பெத் மூனி, அலனா கிங் அதிரடியில் மீண்டெழுந்த ஆஸி; பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி அசத்தல் வெற்றி!
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான உலகக்கோப்பை லீக் போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஆஸ்திரேலிய வீராங்கனை பெத் மூனி ஆட்டநாயகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
ஹைதராபாத்: மகளிர் உலகக்கோப்பை தொடரில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய மாகளிர் அணி 107 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஆஸ்திரேலியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் போட்டி, நேற்று கொழும்புவில் நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது. அதன்படி களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி பேட்டர்கள் பாகிஸ்தானின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் வந்த வேகத்தில் நடையைக் கட்டினர்.
சரிவிலிருந்து மீட்ட மூனி-கிங்
அதிலும் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனைகள் அலிசா ஹீலி, போப் லிட்ச்ஃபீல்ட், எல்லிஸ் பெர்ரி, ஆஷ்லே கார்ட்னர், தஹ்லியா மெக்ராத் உள்ளிட்டோர் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதனால் ஒரு கட்டத்தில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 115 ரன்களில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தது. இதன் காரணமாக இந்த இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலிய அணி 130 ரன்களுக்குள் சுருண்டுவிடும் என்றே ரசிகர்களும் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், அப்போது ஜோடி சேர்ந்த பெத் மூனி - அலனா கிங் இணை ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றினர்.
இருவரும் தொடர்ந்து அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர். இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட பெத் மூனி சதமடித்தும், அலனா கிங் அரைசதத்தையும் கடந்து அசத்தியதுடன், 9ஆவது விக்கெட்டிற்கு 100 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 221 ரன்களைச் சேர்த்தது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் அதிகபட்சமாக நஷ்ரா சந்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
பாகிஸ்தான் சொதப்பல்
பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியிலும் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனைகள் சோபிக்க தவறினர். அணியின் தொடக்க வீராங்கனைகள் சதாஃப் ஷமாஸ் 5 ரன்னிலும், முனீபா அலி 3 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அடுத்து களமிறங்கிய சித்ரா அமீன் ஒரு முனையில் நிதானமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். ஆனால் மறுபக்கம் களமிறங்கிய வீராங்கனைகள், வந்த வேகத்தில் நடையைக் கட்டினர்.
இதற்கிடையில் நிதானமாக விளையாடி வந்த சித்ரா அமீனும் 35 ரன்களுடன் பெவிலியன் திரும்பினார். இதனால் பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி 36.3 ஓவர்களில் 114 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் கிம் கார்த் 3 விக்கெட்டுகளையும், மேகன் ஷாட், அனபெல் சதர்லேண்ட் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 107 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் மகளிர் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் தங்களுடைய இரண்டாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துள்ளது. மறுபக்கம் பாகிஸ்தான் அணி ஹாட்ரிக் தோல்விகளைச் சந்தித்து பட்டியலில் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஆஸ்திரேலிய வீராங்கனை பெத் மூனி ஆட்டநாயகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
