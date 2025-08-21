ETV Bharat / sports

யுஎஸ் ஓபன் 2025:கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் மீண்டும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது எர்ரானி ஜோடி! - US OPEN 2025

யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இத்தாலியின் சாரா எர்ராணி, ஆண்ட்ரியா வவாசோரி இணை இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியுள்ளனர்.

சாம்பியன் கோப்பையுடன் சாரா எர்ராணி-ஆண்ட்ரியா வவாசோரி
சாம்பியன் கோப்பையுடன் சாரா எர்ராணி-ஆண்ட்ரியா வவாசோரி (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 12:01 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: யுஎஸ் ஒபன் டென்னிஸ் போட்டியின் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இத்தாலியின் சாரா எர்ராணி - ஆண்ட்ரியா வவாசோரி இணை, போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் - டென்மார்க்கின் ஹோல்கர் ரூடை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றனர்.

டென்னிஸ் விளையாட்டில் புகழ்பெற்ற தொடர்களில் ஒன்றான யுஎஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஆடவர், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவுக்கான தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதேசமயம், கலப்பு இரட்டையர் பிரிவானது இன்றுடன் நிறைவடைந்துள்ளது. இதில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், காஸ்பர் ரூட் இணையை எதிர்த்து, இத்தாலிய ஜோடியான சாரா எர்ராணி, ஆண்ட்ரியா வவாசோரி இணை பலப்பரீட்சை நடத்தினர்.

இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய எர்ராணி இணை முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி ஸ்வியாடெக் இணைக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தது. பின்னர் சுதாரித்து விளையாடிய ஸ்வியாடெக் இணை 7-5 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டை கைப்பற்ற, ஆட்டம் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியது. இதனால் கடைசி செட்டில் எந்த இணை வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது.

இதனையடுத்து, மூன்றாவது செட்டில் இரு அணி வீரர்களும் ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக்கொடுக்காமல் புள்ளிகளைக் கைப்பற்ற, ஆட்டத்தின் மீதான பரபரப்பும் அதிகரித்து. இறுதியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய எர்ராணி ஜோடி 10-6 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டை கைப்பற்றி ஸ்வியாடெக் இணைக்கு அதிர்ச்சியளித்தது. இதன்மூலம் சாரா எர்ராணி, ஆண்ட்ரியா வவாசோரி இணை 6-3, 7-5, 10-6 என்ற செட் கணக்கில் ஸ்வியாடெக், காஸ்பர் இணையை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவுசெய்தது.

இதன்மூலம் நடப்பு யுஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இத்தாலியின் எர்ராணி-வவாசோரி இணை சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியும் அசத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற எர்ராணி ஜோடிக்கு கோப்பையும், $10,00,000 (ஒரு மில்லியன் டாலர்) பரிசுத்தொகையாகவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக கடந்தாண்டு யுஎஸ் ஓபன் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவிலும் எர்ராணி-வவாசோரி இணை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி 2025: இந்திய அணி அறிவிப்பு; தொடரில் இருந்து விலகியது பாகிஸ்தான்! - HOCKEY ASIA CUP 2025

அதேசமயம் இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவிய இகா ஸ்வியாடெக்-காஸ்பர் ரூட் இணைக்கு, இரண்டாம் இடத்திற்கான கிண்ணமும், $4,00,000 பரிசுத்தொகையும் வழங்கப்பட்டது. இதுதவிர்த்து அரையிறுதியில் விளையாடிய அமெரிக்காவின் டேனியல் காலின்ஸ், கிறிஸ்டியன் ஹாரிசன் மற்றும் இங்கிலாந்தின் ஜேக் ட்ராபர், அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா ஆகியோருக்கு $2,00,000 பரிசுத்தொகையும், காலிறுதி வரை முன்னேறியவர்களுக்கு $1,00,00 பரிசுத்தொகையும், லீக் சுற்றில் பங்கேற்றவர்களுக்கு $20,000 பரிசுத்தொகையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஹைதராபாத்: யுஎஸ் ஒபன் டென்னிஸ் போட்டியின் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இத்தாலியின் சாரா எர்ராணி - ஆண்ட்ரியா வவாசோரி இணை, போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் - டென்மார்க்கின் ஹோல்கர் ரூடை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றனர்.

டென்னிஸ் விளையாட்டில் புகழ்பெற்ற தொடர்களில் ஒன்றான யுஎஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஆடவர், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவுக்கான தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதேசமயம், கலப்பு இரட்டையர் பிரிவானது இன்றுடன் நிறைவடைந்துள்ளது. இதில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், காஸ்பர் ரூட் இணையை எதிர்த்து, இத்தாலிய ஜோடியான சாரா எர்ராணி, ஆண்ட்ரியா வவாசோரி இணை பலப்பரீட்சை நடத்தினர்.

இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய எர்ராணி இணை முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி ஸ்வியாடெக் இணைக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தது. பின்னர் சுதாரித்து விளையாடிய ஸ்வியாடெக் இணை 7-5 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டை கைப்பற்ற, ஆட்டம் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியது. இதனால் கடைசி செட்டில் எந்த இணை வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது.

இதனையடுத்து, மூன்றாவது செட்டில் இரு அணி வீரர்களும் ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக்கொடுக்காமல் புள்ளிகளைக் கைப்பற்ற, ஆட்டத்தின் மீதான பரபரப்பும் அதிகரித்து. இறுதியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய எர்ராணி ஜோடி 10-6 என்ற கணக்கில் மூன்றாவது செட்டை கைப்பற்றி ஸ்வியாடெக் இணைக்கு அதிர்ச்சியளித்தது. இதன்மூலம் சாரா எர்ராணி, ஆண்ட்ரியா வவாசோரி இணை 6-3, 7-5, 10-6 என்ற செட் கணக்கில் ஸ்வியாடெக், காஸ்பர் இணையை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவுசெய்தது.

இதன்மூலம் நடப்பு யுஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இத்தாலியின் எர்ராணி-வவாசோரி இணை சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியும் அசத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற எர்ராணி ஜோடிக்கு கோப்பையும், $10,00,000 (ஒரு மில்லியன் டாலர்) பரிசுத்தொகையாகவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக கடந்தாண்டு யுஎஸ் ஓபன் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவிலும் எர்ராணி-வவாசோரி இணை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க:ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி 2025: இந்திய அணி அறிவிப்பு; தொடரில் இருந்து விலகியது பாகிஸ்தான்! - HOCKEY ASIA CUP 2025

அதேசமயம் இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவிய இகா ஸ்வியாடெக்-காஸ்பர் ரூட் இணைக்கு, இரண்டாம் இடத்திற்கான கிண்ணமும், $4,00,000 பரிசுத்தொகையும் வழங்கப்பட்டது. இதுதவிர்த்து அரையிறுதியில் விளையாடிய அமெரிக்காவின் டேனியல் காலின்ஸ், கிறிஸ்டியன் ஹாரிசன் மற்றும் இங்கிலாந்தின் ஜேக் ட்ராபர், அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா ஆகியோருக்கு $2,00,000 பரிசுத்தொகையும், காலிறுதி வரை முன்னேறியவர்களுக்கு $1,00,00 பரிசுத்தொகையும், லீக் சுற்றில் பங்கேற்றவர்களுக்கு $20,000 பரிசுத்தொகையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

US OPEN 2025ERRANI VAVASSORI RECORDSUS OPEN MIXED DOUBLESசாரா எர்ராணி ஆண்ட்ரியா வவாசோரிUS OPEN 2025

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.