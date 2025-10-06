ETV Bharat / sports

பாகிஸ்தானை தொடர்ந்து இங்கிலாந்திற்கும் அதிர்ச்சி கொடுக்குமா வங்கதேசம்?

சர்வதேச ஒரு நாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை ஒரு முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

வங்கதேசம் மகளிர் அணி
வங்கதேசம் மகளிர் அணி (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2025 at 5:29 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 8ஆவது லீக் போட்டியில் இங்கிலாந்து-வங்கதேசம் மகளிர் அணிகள் கவுகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நாளை நடைபெறும் 8ஆவது லீக் போட்டியில் நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் தலைமையிலான இங்கிலாந்து மகளிர் அணியை எதிர்த்து, நிகர் சுல்தானா தலைமையிலான வங்கதேச மகளிர் அணி மோத உள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி கவுகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இதில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி முதல் லீக் ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியை 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. மறுபக்கம் வங்கதேச அணி பாகிஸ்தானை வீழ்த்திய கையோடு இப்போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று, தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

இங்கிலாந்து மகளிர் அணி

நாட் ஸ்கைவர் தலைமையில் நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரை எதிர்கொண்டுள்ள இங்கிலாந்து மகளிர் அணி முதல் போட்டியிலேயே அபாரமான வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. குறிப்பாக அந்த அணியின் பந்துவீச்சாளர் அபாரமாக செயல்பட்டுள்ளது அணிக்கு கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. அணியின் பேட்டிங்கில், ஏமி ஜோன்ஸ், டாமி பியூமண்ட், ஹீதர் நைட், எம்மா லாம்ப், டேனியல் வையட் ஹாட்ஜ் உள்ளிட்டோரும், பவுலிங்கில் லாரன் பெல், சோஃபி எக்லெஸ்டோன், லாரன் ஃபலர், லின்சி ஸ்மித், அலிஸ் கேப்ஸி ஆகியோரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

வங்கதேச மகளிர் அணி

நிகர் சுல்தானா தலைமையிலான வங்கதேச அணியும், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் சிறப்பான வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. அந்த அணியின் பேட்டிங்கில் அறிமுக வீராங்கனை ருபியா ஹைதர் சிறப்பாக செயல்பட்டு அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். அவருடன், நிகர் சுல்தானா, சோபனா மோஸ்ட்ரி, ஷர்மிம் அக்தர், ஷொர்னா அக்தர் உள்ளிட்டோராலும் பேட்டிங்கில் சிறப்பாக செயல்பட முடியும். பந்துவீச்சில் ஷொர்னா அக்தர், மருஃபா அக்தர், நஹித் அக்தர் உள்ளிட்டோர் இருப்பது கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை ஒரு முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. அதனால் இந்த ஆட்டத்திலும், இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்த முயலும். மறுபக்கம் வங்கதேச அணியும் வெற்றிக்காக கடுமையாக போராடும் என்பதால், போட்டியில் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமிருக்காது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானம்

பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 5 ஒருநாள் போட்டிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ள நிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி இரண்டு முறையும், சேஸிங் செய்த அணி 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி மதியம் 3 மணிக்கு மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 2.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

இங்கிலாந்து மகளிர் அணி: ஏமி ஜோன்ஸ், டாமி பியூமண்ட், எம்மா லாம்ப், நாட் ஸ்கைவர்-பிரண்ட் (கேப்டன்), சோபியா டங்க்லி, டேனியல் வயட்-ஹாட்ஜ், சார்லி டீன், சோஃபி எக்லெஸ்டோன், லின்சி ஸ்மித், லாரன் ஃபைலர், லாரன் பெல்.

வங்கதேச மகளிர் அணி: ஃபர்கானா ஹோக், ரூப்யா ஹைதர், ஷர்மின் அக்தர், நிகர் சுல்தானா (சி & டபிள்யூ), சோபானா மோஸ்டரி, ஷோர்னா அக்தர், ஃபஹிமா காதுன், நஹிதா அக்தர், ரபேயா கான், மருஃபா அக்தர், நிஷிதா அக்தர் நிஷி

