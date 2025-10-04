ETV Bharat / sports

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆதிக்கத்தை தொடருமா இந்தியா? மகளிர் உலகக் கோப்பையில் நாளை மோதல்!

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 11 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 11 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், பாகிஸ்தான் அணி ஒரு வெற்றியைக் கூட பெறவில்லை.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (AP)
ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நாளை நடைபெறும் 6ஆவது லீக் போட்டியில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் மகளிர் அணிகள் கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நாளை நடைபெறும் 6ஆவது லீக் போட்டியில் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணியை எதிர்த்து, ஃபாத்திமா சனா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இதில் இந்திய மகளிர் அணி முதல் லீக் ஆட்டத்தில் இலங்கை மகளிர் அணியை வீழ்த்திய உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. மறுபக்கம் பாகிஸ்தான் அணி வங்கதேசத்துடனான படுதோல்விக்கு பிறகு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளது. மேலும் சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த ஆடவர் ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டிகள் போது பல்வேறு சர்ச்சைகள் வெடித்த நிலையில், மகளிர் உலகக் கோப்பையிலும் அதே நிலை நீடிக்குமா? என்ற கேள்விகள் அதிகரித்துள்ளன.

இந்திய மகளிர் அணி

ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையில் நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை எதிர்கொண்டுள்ள இந்திய மகளிர் அணி, தங்களின் முதல் போட்டியிலேயே இலங்கை மகளிர் அணியை வீழ்த்தி தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் ஸ்மிருதி மந்தனா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், பிரதிகா ராவால், ஹர்லீன் தியோல், ரிச்சா கோஷ் உள்ளிட்டோரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் ரேனுகா சிங், தீப்தி சர்மா, ஸ்நே ரானா, கிரந்தி கவுட், ஸ்ரீ சாரணி ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இருப்பினும் அருந்ததி ரெட்டி காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வருவது அணிக்கு சற்று பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி

ஃபாத்திமா சனா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி, தங்களுடைய முதல் லீக் போட்டியிலேயே வங்கதேசத்திடம் படுதோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது. இதனால் அந்த அணி கூடுதல் உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளும் என கணிக்கப்படுகிறது. அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் முனீபா அலி, ஒமைமா சொஹைல், அலியா ரியாஸ், சித்ரா அமீன் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் டையான பைக், சதியா இக்பால், நஷ்ரா சந்து, ரமீன் ஷமிம் ஆகியோரும் இருப்பது அந்த அணியின் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 11 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 11 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், பாகிஸ்தான் அணி ஒரு வெற்றியைக் கூட பதிவு செய்ததில்லை. இதனால் இப்போட்டியில் இந்தியா தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஆர்.பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானம்

பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 180 சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ள நிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 98 முறையும், சேஸிங் செய்த அணி 69 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி மதியம் 3 மணிக்கு மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 2.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

இந்திய அணி: பிரதிகா ராவல், ஸ்மிருதி மந்தனா, ஹர்லீன் தியோல், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், தீப்தி ஷர்மா, ரிச்சா கோஷ், சினே ராணா, ராதா யாதவ், கிராந்தி கவுட், ரேணுகா சிங் தாக்கூர்

பாகிஸ்தான் அணி: முனிபா அலி, ஒமைமா சோஹைல், சித்ரா அமீன், அலியா ரியாஸ், சித்ரா நவாஸ், நடாலியா பர்வேஸ், ஃபாத்திமா சனா (கேப்டன்), ரமீன் ஷமிம், நஷ்ரா சந்து, டயானா பெய்க், சதியா இக்பால்.

