ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு மத்தியில் வெளிவந்த சோகச்செய்தி; பிரபல வீரரின் தந்தை மரணம்
தந்தை உயிரிழந்த செய்தியறிந்து நாடு திரும்பியுள்ள இலங்கை வீரர் துனித் வெல்லாலகே, ஆசிய கோப்பை தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் விளையாடுவாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
Published : September 19, 2025 at 10:20 AM IST
ஹைதராபாத்: இலங்கை அணியின் இளம் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் துனித் வெல்லாலகேவின் தந்தை சுரங்கா வெல்லாலகே மாரடைப்பால் உயிரிழந்த சம்பவம் இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர்களையும், ரசிகர்களையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
ஆசிய கோப்பை தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் இலங்கை மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற வாழ்வா, சாவா ஆட்டத்தில் விளையாடிய ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி, இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் தோல்வியைத் தழுவி லீக் சுற்றுடன் தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளது.
The moment when Sri Lanka’s coach Sanath Jayasuriya and Team manager informed Dunith Wellallage about the demise of his father right after the match. Dunith’s father passed away due to a sudden heart attack. He was 54.🥲— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) September 18, 2025
video credits- Dhanushka pic.twitter.com/P01nFFWlVW
அதேசமயம் இலங்கை அணி தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து, சூப்பர் 4 சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து நாளை நடைபெறும் சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் வங்கதேச அணியை எதிர்த்து இலங்கை அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இந்த நிலையில், ஆஃப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான வெற்றியை இலங்கை அணி வீரர்கள் கொண்டாட இருந்த நிலையில், மிகப்பெரும் சோகச் செய்தியானது அவர்களின் கொண்டாட்டத்தை தடுத்துள்ளது.
சுரங்கா வெல்லாலகே
இலங்கை அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டரான துனித் வெல்லாலகேவின் தந்தை சுராங்கா வெல்லாலகே (54) மாரடைப்பால் உயிரிழந்த சம்பவம் ஒட்டுமொத்த இலங்கை வீரர்களையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. நேற்றைய தினம் போட்டி முடிவடைந்த நிலையில், துனித் வெல்லாலகேவின் தந்தை உயிரிழந்த செய்தி இலங்கை அணி நிர்வாகத்திற்கு தெரிய வந்துள்ளது. இதனையடுத்து அணியின் பயிற்சியாளர் மற்றும் மேலாளர் இருவரும் துனித் வெல்லாலகேவிடம் இந்த துயரச் செய்தியைக் கூறியுள்ளனர்.
Heartfelt condolences to Dunith Wellalage and his family on the loss of his beloved father.— Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) September 18, 2025
Stay strong Brother pic.twitter.com/d6YF2BhlnV
தனது தந்தை மறைந்த செய்தியை அறிந்த வெல்லாலகே, மைதானத்திலேயே கண்ணீர் விட்டவாறு வெளியேறினார். இதுகுறித்த காணொளிகளும் வெளியாகி இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. இதனையடுத்து அவர் உடனடியாக நாடு திரும்பியதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும் அவர் ஆசிய கோப்பை தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் விளையாடுவாரா? அல்லது அவருக்கு பதிலாக மாற்று வீரரை இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவிக்குமா? என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
துனித் வெல்லாலகேவின் தந்தை உயிரிழந்த செய்தியானது இலங்கை அணி வீரர்களை மட்டுமின்றி, கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியிலும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. துனித் வெல்லாலகேவிற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் தங்கள் ஆறுதலையும், இரங்கலையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இலங்கை - ஆஃப்கானிஸ்தான்
நேற்றைய போட்டியில், டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியில் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இறுதியில் முகமது நபி அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்ததுடன், 60 ரன்களைச் சேர்த்து அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டார். இதன் மூலம் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 169 ரன்களை எடுத்தது. இலங்கை தரப்பில் நுவான் துஷாரா 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
Deeply saddened by the passing of Mr. Suranga Wellalage, father of Dunith Wellalage. My heartfelt condolences to the family. Stay strong Dunith, the whole nation stands with you and your family in this difficult time.— Lasith Malinga (@malinga_ninety9) September 18, 2025
May he attain the supreme bliss of Nibbana.🙏
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இலங்கை அணியிலும் பதும் நிஷங்கா, கமில் மிஷாரா, உள்ளிட்டோர் சோபிக்க தவறினர். அதேசமயம் மற்றொரு தொடக்க வீரரான குசால் மெண்டிஸ் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 74 ரன்களைச் சேர்த்து அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றார். இதன் மூலம் இலங்கை அணி 18.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.