இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவனில் சாம் கரணுக்கு இடம்! பின்னடைவை சந்தித்த தென்னாப்பிரிக்கா!

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இருந்து தென்னாப்பிரிக்காவின் அனுபவ வீரர் டேவிட் மில்லர் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.

ஹாரு ப்ரூக் - சாம் கரண் (IANS)
Published : September 10, 2025 at 3:00 PM IST

ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் விளையாடும் இங்கிலாந்தின் பிளேயிங் லெவன் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பில் சால்ட், சாம் கரண், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் ஆகியோர் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் ஒருநாள் தொடர் நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், தென்னாப்பிரிக்க அணி 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரை வென்று அசத்தியது. இதனையடுத்து, இங்கிலாந்து - தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 தொடர் இன்று முதல் தொடங்குகிறது.

இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டி20 போட்டி இன்று, கார்டிஃபில் உள்ள ரோஸ் பவுல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 11 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது. இதையடுத்து இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். இந்நிலையில், இப்போட்டியில் பங்கேற்கும் இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் லெவனை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

சாம் கரணுக்கு இடம்

ஹாரி ப்ரூக் தலைமையிலான இந்த அணியில், நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் சாம் கரணுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இங்கிலாந்து டி20 அணியில் இருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு வந்த சாம் கரண், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த தி ஹெண்ட்ரட் கிரிக்கெட் தொடரில் பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங் என இரண்டிலும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அசத்தினார். மேலும் அவர் டி20 பிளாஸ்ட் தொடரிலும் அபாரமாக செயல்பட்டதன் காரணமாக, இங்கிலாந்து அணியில் மீண்டும் இடம் பிடித்துள்ளார்.

இதுதவிர இந்த அணியில் பில் சால்ட், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜேமி ஓவர்டன் ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக கடந்த ஜூன் மாதம் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இவர்கள் மூவரும் இடம் பெறாத நிலையில், தற்சமயம் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, டாம் பான்டன், லியாம் டௌசன், வில் ஜேக்ஸ் உள்ளிட்டோரும் தங்கள் இடத்தை தக்கவைத்துள்ளனர்.

இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: பில் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஹாரி ப்ரூக், சாம் கரண், டாம் பான்டன், வில் ஜாக்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன், லியாம் டௌசன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஆதில் ரஷீத்.

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு பின்னடைவு

மறுபக்கம் ஒருநாள் தொடரை வென்ற உத்வேகத்துடன், டி20 தொடரை எதிர்நோக்கி தென்னாப்பிரிக்க அணி பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்நிலையில், இத்தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியில் இடம்பிடித்திருந்த நட்சத்திர வீரர் டேவிட் மில்லர் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக தி ஹண்ட்ரெட் கிரிக்கெட் தொடரில் நார்த்தன் சூப்பர் சார்ஜர்ஸ் அணிக்காக விளையாடும் போது மில்லருக்கு காயம் ஏற்பட்டது.

தனது காயத்திற்காக சிகிச்சை பெற்று வந்த டேவிட் மில்லர், அதிலிருந்து தற்போது வரையில் குணமடையவில்லை. இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து டி20 தொடரில் இருந்து மில்லர் விலகியதாக தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. தென்னாப்பிரிக்க அணிக்காக 130 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள மில்லர், 2 சதங்கள், 8 அரைசதங்கள் என மொத்தமாக 2,591 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதுபோன்ற சூழலில் இங்கிலாந்து தொடரில் இருந்து டேவிட் மில்லர் விலகியுள்ளது தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

தென்னாப்பிரிக்க அணியில் அல்பி மோர்கல்

இங்கிலாந்து டி20 தொடருக்கான தென் ஆப்பிரிக்க அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் அந்த அணியின் முன்னாள் ஆல் ரவுண்டர் அல்பி மோர்கல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. அந்தவகையில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் பவுலிங் ஆலோசகராக அல்பி மோர்கல் பணியாற்றவுள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்க அணிக்காக 2004ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான அல்பி மோர்கல், 2015ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார். இதற்கிடைப்பட்ட காலத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணிக்காக ஒரு டெஸ்ட், 58 ஒருநாள் மற்றும் 50 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி பேட்டிங்கில் மூன்று அரைசதங்களுடன் 1500க்கும் மேற்பட்ட ரன்களையும், பவுலிங்கில் 77 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார்.

இதுதவிர, ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரராகவும் செயல்பட்ட அல்பி மோர்கல், 91 போட்டிகளில் விளையாடி பேட்டிங்கில் 3 அரைசதங்களுடன் 974 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 85 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார். தற்போது அல்பி மோர்கல் தென்னாபிரிக்க அணியின் பவுலிங் ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த அணிக்கு பெரும் சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

