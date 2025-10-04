தென்னாப்பிரிக்க பேட்டர்கள் சொதப்பல்! அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது இங்கிலாந்து!
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 13 வது போட்டி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 4-வது லீக் ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து-தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. கவுகாத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸை வென்ற இங்கிலாந்து மகளிர் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
தென்னாப்பிரிக்க பேட்டர்கள் சொதப்பல்
அதன்படி களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட் - தஸ்மின் பிரிட்ஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் வோல்வார்ட் 5 ரன்னிலும், பிரிட்ஸ் 5 ரன்னிலும் என ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த சுனே லூஸ், மரிஸான் கேப், அன்னேக் போஷ், சோளே டிரையான், நதின் டி கிளார்க் உள்ளிட்டோரும் இங்கிலாந்தின் பவுலிங்கை எதிர்கொள்ள முடியாமல் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
அந்த அணியில் ஜாஃப்டா 22 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீராங்கனைகள் சோபிக்க தவறியதால், 20.4 ஓவர்களிலேயே தென்னாப்பிரிக்க அணி அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 69 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய லின்ஸி ஸ்மித் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார்.
இங்கிலாந்து அசத்தல் வெற்றி
பின்னர் எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இங்கிலாந்து மகளிர் அணிக்கு டாமி பியூமண்ட் - ஏமி ஜோன்ஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் பியூமண்ட் ஸ்டிரைக்கை சுழற்ற, ஜோன்ஸ் அதிரடியாக விளையாடி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றார். இதில் இறுதி வரை களத்தில் இருந்த ஜோன்ஸ் 6 பவுண்டரிகளுடன் 40 ரன்களையும், பியூமண்ட் 3 பவுண்டரிகளுடன் 21 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.
இதன் மூலம் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி 14.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இங்கிலாந்து அணி நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. இந்த போட்டியில் இங்கிலாந்தின் லின்ஸி ஸ்மித் ஆட்டநாயகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
இன்றைய போட்டிகள்
இன்று நடைபெறும் 5-வது லீக் போட்டியில் அலிசா ஹீலி தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியை எதிர்த்து, சமாரி அத்தப்பத்து தலைமையிலான இலங்கை மகளிர் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி கொழும்புவில் உள்ள ஆர். பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானத்தில், இந்திய நேரப்படி மதியம் 3 மணிக்கு நடை பெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.