ஆஷஸ் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு! நட்சத்திர வீரர்கள் ரிட்டர்ன்ஸ்!
ஆஷஸ் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஸ்டோக்ஸ், வுட், பஷீர் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
Published : September 24, 2025 at 11:03 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் மற்றும் நியூசிலாந்து ஒருநாள், டி20 தொடர்களில் பங்கேற்கும் இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
இங்கிலாந்து அணி அடுத்த மாதம் முதல் நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மூன்று போட்டிகளைக் கொண்ட டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த தொடர் அக்டோபர் 18ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இங்கிலாந்து அணி 5 போட்டிகளை உள்ளடக்கிய ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 21ஆம் தேதி பெர்த் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. அதன்பின், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது போட்டி, பகலிரவு ஆட்டமாக டிசம்பர் 4ஆம் தேதி பிரிஸ்பேனில் நடைபெறவுள்ளது. மேற்கொண்டு மூன்றாவது போட்டி டிசம்பர் 17ஆம் தேதி அடிலெய்டிலும், நான்காவது போட்டி டிசம்பர் 26ஆம் தேதி மெல்போர்னிலும், கடைசி டெஸ்ட் போட்டி ஜனவரி 4ஆம் தேதி சிட்னியிலும் நடைபெறவுள்ளது.
நியூசிலாந்து தொடர்
இந்த நிலையில் நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலிய தொடர்களுக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. இதில் ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணியின் கேப்டனாக ஹாரி ப்ரூக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதுதவிர்த்து இந்த ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணியில் சாம் கரண், சோனி பேக்கர், பிரைடன் கார்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன் ஆகியோரும் தங்கள் இடங்களைத் தக்க வைத்துள்ளனர்.
அதே சமயம் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜோ ரூட், பென் டக்கெட் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் ஒருநாள் அணியில் மட்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஸாக் கிரௌலி, ஜோர்டன் காக்ஸ், பில் சால்ட் உள்ளிட்டோர் டி20 அணியில் மட்டும் இடம் பிடித்துள்ளானர். மேற்கொண்டு ஜேக்கப் பெத்தெல், ஜோஸ் பட்லர், ரெஹான் அஹ்மத், ஆதில் ரஷித் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர்.
ஆஷஸ் தொடர்
அதனை தொடர்ந்து நடைபெறும் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டனாக பென் ஸ்டோக்ஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக இந்தியாவுடனான டெஸ்ட் தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்த ஸ்டோக்ஸ், கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்தும் விலகினார். இந்நிலையில் தான் அவர் மீண்டும் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இருப்பினும் அவர் முழு உடற்தகுதியை எட்டவில்லை என்றும், அதனால் முதலிரண்டு போட்டிகளில் விளையாடுவது சந்தேகம் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதே சமயம் காயத்தில் இருந்து மீண்டுள்ள வேகப்பந்து வீச்சாளர் மார்க் வுட், சோயப் பஷீர் ஆகியோரும் டெஸ்ட் அணிக்கு திரும்பியுள்ளனர். அவர்களைத் தவிர, வில் ஜேக்ஸ், மேத்யூ பாட்ஸ் ஆகியோருக்கும் டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மற்றபடி ஜோ ரூட், ஹாரி ப்ரூக், பென் டக்கெட், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜேமி ஸ்மித், கஸ் அட்கின்சன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர்.
இங்கிலாந்து அணிகள்
ஆஷஸ் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிராலி, பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஓல்லி போப், மேத்யூ பாட்ஸ், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்கு, மார்க் வுட்
நியூசிலாந்து தொடருக்கான இங்கிலாந்து ஒருநாள் அணி: ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ரெஹான் அகமது, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், சோனி பேக்கர், டாம் பான்டன், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோஸ் பட்லர், பிரைடன் கார்ஸ், சாம் கரன், லியாம் டாசன், பென் டக்கெட், ஜேமி ஓவர்டன், அடில் ரஷித், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், லூக் வுட்
நியூசிலாந்து தொடருக்கான இங்கிலாந்து டி20 அணி: ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ரெஹான் அகமது, சோனி பேக்கர், டாம் பான்டன், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோஸ் பட்லர், பிரைடன் கார்ஸ், ஜோர்டான் காக்ஸ், ஜாக் கிராலி, சாம் கரன், லியாம் டாசன், ஜேமி ஓவர்டன், அடில் ரஷித், பில் சால்ட், லூக் வுட்