ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஃப்ரீ..! ஒரு ரூபாய் செலவில்லாமல் இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டியை பார்ப்பது எப்படி?
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் மோத இருக்கும் நிலையில், இந்த போட்டியை ரசிகர்கள் எப்படி இலவசமாக பார்க்கலாம் என்பதை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
Published : September 14, 2025 at 1:37 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பையின் 6-வது லீக் போட்டியில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் மோதுகின்றன. இந்த போட்டி துபாயில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8.00 மணிக்கு தொடங்குகிறது. ஆப்ரேஷன் சிந்தூருக்குப் பிறகு இரு நாடுகளும் நேருக்கு நேர் சந்திப்பது இதுவே முதல் முறை. இருப்பினும், பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலுக்குப் பிறகு பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்தியா இந்தப் போட்டியில் விளையாடக்கூடாது என்ற விமர்சனம் உள்ளது. அதேசமயம் கிரிக்கெட்டை விரும்பும் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில் நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான ஒளிபரப்பு உரிமையை சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வர்க் வாங்கியுள்ளது. ஆனால் ரசிகர்கள் தங்கள் செல்ஃபோனில் இந்த தொடரின் நேரடி ஒளிபரப்பை இலவசமாகப் பார்க்க முடியாது. ஏனெனில் இத்தொடரானது சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுவதால், ரசிகர்கள் குறிப்பிட்ட சந்தா செலுத்தினால் மட்டுமே போட்டியைக் காண முடியும். இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியை ரசிகர்கள் இலவசமாக பார்ப்பதற்கு ஒரு வழி உள்ளது.
இலவசமாக பார்ப்பது எப்படி
அதன்படி இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையேயான கிரிக்கெட் போட்டியனது டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சியில் ரசிகர்கள் இலவசமாக காண முடியும். மேலும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சி அனைத்து கேபிள் மற்றும் டிஷ் நெட்வர்க்கிலும் இலவசமாக கிடைக்கிறது. இதுதவிர ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ டிவி செயலிக்குள் சென்று டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலில் போட்டியை நேரலையில் காண முடியும்.
📢 DD Sports 📺 (DD Free Dish) will broadcast LIVE all #TeamIndia🇮🇳 specific matches & the FINAL of #AsiaCup 2025 🏏 from September 10 to September 28 💥— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 2, 2025
Stay tuned for more updates!
மேலும், நடப்பு ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி பங்கேற்கும் அனைத்து போட்டிகளையும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்யவுள்ளது. இதன் மூலம் ரசிகர்கள் எந்தவொரு சந்தாவும் செலுத்தாமல், இந்திய அணி விளையாடும் போட்டிகளை நேரலையில் காண முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேருக்கு நேர் (கடைசி 5 ஆட்டங்களில்)
இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே நடைபெற்ற கடைசி 5 போட்டிகளை பற்றி பேசினால், இந்திய அணி மூன்று போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் பாகிஸ்தான் அணியும் 2 போட்டிகளில் வெற்றியை பெற்றுள்ளது. மேலும் இவ்விரு அணிகளூம் கடைசியாக கடந்தாண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் நேருக்கு நேர் மோதின. இந்த போட்டியில் இந்திய அணி 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
It's time for the 𝘣𝘢𝘢𝘱 𝘰𝘧 𝘢𝘭𝘭 𝘣𝘢𝘵𝘵𝘭𝘦𝘴 ♨️😍— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 14, 2025
The clash of the 𝗔𝗥𝗖𝗛 𝗥𝗜𝗩𝗔𝗟𝗦 - #INDvPAK, tonight at 7 PM, LIVE on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/9japlSaGp4
இதையும் படிங்க:
இரு அணிகளின் உத்தேச பிளேயிங் லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, ஷுப்மன் கில், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, அக்ஸர் படேல், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி.
பாகிஸ்தான் அணி: சைம் அயூப், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், முகமது ஹாரிஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), ஃபகார் ஜமான், சல்மான் ஆகா (கேப்டன்), ஹசன் நவாஸ், முகமது நவாஸ், ஷாஹீன் அப்ரிடி, ஹாரிஸ் ராவுஃப், சுஃபியான் முகீம், அப்ரார் அகமது.