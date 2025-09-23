ETV Bharat / sports

இந்திய அணியின் கேப்டனாக தினேஷ் கார்த்திக் நியமனம்! ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினுக்கும் இடம்!

ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் தொடரில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, ஹாங்காங், ஆஸ்திரேலியா, தென் ஆப்பிரிக்கா, வங்கதேசம், நியூசிலாந்து என உலகின் முன்னணி கிரிக்கெட் அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளது.

ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் - தினேஷ் கார்த்திக்
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் - தினேஷ் கார்த்திக் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2025 at 3:54 PM IST

1 Min Read
ஹாங்காங்: ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய அணியின் கேப்டனாக தினேஷ் கார்த்திக் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த அணியில் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினும் இடம் பெற்றுள்ளார்.

ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் கிரிக்கெட் தொடரானது எதிவரும் நவம்பர் 7ஆம் தேதி முதல் சீனாவின் ஹாங்காங் நகரில் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 12 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில், அணிகள் நான்கு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு குழுவிலும் மூன்று அணிகள் இடம் பிடித்து, ஒவ்வொரு அணியும் இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளன.

கேப்டனாக தினேஷ் கார்த்திக்

இதில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, ஹாங்காங், ஆஸ்திரேலியா, தென் ஆப்பிரிக்கா, வங்கதேசம், நியூசிலாந்து என உலகின் முன்னணி கிரிக்கெட் அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில் இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய அணியின் கேப்டனாக முன்னாள் இந்திய வீரரும், விக்கெட் கீப்பருமான தினேஷ் கார்த்திக் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்திய அணிக்காக கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு முதல் 2022ஆம் ஆண்டு வரையிலும் விளையாடிய தினேஷ் கார்த்திக், 26 டெஸ்ட், 94 ஒருநாள், 60 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 3ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார். இதுதவிர, ஐபிஎல் தொடரில் 257 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர் 4842 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதில் அவர் கேகேஆர் அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டிருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

அஸ்வினுக்கு இடம்

மேலும் இந்த ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் தொடருக்கான இந்திய அணியில், சுழற்பந்து வீச்சு ஜாம்பவான் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக கடந்தாண்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரின் போது சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்த ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், ஐபிஎல், டிஎன்பிஎல் போன்ற உள்ளூர் போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக விளையாடி வருகிறார். இது போன்ற சூழ்நிலையில், அவர் ஹாங்காங் சிக்ஸஸ் தொடருக்கான இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

இந்திய அணிக்காக கடந்த 2010 முதல் 2024ஆம் ஆண்டு வரை விளையாடிய அஸ்வின், இதுநாள் வரையிலும் 106 டெஸ்ட், 116 ஒருநாள் மற்றும் 65 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 4ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரன்களையும், 700க்கும் மேற்பட்ட விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் 221 போட்டிகளில் விளையாடிய அஸ்வின், 187 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார். மேலும் கடந்த மாதம் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தும் அவர் ஓய்வை அறிவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

