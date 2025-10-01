டிம் ராபின்சன் சதம் வீண்; மிட்செல் மார்ஷ் அதிரடியில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியது ஆஸ்திரேலியா!
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் சதமடித்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்த ஆஸ்திரேலிய அணி கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : October 1, 2025 at 3:41 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் ஆஸ்திரேலிய அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி இன்று மவுண்ட் மவுங்கானுயில் உள்ள பே ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்து நியூசிலாந்தை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.
டிம் ராபின்சன் அபாரம்
இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணியில் டிம் செய்ஃபெர்ட் 4 ரன்னிலும், டெவான் கான்வே ஒரு ரன்னிலும், மார்க் சாப்மேன் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதனால் நியூசிலாந்து அணி 6 ரன்களிலேயே 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. பின்னர் இணைந்த டிம் ராபின்சன் - டேரில் மிட்செல் இணை சிறப்பாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
A ton to savour against all odds 💯😎— Sony LIV (@SonyLIV) October 1, 2025
Tim Robinson sizzles in cold Mount Maunganui with a brilliant individual effort in the ☝️st #NZvAUS T20I 🔥#SonyLIV pic.twitter.com/pCWj04oykZ
இதில் இருவரும் இணைந்து 92 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், டேரில் மிட்செல் 3 பவுண்டரி, ஒரு சிக்ஸர் என 34 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து வந்த பெவான் ஜேக்கப்ஸ் 20 ரன்னிலும், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் 7 ரன்னிலும் என ஆட்டமிழக்க, மறுமுனையில் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த டிம் ராபின்சன் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
மேலும் இந்த இன்னிங்ஸில் அவர் 6 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்களையும் விளாசி 106 ரன்களைச் சேர்த்து இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தார். இதன் மூலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் நியூசிலாந்து அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 181 ரன்களைச் சேர்த்தது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் பென் துவார்ஷூயிஸ் 2 விக்கெட்டுகளையும், ஜேஷ் ஹேசில்வுட், மேத்யூ ஷார்ட் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர்.
𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐬𝐨𝐧 charged & how 🦬🔥— Sony LIV (@SonyLIV) October 1, 2025
Mitchell Marsh at his best made an absolute mockery of the chase in #NZvAUS 1st T20I 🤯#SonyLIV pic.twitter.com/wf9RQxV7Ys
மிட்செல் மார்ஷ் மிரட்டல்
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு மிட்செல் மார்ஷ் மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தைக் கொடுத்தனர். இதில் டிராவிஸ் ஹெட் 31 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த மேத்யூ ஷார்ட்டும் 2 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்கள் என 29 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுமுனையில் அபாரமாக விளையாடி வந்த மிட்செல் மார்ஷ் அரைசதம் கடந்து அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றார்.
Australia take a 1-0 lead in the KFC T20I Chappell-Hadlee Series.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 1, 2025
Scorecard | https://t.co/ajRNKp0xuP 📲 pic.twitter.com/VsJsVgV1Fx
இதையும் படிங்க:
இந்த இன்னிங்ஸில் மார்ஷ், 9 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்களை விளாசியதுடன் 85 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இருப்பினும் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டிம் டேவிட் ஒரு பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்களை விளாசி அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி 16.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.