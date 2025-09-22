ETV Bharat / sports

வாழ்வா? சாவா? ஆட்டத்தில் இலங்கையை நாளை எதிர்கொள்ளும் பாகிஸ்தான்; இறுதிப் போட்டி வாய்ப்பை தக்கவைப்பது யார்?

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நாளை நடைபெறும் சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

பாகிஸ்தான் vs இலங்கை
பாகிஸ்தான் vs இலங்கை (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 7:54 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 8:06 PM IST

துபாய்: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் 17-வது சீசன் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் எட்டு அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகள் முன்னேறியுள்ளன. இதில் நாளை நடைபெறும் மூன்றாவது சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் சரித் அசலங்கா தலைமையிலான இலங்கை அணியை எதிர்த்து, சல்மான் ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது. முன்னதாக சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இலங்கை அணி வங்கதேசத்திடமும், பாகிஸ்தான் அணி இந்தியாவிடமும் தோல்வியைத் தழுவிய கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கின்றன. இதன் காரணமாக இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

பாகிஸ்தான் அணி

நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரின் லீக் சுற்று மற்றும் சூப்பர் 4 சுற்றில் இந்தியாவுடன் தோல்வியைத் தழுவியதை தவிர்த்து மற்ற இரண்டு போட்டிகளிலும் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது. அந்த அணியில் ஃபகர் ஜமான், சல்மான் ஆகா, முகமது ஹாரிஸ் உள்ளிட்ட அனுபவ வீரர்களுடன், சாஹிப்சாதா ஃபர்கான், சைம் அயுப் போன்ற இளம் அதிரடி வீரர்களும் பேட்டிங்கில் வலு சேர்க்கின்றனர்.

பவுலிங்கில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களாக ஹாரிஸ் ராவுஃப், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, ஹசன் அலி ஆகியோரும், சுழற்பந்து வீச்சில் சுஃபியான் முகீம், அப்ரார் அஹ்மத் அகியோரும் இருப்பது கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் எஞ்சியுள்ள சூப்பர் 4 ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேற முடியும் என்ற சூழ்நிலையில் பாகிஸ்தான் அணி இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. அதனால் அந்த அணி தங்களின் தவறுகளைத் திருத்தி இந்த போட்டியில் வெல்லுமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

இலங்கை அணி

மறுபக்கம் லீக் சுற்றில் தோல்வியே சந்திக்காத சரித் அசலங்கா தலைமையிலான இலங்கை அணி, சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் வங்கதேசத்திடம் படுதோல்வியை தழுவியது. இதனால் எஞ்சிய போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுவதற்காக அந்த அணி கடுமையாக போராடும் என்று நம்பலாம்.

இலங்கை அணியின் பேட்டிங்கில், பதும் நிஷங்கா, குசால் மெண்டிஸ், குசால் பெரேரா, கமில் மிஷாரா, தசுன் ஷனகா, கமிந்து மெண்டிஸ் உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார். பவுலிங்கில் மதீஷா பதிரனா, துஷ்மந்தா சமீரா, நுவான் துஷாரா போன்ற வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன், ஹசரங்கா, மஹீஷ் தீக்ஷனா, துனித் வெல்லாலகே உள்ளிட்டோரும் இருப்பது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 23 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இலங்கை அணி 10 முறையும், பாகிஸ்தான் அணி 13 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. அதிலும் நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் இரு அணிகளும் மோதும் முதல் போட்டி என்பதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

பிட்ச் ரிப்போர்ட்

அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 97 டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 45 முறையும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 52 முறையும் என வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

இலங்கை - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டியை சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். ஆசிய கோப்பை போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

இலங்கை அணி: பதும் நிஷங்க, குசல் மெண்டிஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), கமில் மிஷார, குசல் பெரேரா, சரித் அசலங்கா (கேப்டன்), கமிந்து மெண்டிஸ், தசுன் ஷனக, வனிந்து ஹசரங்க, மஹீஷ் தீக்ஷனா, துஷ்மந்த சமீரா, நுவான் துஷார.

பாகிஸ்தான் அணி: சைம் அயூப், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், முகமது ஹாரிஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), ஃபகார் ஜமான், சல்மான் ஆகா (கேப்டன்), ஹசன் நவாஸ், முகமது நவாஸ், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, ஹாரிஸ் ராவுஃப், சுஃபியான் முகீம், அப்ரார் அகமது.

