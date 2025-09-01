ETV Bharat / sports

நெருங்கும் ஆஷஸ் தொடர்...! டெஸ்ட்-ல் இருந்து விடுப்பு எடுத்த ஓவர்டன்..! - ASHES 2025

இனிமேல் தனது கவனம் முழுவதும் ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டில் மட்டுமே இருக்கும் என்று இங்கிலாந்து வீரர் ஜேமி ஓவர்டன் கூறியுள்ளார்.

ஜேமி ஓவர்டன்
ஜேமி ஓவர்டன் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் ஜேமி ஓவர்டன், ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட் போட்டிகளில் கவனம் செலுத்துவதற்காக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து காலவரையற்ற விடுப்பு எடுத்துள்ளார்.

இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான 5 டெஸ்ட் போட்டிகளை உள்ளடக்கிய ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த மாதம் நடந்து முடிந்தது. இந்த தொடரின் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா இரண்டு வெற்றிகளை பதிவு செய்ததுடன், 2-2 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்தன. மேலும், இந்த தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய கேப்டன் ஷுப்மன் கில், இங்கிலாந்தின் நட்சத்திர வீரர் ஹாரி ப்ரூக் ஆகியோர் தொடர் நாயகன் விருதை வென்று அசத்தினர்.

இதனையடுத்து இங்கிலாந்து அணி அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகளைக் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 21ஆம் தேதி பெர்த் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. அதன்பின், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது போட்டி, பகலிரவு ஆட்டமாக டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பிரிஸ்பேனில் நடைபெறவுள்ளது.

இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் ஜேமி ஓவர்டன்
இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் ஜேமி ஓவர்டன் (IANS)

மேற்கொண்டு மூன்றாவது போட்டி டிசம்பர் 17ஆம் தேதி அடிலெய்டிலும், நான்காவது போட்டி டிசம்பர் 26ஆம் தேதி மெல்போர்னிலும், கடைசி டெஸ்ட் போட்டி ஜனவரி 4ஆம் தேதி சிட்னியிலும் நடைபெறவுள்ளது. ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் இரு அணிகளும் இதுவரை 73 முறை மோதிய நிலையில், ஆஸ்திரேலியா 34 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்து 32 போட்டிகளிலும் 7 போட்டிகள் முடிவு எட்டப்படாமலும் முடிந்துள்ளன.

மேலும் கடந்த ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரையும் இங்கிலாந்து அணி 2-2 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ள நிலையில், இந்த முறை தொடரை வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டில் கவனம் செலுத்துவதற்காக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து காலவரையின்றி விடுப்பு எடுப்பதாக, இங்கிலாந்து அணி ஆல் ரவுண்டர் ஜேமி ஓவர்டன் அறிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து பேசிய அவர், "நீண்ட யோசனைக்கு பிறகு, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலிருந்து காலவரையற்ற இடைவெளி எடுக்க முடிவு செய்துள்ளேன். இங்கிலாந்துக்காக இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் உட்பட 99 முதல் தர போட்டிகளில் விளையாடியதன் மூல்ம, நான் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலியாக உணர்கிறேன். டெஸ்ட் மற்றும் முதல் தர கிரிக்கெட் எனது தொழில்முறை வாழ்க்கைக்கு அடித்தளமாக அமைந்தது, மேலும் இதுவரை விளையாட்டில் எனக்குக் கிடைத்த ஒவ்வொரு வாய்ப்புக்கும் நுழைவாயிலாக இருந்து வருகிறது.

இருப்பினும், எனது வாழ்க்கையின் இந்த கட்டத்தில், அடுத்த 12 மாதங்கள் தொடர்ந்து விளையாட வேண்டும் என்பதால், ஒவ்வொரு மட்டத்திலும், உடல்ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் அனைத்து வடிவங்களிலும் முழுமையாக விளையாடுவது சாத்தியமில்லை. அதனால் இனிமேல் எனது கவனம் முழுவதும் ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டில் மட்டுமே இருக்கும். மேலும் அந்த இரு வடிவத்திலும் என்னால் முடிந்த அனைத்தையும் கொடுப்பேன்" என்று கூறினார்.

இது குறித்து பேசிய இங்கிலாந்து அணி இயக்குநர் ராப் கீ, "ஜேமி ஓவர்டனின் இந்த முடிவு எங்களுக்கு வருத்தமளிக்கிறது. ஏனெனில் அவர் எதிர்காலத்தில் எங்கள் டெஸ்ட் அணியின் ஒரு அங்கமாக இருந்திருப்பார். ஆனால் அவரின் முடிவை நாங்கள் மதிக்கிறோம்" என்று கூறியுள்ளார். இதற்கு முன் தற்போதைய இங்கிலாந்து அணி கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸும், பணிச்சுமையைக் காரணம் காட்டி சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து விடுப்பு எடுத்திருந்தார். தற்சமயம், ஜேமி ஸ்மித்தும் அதனையே பின்பற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:

  1. அடுத்தடுத்து விளாசிய அரை சதங்கள்! இந்திய அணி இடத்தை உறுதி செய்தாரா சஞ்சு சாம்சன்?
  2. பிகேஎல் 2025: தமிழ் தலைவாஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி; ஹரியானாவை வீழ்த்தியது பெங்கால்!

இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணிக்காக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ஜேமி ஓவர்டன், இதுவரை இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடியுள்ளார். அதில் ஒன்று, சமீபத்தில் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியாகும். அதேசமயம், முதல்தர கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையில் 99 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 239 விக்கெட்டுகளையும், 2410 ரன்களையும் அடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் ஜேமி ஓவர்டன், ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட் போட்டிகளில் கவனம் செலுத்துவதற்காக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து காலவரையற்ற விடுப்பு எடுத்துள்ளார்.

இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான 5 டெஸ்ட் போட்டிகளை உள்ளடக்கிய ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த மாதம் நடந்து முடிந்தது. இந்த தொடரின் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா இரண்டு வெற்றிகளை பதிவு செய்ததுடன், 2-2 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்தன. மேலும், இந்த தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய கேப்டன் ஷுப்மன் கில், இங்கிலாந்தின் நட்சத்திர வீரர் ஹாரி ப்ரூக் ஆகியோர் தொடர் நாயகன் விருதை வென்று அசத்தினர்.

இதனையடுத்து இங்கிலாந்து அணி அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகளைக் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 21ஆம் தேதி பெர்த் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. அதன்பின், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது போட்டி, பகலிரவு ஆட்டமாக டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பிரிஸ்பேனில் நடைபெறவுள்ளது.

இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் ஜேமி ஓவர்டன்
இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் ஜேமி ஓவர்டன் (IANS)

மேற்கொண்டு மூன்றாவது போட்டி டிசம்பர் 17ஆம் தேதி அடிலெய்டிலும், நான்காவது போட்டி டிசம்பர் 26ஆம் தேதி மெல்போர்னிலும், கடைசி டெஸ்ட் போட்டி ஜனவரி 4ஆம் தேதி சிட்னியிலும் நடைபெறவுள்ளது. ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் இரு அணிகளும் இதுவரை 73 முறை மோதிய நிலையில், ஆஸ்திரேலியா 34 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்து 32 போட்டிகளிலும் 7 போட்டிகள் முடிவு எட்டப்படாமலும் முடிந்துள்ளன.

மேலும் கடந்த ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரையும் இங்கிலாந்து அணி 2-2 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ள நிலையில், இந்த முறை தொடரை வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டில் கவனம் செலுத்துவதற்காக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து காலவரையின்றி விடுப்பு எடுப்பதாக, இங்கிலாந்து அணி ஆல் ரவுண்டர் ஜேமி ஓவர்டன் அறிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து பேசிய அவர், "நீண்ட யோசனைக்கு பிறகு, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலிருந்து காலவரையற்ற இடைவெளி எடுக்க முடிவு செய்துள்ளேன். இங்கிலாந்துக்காக இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் உட்பட 99 முதல் தர போட்டிகளில் விளையாடியதன் மூல்ம, நான் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலியாக உணர்கிறேன். டெஸ்ட் மற்றும் முதல் தர கிரிக்கெட் எனது தொழில்முறை வாழ்க்கைக்கு அடித்தளமாக அமைந்தது, மேலும் இதுவரை விளையாட்டில் எனக்குக் கிடைத்த ஒவ்வொரு வாய்ப்புக்கும் நுழைவாயிலாக இருந்து வருகிறது.

இருப்பினும், எனது வாழ்க்கையின் இந்த கட்டத்தில், அடுத்த 12 மாதங்கள் தொடர்ந்து விளையாட வேண்டும் என்பதால், ஒவ்வொரு மட்டத்திலும், உடல்ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் அனைத்து வடிவங்களிலும் முழுமையாக விளையாடுவது சாத்தியமில்லை. அதனால் இனிமேல் எனது கவனம் முழுவதும் ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டில் மட்டுமே இருக்கும். மேலும் அந்த இரு வடிவத்திலும் என்னால் முடிந்த அனைத்தையும் கொடுப்பேன்" என்று கூறினார்.

இது குறித்து பேசிய இங்கிலாந்து அணி இயக்குநர் ராப் கீ, "ஜேமி ஓவர்டனின் இந்த முடிவு எங்களுக்கு வருத்தமளிக்கிறது. ஏனெனில் அவர் எதிர்காலத்தில் எங்கள் டெஸ்ட் அணியின் ஒரு அங்கமாக இருந்திருப்பார். ஆனால் அவரின் முடிவை நாங்கள் மதிக்கிறோம்" என்று கூறியுள்ளார். இதற்கு முன் தற்போதைய இங்கிலாந்து அணி கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸும், பணிச்சுமையைக் காரணம் காட்டி சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து விடுப்பு எடுத்திருந்தார். தற்சமயம், ஜேமி ஸ்மித்தும் அதனையே பின்பற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:

  1. அடுத்தடுத்து விளாசிய அரை சதங்கள்! இந்திய அணி இடத்தை உறுதி செய்தாரா சஞ்சு சாம்சன்?
  2. பிகேஎல் 2025: தமிழ் தலைவாஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி; ஹரியானாவை வீழ்த்தியது பெங்கால்!

இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணிக்காக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ஜேமி ஓவர்டன், இதுவரை இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடியுள்ளார். அதில் ஒன்று, சமீபத்தில் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியாகும். அதேசமயம், முதல்தர கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையில் 99 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 239 விக்கெட்டுகளையும், 2410 ரன்களையும் அடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMIE OVERTON INDEFINITE BREAKASHES 2025 SERIESENGLAND TEST CRICKETஜேமி ஓவர்டன் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்ASHES 2025

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.