தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி உலக சாதனை படைத்த இங்கிலாந்து!
ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக அதிக ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற அணி என்ற இந்திய அணியின் சாதனையை, இங்கிலாந்து அணி முறியடித்துள்ளது.
Published : September 8, 2025 at 11:25 AM IST
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 342 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவுசெய்துள்ளது.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடியது. இந்த தொடரின் முதலிரண்டு ஒருநாள் போட்டியிலும் தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெற்றதோடு, 2-0 என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரையும் வென்றது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி நேற்று சவுத்தாம்ப்டனில் உள்ள ரோஸ் பவுல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்த நிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி அபாரமாக விளையாடி ரன்களைச் சேர்த்தது. அந்த அணியில் ஜோ ரூட் (100 ரன்கள்) மற்றும் ஜேக்கப் பெத்தெல் (110ரன்களை) ஆகியோர் சதம் விளாசிய நிலையில், ஜேமி ஸ்மித் (62 ரன்கள்), ஜோஸ் பட்லர் (62 ரன்கள்) ஆகியோரும் அரைசதம் கடந்து அசத்தினர். இதன் மூலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 414 ரன்களைக் குவித்தது.
அதன்பின் இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணி வீரர்கள், எதிரணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் வந்த வேகத்திலேயே நடையைக் கட்டினர். அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக கார்பின் போஷ் 20 ரன்களையும், கேசவ் மஹாராஜ் 17 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் தென்னாப்பிரிக்க அணி 20.5 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 72 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.
இங்கிலாந்து தரப்பில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஆதில் ரஷித் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 342 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தி ஆறுதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் அபாரமாக பந்துவீசிய இங்கிலாந்தின் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் ஆட்டநாயகன் விருதையும், தொடர் முழுதும் சிறப்பாக செயல்பட்ட தென்னாப்பிரிக்காவின் கேசவ் மஹாராஜ் தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றனர்.
இங்கிலாந்து வரலாற்று சாதனை
இந்த போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 342 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற அணி எனும் இந்தியாவின் சாதனையை முறியடித்துள்ளது. முன்னதாக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு, இலங்கைக்கு எதிராக இந்திய அணி 317 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், இப்போது இங்கிலாந்து அணி அந்த சாதனையை முறியடித்துள்ளது.
அதிக ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
- இங்கிலாந்து - 342 ரன்கள் vs தென்னாப்பிரிக்கா, 2025
- இந்தியா - 317 ரன்கள் vs இலங்கை, 2023
- ஆஸ்திரேலியா - 309 ரன்கள் vs நெதர்லாந்து, 2023
- ஜிம்பாப்வே - 304 ரன்கள் vs அமெரிக்கா, 2023
- இந்தியா - 302 vs இலங்கை, 2023
இந்தப் போட்டியின் மூலம் இங்கிலாந்து அணி, இந்தியாவின் மற்றொரு சாதனையையும் சமன் செய்துள்ளது. அந்தவகையில் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை 400+ ரன்களை எடுத்த இரண்டாவது அணி என்ற சாதனையை இங்கிலாந்து சமன் செய்துள்ளது. முன்னதாக இந்திய அணி 7 முறை 400+ ரன்களை அடித்து இரண்டாம் இடத்தில் இருந்த நிலையில், தற்போது இங்கிலாந்தும் 7ஆவது முறையாக 400+ ரன்களை கடந்துள்ளது. இந்த பட்டியலில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 8 முறை 400+ ரன்களை எடுத்து முதலிடத்தில் உள்ளது.
ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக முறை 400+ ரன்கள்
- தென்னாப்பிரிக்கா - 8 முறை
- இங்கிலாந்து - 7 முறை
- இந்தியா - 7 முறை
- ஆஸ்திரேலியா - 2 முறை
- நியூசிலாந்து - ஒரு முறை