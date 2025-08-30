ஹைதராபாத்: சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இலங்கை அணிக்காக ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய 8ஆவது வீரர் எனும் பெருமையை தில்ஷன் மதுஷங்கா பெற்றுள்ளார்.
இலங்கை அணி தற்போது ஜிம்பாப்வேயில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 2 ஒருநாள் போட்டிகள், 3 டி20 போட்டிகள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இந்த சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நேற்று ஹராரே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணி முதலில் பந்துவீச தீர்மானித்து, இலங்கை அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணியில் தொடக்க வீரர் பதும் நிஷங்கா (76 ரன்கள்), ஜனித் லியானகே (70) மற்றும் கமிந்து மெண்டிஸ் (57) ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். இதனால், 50 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 296 ரன்கள் குவிக்க முடிந்தது. ஜிம்பாப்வே அணி தரப்பில் ரிச்சர்ட் ங்கரவா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இந்த போட்டியில் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஜிம்பாப்வே அணி 200 ரன்களுக்குள் ஆல் அவுட்டாகும் என்றும், இலங்கை எளிதாக வெற்றி பெறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
Dilshan Madushanka took a hat-trick in the 1st ODI against Zimbabwe played in Harare.
ஆனால் இலக்கை துரத்திய ஜிம்பாப்வே அணி, யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, வெற்றிக்காக இறுதி வரை கடுமையாக போராடியது. இதில் அணியின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் சிக்கந்தர் ரஸா 92 ரன்களையும், தொடக்க ஆட்டக்காரர் பென் கரண் 70 ரன்களையும், கேப்டன் சீன் வில்லியம்ஸ் 57 ரன்களையும், இறுதிவரை களத்தில் இருந்த டோனி முனியோங்கா 43 ரன்களையும் சேர்த்து எதிரணி பந்துவீச்சாளர்களை அழுத்தத்தில் தள்ளினர்.
இறுதியில் ஜிம்பாப்வே அணி வெற்றி பெற கடைசி ஓவரில் 10 ரன்கள் மட்டுமே தேவை என்ற நிலை இருந்தது. அப்போது இலங்கை தரப்பில் கடைசி ஓவரை வீசிய தில்ஷன் மதுஷங்கா, ஓவரின் முதல் மூன்று பந்துகளிலும் விக்கெட்டை கைப்பற்றியதுடன், ஜிம்பாப்வே அணியின் வெற்றி கனவையும் கலைத்தார். இதன் காரணமாக 50 ஓவர்கள் முடிவில் ஜிம்பாப்வே அணியால் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 291 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.
DILSHAN MADUSHANKA TOOK A HAT-TRICK IN THE FINAL OVER 🔥
இலங்கை அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய தில்ஷன் மதுஷங்கா 4 விக்கெட்டுகளையும், அசிதா ஃபெர்னாண்டோ 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் இலங்கை அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பெற்றது. இந்த போட்டியில் இலங்கை அணி வெற்றி பெற மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்த தில்ஷன் மதுஷங்கா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
மதுஷங்கா சாதனை
இந்த ஆட்டத்தில் தில்ஷன் மதுஷங்கா ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதன் மூலம், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இலங்கை அணிக்காக ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய 8ஆவது வீரர் எனும் சாதனையை படைத்துள்ளார். இதுதவிர்த்து, ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிராக ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றும் மூன்றாவது இலங்கை பவுலர் எனும் பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன் இலங்கை அணியின் சமிந்தா வாஸ் (கொழும்பு, டிசம்பர் 8, 2001) மற்றும் வனிந்து ஹசரங்கா (கலே, ஜூலை 2, 2017) ஆகியோரும் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகள கைப்பற்றியுள்ளனர்.
ஒருநாள் போட்டிகளில் ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை எடுத்த இலங்கை பவுலர்கள்
- சமிந்தா வாஸ் vs ஜிம்பாப்வே (2001), வங்கதேசம் (2003)
- லசித் மலிங்கா vs தென்னாப்பிரிக்கா (2007), கென்யா (2011), ஆஸ்திரேலியா (2011)
- பர்வேஸ் மஹரூஃப் vs இந்தியா (2010)
- திசார பெரேரா vs பாகிஸ்தான் (2012)
- வனிந்து ஹசரங்க vs ஜிம்பாப்வே (2017)
- ஷெஹான் மதுஷங்கா vs வங்கதேசம்(2018)
- மஹீஷ் தீக்ஷனா vs நியூசிலாந்து (2025)
- தில்ஷன் மதுஷங்க vs ஜிம்பாப்வே (2025)
இலங்கை அணி சாதனை
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இலங்கை அணி வெற்றி பெற்றதன் மூலம், ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அந்த அணிக்கு எதிராக தங்களுடைய 50ஆவது வெற்றியைப் பதிவுசெய்துள்ளது. இதன் மூலம் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 50+ வெற்றிகளை பதிவுசெய்த நான்காவது அணி எனும் பெருமையை இலங்கை பெற்றுள்ளது. இதற்கு முன், பாகிஸ்தான், இந்தியா மற்றும் வங்கதேச அணிகள் இந்த சாதனையை படைத்திருந்தனர்.
Sri Lanka becomes the 4th team to win 50 ODIs against Zimbabwe.
Most ODI wins against Zimbabwe
56 – Pakistan (65 matches)
54 – India (66 matches)
51 – Bangladesh (81 matches)
50* – Sri Lanka (65 matches)
38 – South Africa (41 matches)
ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக அதிக ஒருநாள் வெற்றிகள்
- பாகிஸ்தான் - 56 வெற்றிகள் (65 போட்டிகளில்)
- இந்தியா - 54 வெற்றிகள் (66 போட்டிகளில்)
- வங்கதேசம் - 51 வெற்றிகள் (81 போட்டிகளில்)
- இலங்கை - 50 வெற்றிகள் (65 போட்டிகளில்)
- தென்னாப்பிரிக்கா - 38 வெற்றிகள் (41 போட்டிகளில்)
இதனையடுத்து, இலங்கை - ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நாளை ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த ஆட்டத்திலும் இலங்கை அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் ஒருநாள் தொடரை வெல்லும் என்பதால், இந்த போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.