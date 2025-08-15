ஹைதராபாத்: ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் கோப்பை டெஸ்ட் தொடரின்போது காயத்தை சந்தித்த இங்கிலாந்து வீரர் கிறிஸ் வோக்ஸ், தனது காயம் குறித்த அப்டேட்டை வழங்கியுள்ளார்.
இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே அண்மையில் நடைபெற்ற ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் கோப்பை டெஸ்ட் தொடர் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமின்றி முடிவடைந்தது. மொத்தம் 5 போட்டிகள் கொண்ட இந்த டெஸ்ட் தொடரில் இரு அணிகளும் தலா இரண்டு வெற்றிகளைப் பெற்று 2-2 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்தன. இந்த டெஸ்ட் தொடரில் ஒருபக்கம் வீரர்களின் செயல்பாடுகள் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த நிலையில், மறுபக்கம் வீரர்கள் தொடர்ந்து காயத்தை சந்தித்ததும் பேசுபொருளாக மாறியது.
அந்த வகையில், இந்திய அணியின் ரிஷப் பந்த், இங்கிலாந்தின் பென் ஸ்டோக்ஸ், சோயப் பஷிர் ஆகியோருடன் கிறிஸ் வோக்ஸும் காயத்தை சந்தித்திருந்தார். இதில் இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையேயான 5ஆவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் கருண் நாயர் அடித்த பந்தை தடுக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட கிறிஸ் வோக்ஸ் தோள் பட்டையில் பலத்த காயத்தைச் சந்தித்தார். இதையடுத்து அவருக்கு களத்திலேயே முதலுதவி அளிக்கப்பட்ட நிலையில், அவரது காயம் தீவிரமடைந்ததன் காரணமாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.
அங்கு அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஸ்கேன் பரிசோதனையின் முடிவில் இடதுகை தோள்பட்டையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. இதனால் அவர் ஓவல் டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவிக்கப்பட்டதுடன், முதல் இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் செய்யவும் களமிறங்கவில்லை. அதன்பின் அணியின் தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, காயத்தையும் பொருட்படுத்தாமல், வோக்ஸ் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய செயலுக்கு ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களும் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்திருந்தனர்.
தற்சமயம் காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வரும் கிறிஸ் வோக்ஸ் எதிர்வரும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடுவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில், இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் தி ஹண்ட்ரெட் கிரிக்கெட் தொடரின்போது கிறிஸ் வோக்ஸ் தனியார் தொலைக்காட்சி வார்ணனையாளர்களுடன் உரையாடினார். மேலும் அவர் தனது காயத்திற்காக போடப்பட்டிருந்த கைக்கட்டு இல்லாமலும் காணப்பட்டார்.
அப்போது அவரது காயம் குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த வோக்ஸ், "நான் தற்போது காயத்தில் இருந்து குணமடைந்து வருகிறேன். அதனால் இப்போது எனது கைகளை என்னால் சிறப்பாக நகர்த்த முடிகிறது. மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்குள் நான் முழுமையாக குணமடைவேன் என்று நினைக்கிறேன். தற்சமயம் என்னால் கைகளை நன்றாக அசைக்க முடிகிறது என்றாலும், அது இன்னும் முழுமையாக குணமடையவில்லை. அதற்காக இன்னும் நிறைய வேலைகள் செய்ய வேண்டியுள்ளது.
அதனால் எனது சிகிச்சையில் கவனம் செலுத்தி, முடிந்தவரை காயத்தில் இருந்து குணமடைய விரும்புகிறேன். இப்போதைக்கு எனக்கு அறுவை சிகிச்சை தேவையில்லை என்று மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர். ஆனால், நிலைமையைப் பொறுத்து என்ன நடக்கிறது என்பதைப் பார்ப்போம். மீண்டும் வலிமையாகவும், முழு உடற்தகுதியுடனும் திரும்புவேன் என்று நம்புகிறேன்” என்றார்.
இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் கிறிஸ் வோக்ஸ் விளையாடுவார் என்பது ஏறத்தாழ உறுதியாகியுள்ளது.
இருப்பினும் அவரது உடற்தகுதியைப் பொறுத்தே அவரால் அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாட முடியுமா, இல்லையா? என்பது தெரியவரும்.
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து இடையேயான 5 போட்டிகளைக் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தொடரானது எதிர்வரும் நவம்பர் 21 ஆம் தேதி தொடங்கும் நிலையில், அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 8 ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது.
இதற்கிடைப்பட்ட காலத்தில் இங்கிலாந்து அணி எந்த டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடாது என்பதால், அதற்குள் கிறிஸ் வோக்ஸ் காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடைவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
