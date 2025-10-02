புதிய அணி..புதிய தொடர்..! 40 வயதிலும் டி20 கிரிக்கெட்டை ஆளும் தினேஷ் கார்த்திக்!
ஐஎல்டி20 தொடரில் விளையாட ஷார்ஜா வாரியர்ஸ் அணியுடன் இணைவதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைவதாக இந்திய முன்னாள் வீரர் தினேஷ் கார்த்திக் கூறியுள்ளார்.
Published : October 2, 2025 at 9:15 AM IST
ஹைதராபாத்: ஐஎல்டி20 தொடரில் ஷார்ஜா வாரியர்ஸ் அணிக்காக விளையாட இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் தினேஷ் கார்த்திக் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடருக்கு கிடைத்த வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, தற்போது உலகெங்கிலும் பிரான்ஷைஸ் டி20 கிரிக்கெட் தொடர்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் மூலம் இளம் வீரர்களின் திறமை கண்டறியப்படுகிறது என்ற காலம் சென்று, ஓய்வு பெற்ற வீரர்களுக்கு மற்றொரு வாய்ப்பை உருவாக்கும் தொடராக மாறியுள்ளது. ஏனெனில் சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்ட தென்னாப்பிரிக்கா டி20 லீக், இன்டர்னேஷ்னல் லீக் டி20 தொடர்களில் விளையாடும் வீரர்களில் கணிசமான அளவு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தவர்களே உள்ளனர்.
உதாரணத்திற்கு தென்னாப்பிரிக்காவின் ஃபாஃப் டூ பிளெசிஸ், வெஸ்ட் இண்டீஸின் கீரன் பொல்லார்ட் உள்ளிட்ட வீரர்கள் இத்தொடர்களில் தங்களின் ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வருகின்றனர். அந்தவகையில் தற்சமயம் இந்திய வீரர்களும் வெளிநாட்டு கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாட ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இதில் இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர்களான தமிழத்தைச் சேர்ந்த தினேஷ் கார்த்திக் மற்றும் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ஆகியோரது பெயர்கள் தலைப்புச் செய்திகளில் இடம் பிடித்து வருகின்றன.
Sharjah Calling Karthik 🤙— Sharjah Warriorz (@Sharjahwarriorz) September 30, 2025
The man. The Legend 👉 Our excitement has doubled as we welcome @DineshKarthik to the Warriorz family 🤌#SharjahWarriorz #ShaanSeSharjah #CapriSports pic.twitter.com/l0LALbTEug
ஏனெனில் தினேஷ் கார்த்திக் கடந்தாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்த நிலையில், தென்னாப்பிரிக்க டி20 லீக் தொடரில், பார்ல் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடினார். இதன் மூலம், தென்னாப்பிரிக்க டி20 லீக் தொடரில் விளையாடிய முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையையும் பெற்றார். அவரைத்தொடர்ந்து தற்சமயம் ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்த ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், எதிர்வரும் பிக்பேஷ் லீக் தொடரில் விளையாடுவதற்காக சிட்னி தண்டர் அணியால் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில் தான், இவர்கள் மற்றொரு டி20 லீக் தொடரில் விளையாடவுள்ள செய்தி வெளியாகி ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடத்தப்பட்டு வரும் ஐஎல்டி20 தொடரில் அஸ்வின் மற்றும் தினேஷ் கார்த்திக் ஆகியோர் விளையாடவுள்ளனர். இதில் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தனது ஏலத்தொகையாக 1.07 கோடியை நிர்ணயித்துள்ள நிலையில், மறுபக்கம் தினேஷ் கார்த்திக் எதிர்வரும் ஐஎல் டி20 தொடரில் விளையாட ஷார்ஜா வாரியர்ஸ் அணியால் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
🚨 DINESH KARTHIK IN ILT20 🚨— Praveen kumar (@Naninaidu98) September 30, 2025
- Dinesh Karthik will play for Sharjah Warriorz in the ILT20. pic.twitter.com/9AlveTnJVD
இதுகுறித்து பேசிய அவர், "ஐஎல்டி20 தொடரில் விளையாட ஷார்ஜா வாரியர்ஸ் அணியுடன் இணைவதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். ஏனெனில் இது இளம் அணியாக இருப்பதுடன், சிறப்பான விஷங்களை செய்ய விரும்பிகிறார். அதனால் நான் இங்கு இருப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். மேலும் ஷார்ஜா மைதானம் நான் எப்போதும் விளையாட விரும்பும் மைதானங்களில் ஒன்றாகும். தற்போது ஷார்ஜா வாரியர்ஸ் அணியில் இணைந்ததன் மூலம் எனது கனவு நனவானத்து போல் உணர்கிறேன்” என்று கூறியுள்ளார்.
இந்திய அணிக்காக கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு முதல் 2022ஆம் ஆண்டு வரையிலும் விளையாடிய தினேஷ் கார்த்திக், 26 டெஸ்ட், 94 ஒருநாள், 60 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 3ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார். இதுதவிர, ஐபிஎல் தொடரில் 257 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர் 4842 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதில் அவர் கேகேஆர் அணியின் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டிருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.