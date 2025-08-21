ETV Bharat / sports

மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை: நாட் ஸ்கைவர் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு! - WOMENS WORLD CUP 2025

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் 15 பேர் கொண்ட இங்கிலாந்து மகளிர் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

Published : August 21, 2025 at 7:45 PM IST

ஹைதராபாத்: ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான இங்கிலாந்து மகளிர் அணியின் கேப்டனாக நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், காயத்தில் இருந்து மீண்டுள்ள முன்னாள் கேப்டன் ஹீதர் நைட்டுக்கும் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. இதில் லீக் போட்டிகள் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதலும், அரையிறுதிப் போட்டிகள் அக்டோபர் 29ஆம் தேதியும், இறுதிப்போட்டி நவம்பர் 2ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன. இதில் பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்கும் போட்டிகள் கொழும்புவில் நடத்தப்படவுள்ளன.

மேலும் இந்த தொடரில் இந்தியா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, தென் ஆப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, நியூசிலாந்து மற்றும் வங்கதேசம் என மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன. இதனையடுத்து இந்த தொடருக்கான அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. மேலும் இதில் பங்கேற்கும் அணிகளையும் அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகிறது. முன்னதாக ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய அணியை பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது.

இந்த நிலையில், மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் 15 பேர் அடங்கிய இங்கிலாந்து மகளிர் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணியின் கேப்டனாக நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் தொடர்கிறார். இதன் மூலம், ஐசிசி தொடர்களில் முதல் முறையாக இங்கிலாந்து அணியை வழி நடத்தும் வாய்ப்பையும் அவர் பெற்றுள்ளார். முன்னதாக, இந்திய அணிக்கு எதிரான தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்த பிரண்ட், தற்போது காயத்தில் இருந்து மீண்டுள்ளதுடன், அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்படவுள்ளார்.

இதவிர்த்து, காயம் காரணமாக கடந்த சில தொடர்களைத் தவற விட்டிருந்த முன்னாள் கேப்டன் ஹீதர் நைட், மீண்டும் இங்கிலாந்து அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அதே போல் சாரா கிளென், டேனியல் வையட் ஆகியோரும் ஒருநாள் அணியில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், நட்சத்திர வீராங்கனைகள் டாமி பியூமண்ட், சோஃபியா டங்க்லி, ஏமி ஜோன்ஸ், சார்லீ டீன், சோஃபி எக்லெஸ்டோன், லாரன் பெல் உள்ளிட்டோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இங்கிலாந்து மகளிர் அணி

நாட் ஸ்கைவர்-பிரண்ட் (கேப்டன்), எமிலி ஆர்லாட், டாமி பியூமண்ட், லாரன் பெல், ஆலிஸ் கேப்ஸி, சார்லி டீன், சோஃபியா டங்க்லி, சோஃபி எக்லெஸ்டோன், லாரன் ஃபைலர், சாரா க்ளென், ஏமி ஜோன்ஸ், ஹீதர் நைட், எம்மா லாம்ப், லின்சி ஸ்மித், டேனி வயட்-ஹாட்ஜ்.

