுதவிர தொடரை நடத்தும் அணிகளான தென் ஆப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே அணிகளும் நேரடியாக தகுதி பெற்றுள்ளன.

இதனால் இனும் வரும் தொடர்களில் இங்கிலாந்து அணி சிறப்பாக செயல்பட்டு வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும் அடுத்த உலகக் கோப்பை தொடருக்கு கிட்டத்திட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் இருப்பதால், இங்கிலாந்து அணி தங்கள் சரிவிலிருந்து மீண்டு, உலகக் கோப்பை தொடரில் சாதிக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

