ஹைதராபாத்: யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸும், செர்பியாவின் நோவாக் ஜோகோவிச்சும் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
டென்னிஸ் விளையாட்டில் புகழ்பெற்ற தொடர்களில் ஒன்றான யுஎஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது. இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள இத்தொடரில் இன்றைய தினம் ஒற்றையர் பிரிவுக்கான காலிறுதி போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவுக்கான காலிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரரான ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், செக் குடியரசின் ஜிரி லெஹெக்காவை எதிர்கொண்டார்.
இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக விளையாடிய அல்காரஸ் முதல் செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் கைற்றியதுடன், இரண்டாவது செட்டை 6-2 என்று கைப்பற்றி வெற்றியை உறுதி செய்தார். பின்னர் நடைபெற்ற மூன்றாம் செட் ஆட்டத்திலும் ஜிரி சிறப்பாக செயல்பட தவறிய நிலையில், அல்காரஸ் 6-4 என்ற கணக்கில் அதனையும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் கார்லோஸ் அல்காரஸ் 6-4, 6-2, 6-4 என்ற கணக்கில் ஜிரி லெஹெக்காவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
Novak Djokovic is dancing into the semifinals of the US Open. pic.twitter.com/SgyMP6y1kr— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
அரையிறுதியில் ஜோகோவிச்
மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் 7ஆம் நிலை வீரரான செர்பியாவின் நோவாக் ஜோகோவிச், உலகின் நான்காம் நிலை வீரரான டெய்லர் ஃபிரிட்ஸை எதிர்கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தில் முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய ஜோகோவிச், இரண்டாவது செட்டிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தி 7-5 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதன்பின் கம்பேக் கொடுத்த ஃபிரிட்ஸ் மூன்றாவது செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார்.
New York, New York get ready. pic.twitter.com/7dDFf6ni5P— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
இதனால் இப்போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற பரபரப்பும் அதிகரித்தது. இறுதியில் அபாரமாக விளையாடிய ஜோகோவிச் 6-4 என்ற கணக்கில் அடுத்த செட்டை வென்று அசத்தினார். இதன் மூலம் ஆட்ட முடிவில் நோவாக் ஜோகோவிச் 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் டெய்லர் ஃபிரிட்ஸை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். நாளை மறுநாள் நடைபெறும் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் கார்லோஸ் அல்காரஸை எதிர்த்து நோவாக் ஜோகோவிச் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.
மகளிர் காலிறுதி போட்டி
மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் நான்காம் நிலை வீராங்கனையான அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலாவும், செக் குடியரசின் பார்போரா க்ரெஜிகோவும் பலப்பரீட்சை நடத்தினர். இதில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஜெசிகா பெகுலா 6-3, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் பார்போரா க்ரெஜிகோவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் அரையிறுதிக்கும் முன்னேறியுள்ளார்.
Congratulations on a great run this year.— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025
All the best to you, Marketa! pic.twitter.com/dCmADuktdw
இதையும் படிங்க:
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனையான பெல்லாரசின் அரினா சபலென்கா, செக் குடியரசின் மார்கெட்டா வோண்ட்ரௌசோவாவை எதிர்கொள்ள இருந்தார். ஆனால் காயம் காரணமாக இந்த போட்டியில் இருந்து மார்கெட்டா வோண்ட்ரௌசோவா விலகியதை அடுத்து அரினா சபலெங்கா அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். அரையிறுதி போட்டியில் அவர் ஜெசிகா பெகுலாவை எதிர்கொள்ளவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.