ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் வென்று அசத்தியது.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் தற்போது ஒருநாள் தொடர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், முதல் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்று 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை பெற்றது.
இதனையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று லண்டனில் உள்ள லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு ஐடன் மார்க்ரம் - ரியான் ரிக்கெல்டன் இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்கி, அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர்.
பிரீட்ஸ்கே உலக சாதனை
இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 73 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், ரியான் ரிக்கெல்டன் 35 ரன்களுக்கும், அடுத்து வந்த கேப்டன் பவுமா 4 ரன்னிலும், மற்றொரு தொடக்க வீரர் ஐடன் மார்க்ரம் 49 ரன்னிலும் என ஆட்டமிழந்தனர். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே - டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் இணை அபாரமாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
Matthew Breetzke returns to the fray and picks up right where he left off. 🔥💪— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 4, 2025
An absolutely sublime, elegant, well-crafted, and classy half-century! 👏🇿🇦#WozaNawe pic.twitter.com/i4bAXfm9ey
இந்த போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய இருவரும் தங்கள் அரைசதங்களை பதிவு செய்தனர். இந்த போட்டியில் மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே அரைசதம் கடந்ததன் மூலம், ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தனது முதல் 5 போட்டிகளில்(5 இன்னிங்ஸிலும்) 50+ ஸ்கோரை பதிவு செய்த வீரர் எனும் உலக சாதனையை படைத்தார். பின் சதத்தை நெருங்கிய பிரீட்ஸ்கே 7 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 85 ரன்னிலும், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 58 ரன்னிலும் விக்கெட்டை இழந்தனர்.
இறுதியில் டெவால்ட் பிரெவிஸ் தனது பங்கிற்கு 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 42 ரன்களையும், ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த கார்பின் போஷ் 32 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் 50 ஓவர்கள் முடிவில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 330 ரன்களைச் சேர்த்தது. இங்கிலாந்து தரப்பில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஆதில் ரஷித் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
ஜோ ரூட், பெத்தெல் அரைசதம்
இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணியில், ஜேமி ஸ்மித் முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழக்க, மற்றொரு தொடக்க வீரர் பென் டக்கெட் 14 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். பிறகு ஜோடி சேர்ந்த ஜோ ரூட் - ஜேக்கப் பெத்தெல் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டதுடன், தங்கள் அரைசதங்களையும் பூர்த்தி செய்தனர்.
We fall just five runs short in our chase @HomeOfCricket— England Cricket (@englandcricket) September 4, 2025
South Africa lead the three-match series 2-0 🏏
Match Centre: https://t.co/Kcgu52tyl9 pic.twitter.com/8ln2iMemus
இதில் அதிரடியாக விளையாடிய ஜேக்கப் பெத்தெல் 5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 58 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, 61 ரன்களை எடுத்த கையோடு ஜோ ரூட்டும் விக்கெட்டை இழந்தார். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் 33 ரன்களையும், வில் ஜேக்ஸ் 39 ரன்களிலும், நட்சத்திர வீரர் ஜோஸ் பட்லர் அரைசதம் கடந்தது மட்டுமல்லாமல் 3 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்களுடன் 61 ரன்னிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
ஆர்ச்சர் போராட்டம் வீண்
இதனால் இங்கிலாந்து அணி சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறிய போது, களமிறங்கிய ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் அதிரடியாக விளையாடி நம்பிக்கை கொடுத்தார். ஆர்ச்சரின் அதிரடியான ஆட்டம் காரணமாக இங்கிலாந்து அணி வெற்றிக்கு கடைசி ஓவரில் 16 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை ஏற்றப்பட்டது. தென்னாப்பிரிக்க தரப்பில் செனுரன் முத்துசாமி கடைசி ஓவரை வீச, அதனை எதிர்கொண்ட ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சரால் 2 பவுண்டரிகளுடன் 10 ரன்களை மட்டுமே அடிக்க முடிந்தது.
ODI series sealed for South Africa at Lord's 🙌#ENGvSA 📝https://t.co/KVxAR04GDf pic.twitter.com/mHe64QyGYk— ICC (@ICC) September 5, 2025
இதனால் 50 ஓவர்கள் முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 325 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. தென்னாப்பிரிக்க தரப்பில் நந்த்ரே பர்கர் 3 விக்கெட்டுகளையும், கேசவ் மஹாராஜ் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. மேலும் இங்கிலாந்து மண்ணில் 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தென்னாப்பிரிக்க அணி ஒருநாள் தொடரை வென்றும் சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த போட்டியில் அரைசதம் கடந்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய தென்னாப்பிரிக்காவின் மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.