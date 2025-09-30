டி20 தொடருக்கு முன் பின்னடைவை சந்தித்த நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலிய அணிகள்!
பயிற்சி போட்டியின் போது பவுண்டரியை தடுக்கும் முயற்சியில் ரச்சின் ரவீந்திராவுக்கு முகத்தில் காயத்தை சந்தித்துள்ள சம்பவம் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து டி20 தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் ஏற்கெனவே காயம் காரணமாக ஜோஷ் இங்கிலிஸ் விலகிய நிலையில், தற்சமயம் அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் கிளென் மேக்ஸ்வெல்லும் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளது அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டி20 போட்டியானது, நாளை மவுண்ட் மவுங்கானுயில் உள்ள பே ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.
மேக்ஸ்வெல் விலகல்
இந்த நிலையில், இப்போட்டிக்கு முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய அணி பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. அந்த அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் கிளென் மேக்ஸ்வெல் பயிற்சியின் போது ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக இந்த தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார். இதுகுறித்து வெளியான தகவலின் படி, கிளென் மேக்ஸ்வெல் பந்துவீச்சு பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த போது, அவர் மிட்செல் ஓவனுக்கு பந்து வீசியுள்ளார்.
அப்போது மிட்செல் ஓவன் பலமாக பந்தை அடிக்க, அது நேரடியாக மேக்ஸ்வெல்லின் கையில் தாக்கியுள்ளது. இதனையடுத்து வலியால் துடித்த கிளென் மேக்ஸ்வெல்லிற்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு, ஸ்கேன் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பரிசோதனையின் முடிவில் மேக்ஸ்வெல்லிற்கு எழும்பு முறிவு ஏற்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, நியூசிலாந்து டி20 தொடரில் இருந்து மேக்ஸ்வெல் விலகியதாக ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
அதேசமயம் அவருக்கான மாற்று வீரராக யாரையும் தேர்வு செய்யவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. முன்னதாக இந்த தொடரில் விளையாட இருந்த ஆஸ்திரேலிய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பெட்டர் ஜோஷ் இங்கிலிஸும் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகினார். இதனையடுத்து அலெக்ஸ் கேரி மாற்று வீரராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தார். இந்நிலையில் கிளென் மேக்ஸ்வெல்லும் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளது ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
ரச்சின் ரவீந்திரா காயம்
மறுபக்கம் நியூசிலாந்து அணிக்கும் கவலையளிக்கும் வகையில், அந்த அணியின் ஆல் ரவுண்டர் ரச்சின் ரவீந்திராவும் காயத்தை சந்தித்துள்ளார். பயிற்சி போட்டியின் போது பவுண்டரியை தடுக்கும் முயற்சியில் ரச்சின் ரவீந்திராவுக்கு முகத்தில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து அவருக்கு கன்கஷன் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு, தற்சமயம் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருவதாக நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும் அவர் இந்த ஆண்டு மட்டுமே இரண்டாவது முறையாக முகத்தில் காயத்தை சந்தித்துள்ளது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. முன்னதாக இந்தாண்டு நடைபெற்ற சாம்பியன்ஸ் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் போதும் கேட்ச் பிடிக்கும் முயற்சியில், அவரது முகத்தில் பந்து தாக்கியதில் காயமடைந்தது காண்போரை அதிர்ச்சியடைச் செய்திருந்தது. இந்நிலையில் தற்சமயம் அவர் மீண்டும் முகத்தில் காயத்தை சந்தித்துள்ளது ரசிகர்களை கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இதனால் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் ரச்சின் ரவீந்திரா விளையாடுவாரா? என்ற கேள்விகளும் அதிகரித்துள்ளன. ஒருவேளை ரச்சின் ரவீந்திரா தொடரில் இருந்து விலகும் பட்சத்தில் அது நியூசிலாந்துக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என கணிக்கப்படுகிறது. இதனால் அவரது உடற்தகுதி குறித்த அறிவிப்பை நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் விரைவில் அறிவிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆஸ்திரேலிய டி20 அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், மேத்யூ ஷார்ட், அலெக்ஸ் கேரி*, மிட்செல் ஓவன், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், டிம் டேவிட், சீன் அபோட், பென் டுவார்ஷுயிஸ், சேவியர் பார்ட்லெட், ஆடம் ஜாம்பா, ஜோஷ் ஹேசில்வுட், மேட் குஹ்னெமன்.
நியூசிலாந்து டி20 அணி: மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் (கேப்டன்), மார்க் சாப்மேன், டெவன் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, ஜாக் ஃபோல்க்ஸ், மேட் ஹென்றி, பெவன் ஜேக்கப்ஸ், கைல் ஜேமிசன், டேரில் மிட்செல், ராச்சின் ரவீந்திரா, டிம் ராபின்சன், பென் சியர்ஸ், டிம் சீஃபர்ட், இஷ் சோதி.