சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 300+ ரன்கள்..! சாதனைகளை குவித்த இங்கிலாந்து அணி!

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் முழு உறுப்பினர் நாட்டுக்கு எதிராக அதிகபட்ச ஸ்கோரை குவித்த அணி மற்றும் 300+ ரன்களை கடந்த முதல் அணி அணி என்ற சாதனைகளை இங்கிலாந்து படைத்துள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்கா vs இங்கிலாந்து அணி
தென்னாப்பிரிக்கா vs இங்கிலாந்து அணி (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2025 at 12:07 PM IST

ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக 39 பந்துகளில் சதம் அடித்ததன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேக சதமடித்த இங்கிலாந்து வீரர் என்ற சாதனையை பில் சால்ட் படைத்துள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் இரண்டாவது போட்டியில் வெற்றி பெற்று இங்கிலாந்து உலக சாதனை படைத்தது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து 20 ஓவர்களில் 2 விக்கெட் இழப்புக்கு 304 ரன்கள் குவித்தது. தொடக்க வீரர்களாக களமிறங்கிய சால்ட் மற்றும் பட்லர், முதல் விக்கெட்டுக்கு 126 ரன்கள் சேர்த்து இங்கிலாந்துக்கு வலுவான தொடக்கத்தை வழங்கினர்.

இதில், பட்லர் 30 பந்துகளில் 8 பவுண்டரிகள் மற்றும் 7 சிக்ஸர்களுடன் 83 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின், பில் சால்டுடன் இணைந்த ஜேக்கப் பெத்தெலும் அதிரடியாக விளையாடி இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு 95 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைத்தார். இதில் பெத்தெல் 14 பந்துகளில் 26 ரன்கள் எடுத்து பெவிலியனுக்குத் திரும்பினார். ஆனால் சால்ட் தனது அபாரமான ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்து 39 பந்துகளில், தனது நான்காவது டி20 சதத்தை பதிவு செய்தார். மேலும் இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த அவர், 60 பந்துகளில் 15 பவுண்டரிகள் மற்றும் எட்டு சிக்ஸர்களுடன் 141 ரன்கள் குவித்தார்.

அவருடன் இணைந்து இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த கேப்டன் ஹாரி புரூக் 21 பந்துகளில் ஐந்து பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸருடன் 41 ரன்களைச் சேர்த்தார். பின்னர் 305 ரன்கள் என்ற இலக்கை துரத்திய தென்னாப்பிரிக்க அணி 158 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 146 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் சமன் செய்துள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம், இங்கிலாந்து பல சாதனைகளை படைத்துள்ளது.

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிகபட்ச ஸ்கோர் (Full Member Nations)

  • 304/2-இங்கிலாந்து vs தென்னாப்பிரிக்கா, மான்செஸ்டர் 2025
  • 297/6-இந்தியா vs வங்கதேசம், ஹைதராபாத் 2024
  • 283/1-இந்தியா vs தென்னாப்பிரிக்கா, ஜோஹன்னஸ்பர்க் 2024
  • 278/3-ஆப்கானிஸ்தான் vs அயர்லாந்து, டேராடூன் 2019
  • 267/3-இங்கிலாந்து vs வெஸ்ட் இண்டீஸ், தருபா 2023

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்களை குவித்த அணிகள்

  • 344/4-ஜிம்பாப்வே vs காம்பியா, நைரோபி 2024
  • 314/3-நேபாளம் vs மங்கோலியா, ஹாங்சோ 2023
  • 304/2-இங்கிலாந்து vs தென்னாப்பிரிக்கா, மான்செஸ்டர் 2025
  • 297/6-இந்தியா vs வங்கதேசம், ஹைதராபாத் 2024
  • 286/5-ஜிம்பாப்வே vs சீஷெல்ஸ், நைரோபி 2024

தென்னாப்பிரிக்காவின் மிகப்பெரிய தோல்வி

இந்த போட்டியில் 305 என்ற இமாலய ஸ்கோரை துரத்திய தென்னாப்பிரிக்கா அணி 146 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. இதன் மூலம் டி20 வரலாற்றில் தென்னாப்பிரிக்காவின் மிகப்பெரிய தோல்வியாக அமைந்தது. மறுபக்கம் இது இங்கிலாந்தின் மிகப்பெரிய டி20 வெற்றியாகவும் அமைந்தது.

பில் சால்ட்டின் சாதனைகள்

அதிகபட்ச தனி நபர் ஸ்கோர்: இப்போட்டியில் பில் சால்ட் 60 பந்துகளில் 15 பவுண்டரிகள் மற்றும் எட்டு சிக்ஸர்களுடன் 141 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இங்கிலாந்து அணிக்காக ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிகபட்ச தனிநபர் ஸ்கோரை பதிவு செய்த வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றார். இதற்கு முன் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக பில் சால்ட் 119 ரன்கள் எடுத்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தனது சொந்த சாதனையை அவர் முறியடித்தார்.

இங்கிலாந்து அணிக்காக அதிவேக சதம்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக பில் சால்ட் 39 பந்துகளில் தனது சதத்தை எட்டினார். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணிக்காக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக சதமடித்த வீரர் எனும் புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார். முன்னதாக, கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நாட்டிங்ஹாமில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் லியாம் லிவிங்ஸ்டோன் 42 பந்துகளில் சதமடித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை சால்ட் முறியடித்துள்ளார்.

இந்தியாவின் சாதனை முறியடிப்பு

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் ஐசிசி முழு உறுப்பினர் நாட்டுக்கு எதிராக அதிகபட்ச ஸ்கோரை குவித்த அணி மற்றும் 300+ ரன்களை கடந்த முதல் அணி அணி என்ற சாதனைகளை இங்கிலாந்து படைத்துள்ளது. முன்னதாக, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு வங்கதேசத்திற்கு எதிராக இந்தியா அணி 287 ரன்கள் எடுத்திருந்ததே சாதனையாக இருந்தது. அதனை தற்போது இங்கிலாந்து முறியடித்துள்ளதுடன், புதிய உலக சாதனையையும் படைத்துள்ளது.

ஜோஸ் படலர் அதிவேக அரைசதம்

இந்த போட்டியில் இங்கிலாந்தின் மற்றொரு தொடக்க வீரர் ஜோஸ் பட்லரும் சிறப்பாக செயல்பட்டார். அவர் 30 பந்துகளில் 8 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்களை விளாசி 83 ரன்கள் எடுத்திருந்தார். அதுமட்டுமின்றி, இந்த போட்டியில் ஜோஸ் பட்லர் வெறும் 18 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை எட்டினார். இதன் மூலம், லியாம் லிவிங்ஸ்டோன் (17 பந்துகளில்) மற்றும் மொயீன் அலி (16 பந்துகளில்) ஆகியோருக்குப் பிறகு சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இங்கிலாந்து அணிக்காக அதிவேக அரைசதத்தை கடந்த மூன்றாவது வீரர் எனும் பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார்.

மூன்றாவது போட்டி

இங்கிலாந்து - தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி நாளை (செப்டம்பர் 14) நாட்டிங்ஹாமில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டி இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. இதில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரை வெல்லும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.

