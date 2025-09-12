இதை பெரிய பிரச்சினையாக மாற்ற வேண்டாம் - இந்தியா-பாக் போட்டி குறித்து கபில் தேவ் கருத்து!
ஆசிய கோப்பை தொடரில் நடைபெற இருக்கும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி குறித்து இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், உலகக் கோப்பை வென்றவருமான கபில் தேவ் இந்த விஷயத்தில் தனது கருத்தைத் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 12, 2025 at 11:32 AM IST
ஹைதராபாத்: 'அரசாங்கம் தனது வேலையை செய்யும், வீரர்கள் தங்கள் வேலையை செய்ய வேண்டும்' என்று இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி குறித்து இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கபில் தேவ் கூறியுள்ளார்.
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 17ஆவது சீசன் டி20 வடிவில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஆசிய கோப்பை அட்டவணை அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து, இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையிலான கிரிக்கெட் போட்டி நடக்க வேண்டுமா? என்பது குறித்து தொடர்ந்து விவாதம் நடந்து வருகிறது.
குறிப்பாக, பெஹல்காம் தாக்குதலுக்குப் பிறகு இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான போர் பதற்றம் காரணமாக, இந்த போட்டியை இந்திய அணி புறக்கணிக்க வேண்டும் என்ற குரல்கள் எழுந்து வருகின்றன. இருப்பினும், மத்திய விளையாட்டு துறை அமைச்சகம், சர்வதேச விளையாட்டு அமைப்புகளின் நடைமுறைகளையே நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம். மற்றபடி, இருதரப்பு தொடரில் பாகிஸ்தானுடன் இந்திய அணி விளையாடாது" எனத் தெரிவித்தது.
இதன் மூலம், எதிர்வரும் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் விளையாடுவது உறுதியானது. ஒரு பக்கம் இது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினாலும், சிலரை அதிருப்தியடைய செய்துள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?
இந்தப் போட்டியை நிறுத்தக் கோரி, சிலர் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகினர், அங்கு நீதிமன்றம், "இது வெறும் போட்டி தான். அது நடக்கட்டும்" என்று கூறி மனுவை விசாரிக்க மறுத்துவிட்டது. மறுபுறம், சிவசேனா (உத்தவ்) மூத்த தலைவர் சஞ்சய் ராவத், போட்டி நடைபெறும் நாளில் தனது கட்சி தெருக்களில் இறங்கி போராட்டம் நடத்துவோம் என்று அறிவித்தார். மேலும், ரத்தமும் தண்ணீரும் ஒன்றாக பாய முடியாது என்று பிரதமர் கூறியிருக்கும்போது, ரத்தமும் கிரிக்கெட்டும் எவ்வாறு ஒன்றாக பாயும்? என்ற கோள்வியையும் எழுப்பி இருந்தார். இதனால் இந்த போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகளும், எதிர்ப்புகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன.
வீரர்கள் தங்கள் வேலையைச் செய்ய வேண்டும்
இந்நிலையில், இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், உலகக் கோப்பை வென்றவருமான கபில் தேவ், இந்த விஷயத்தில் தனது கருத்தைத் தெரிவித்து, இதை ஒரு பெரிய பிரச்சினையாக மாற்ற வேண்டாம் என்று மக்களை வலியுறுத்தியுள்ளார். இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "வீரர்கள் விளையாடுவதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த வேண்டும். வேறு எந்த விஷயத்தாலும் திசைத்திருப்பப்படக் கூடாது. அதனால் இதை பெரிய பிரச்சினையாக மாற்ற வேண்டாம். அரசாங்கம் தனது வேலையைச் செய்யும். வீரர்கள் தங்கள் வேலையை செய்ய வேண்டும்" என்றார்.
ஆசிய கோப்பை 2025
செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி தொடங்கிய 17ஆவது ஆசிய கோப்பை தொடரை, இந்தியா அதிகாரப்பூர்வமாக நடத்துகிறது. முன்னதாக இந்தியாவில் நடைபெற இருந்த இந்த தொடர், இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையே நிலவும் பதற்றம் காரணமாக, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
இதனையடுத்து, இந்திய அணி எதிர்வரும் செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி பாகிஸ்தான் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இந்த போட்டி துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறும். எப்போதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தும் போட்டிகளில் ஒன்றான இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டிக்கு, இந்த முறை, டிக்கெட் விற்பனையில் கூட தோய்வு ஏற்பட்டிருப்பது பலரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.