நடப்பு சாம்பியனை வீழ்த்தி ஹாக்கி ஆசிய கோப்பையை வென்றது இந்தியா!

தென் கொரியாவுக்கு எதிரான ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றதன் மூலம், அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடருக்கு நேரடியாக தகுதிபெற்றுள்ளது.

ஆசிய கோப்பையை வென்ற இந்தியா (ETV Bharat)
Published : September 8, 2025 at 9:48 AM IST

ஹைதராபாத்: ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் தென் கொரிய அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.

ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடரின் இறுதிப் போட்டியானது நேற்றைய தினம் பிகாரில் உள்ள ராஜ்கிர் ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் இந்திய ஹாக்கி அணி நடப்பு சாம்பியன் தென் கொரிய அணியை எதிர்கொண்டது. மேலும் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி நேரடியாக ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தகுதி பெறும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்திருந்தது.

இந்திய அணி அபார ஆட்டம்

இந்த போட்டி தொடங்கியதிலிருந்தே ஆபாரமாக விளையாடிய இந்திய அணிக்கு ஆட்டத்தின் முதல் நிமிடத்தில் சுக்ஜீத் சிங் கோலடித்து அசத்தினார். பின்னர் ஆட்டத்தின் 8ஆவது நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை ஜுக்ராஜ் சிங் தவறவிட்டார். இருப்பினும் இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட இந்திய அணிக்கு 27ஆவது நிமிடத்தில் தில்ப்ரீத் சிங் மூலம் இரண்டாவது கோல் கிடைத்தது. அதேசமயம் தென் கொரிய அணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தையும் இந்தியா முறியடித்தது.

இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 2-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் முன்னிலையும் பெற்றது. அதன்பின் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 44ஆவது நிமிடத்தில் மீண்டும் ஒரு பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதனை சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்ட தில்ப்ரீத் சிங் கோலடித்து அணியை முன்னிலை படுத்தினார்.

உலகக் கோப்பைக்கு தகுதி

அதன்பின் ஆட்டத்தின் 49ஆவது நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பில் அமித் ரோஹித்தாஸ் கோலாக மாற்ற இந்திய அணியின் வெற்றியும் உறுதியானது. மறுபக்கம் கடுமையாக போராடிய தென் கொரிய அணிக்கு ஆட்டத்தின் 50ஆவது நிமிடத்தில் சன் டெய்ன் முதல் கோலை அடித்தார். அதன்பின், தென் கொரிய அணி எடுத்த கோலடிக்கும் முயற்சிகளை இந்திய டிஃபெண்டர்கள் தடுத்து நிறுத்தினர்.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 4-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் தென் கொரிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவுசெய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு ஹாக்கி ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதுடன், அடுத்த ஆண்டு நெதர்லாந்தில் நடைபெறும் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடருக்கும் நேரடியாக தகுதி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது.

வீரர்களுக்கு பரிசுத்தொகை

ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணியில் இடம் பிடித்த வீரர்களுக்கு தலா ரூ.3 லட்சம் பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்படும் என்று ஹாக்கி இந்தியா கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது. அதேசமயம், இந்திய ஹாக்கி அணி ஊழியர்களுக்கும் தலா ரூ.1.5 லட்சம் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதமர் பாராட்டு

ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "ஆசிய கோப்பையில் அற்புதமான வெற்றியைப் பெற்ற நமது ஆடவர் ஹாக்கி அணிக்கு எனது வாழ்த்துகள். நடப்பு சாம்பியனான தென் கொரியாவை அவர்கள் வீழ்த்தி இந்த வெற்றியைப் பெற்றிருப்பது சிறப்பு வாய்ந்தது" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

மேலும் அவர் தனது பதிவில், "இது இந்திய ஹாக்கிக்கும் இந்திய விளையாட்டுக்கும் பெருமை சேர்க்கும் தருணம். நமது வீரர்கள் இன்னும் பெரிய உயரங்களை எட்டி, நாட்டிற்கு மேலும் பெருமை சேர்க்கட்டும்" என்று கூறியுள்ளார். இதுதவிர, சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ள இந்திய ஹாக்கி அணிக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.

