சோஃபி டிவைன், ப்ரூக் ஹாலிடே அதிரடியில் முதல் வெற்றியை பெற்ற நியூசிலாந்து!

ஐசிசி மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், வங்கதேச அணியை வீழ்த்தியதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

நியூசிலாந்து மகளிர் அணி
நியூசிலாந்து மகளிர் அணி (AP)
Published : October 11, 2025 at 9:54 AM IST

ஹைதராபாத்: வங்கதேச மகளிர் அணிக்கு எதிரான உலகக்கோப்பை லீக் போட்டியில் நியூசிலாந்து மகளிர் அணி 100 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 13ஆவது பதிப்பு விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இத்தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 11ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து-வங்கதேச மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. கௌகாத்தியில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து விளையாடியது.

அதன்படி களமிறங்கிய அந்த அணியில் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனைகள் ஜார்ஜியா பிளிம்மர் 4 ரன்னிலும், அமெலியா கெர் ஒரு ரன்னிலும், சூஸி பேட்ஸ் 29 ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் இணைந்த கேப்டன் சோஃபி டிவைன் மற்றும் ப்ரூக் ஹாலிடே இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர்.

தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடிய இருவரும் தங்களில் அரைசதங்களைப் பூர்த்தி செய்ததுடன், 4ஆவது விக்கெட்டிற்கு 100 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர். இதில் சோஃபி டிவைன் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 63 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மறுபக்கம அதிரடியாக விளையாடி வந்த ப்ரூக் ஹாலிடேவும் 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 69 ரன்களைச் சேர்த்து தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.

அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீராங்கனைகளும் அடுத்தடுத்து வந்த வேகத்தில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதனால் நியூசிலாந்து மகளிர் அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 227 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்தது. வங்கதேச அணி தரப்பில் ரபேயா கான் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

இதையடுத்து இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வங்கதேச அணி வீராங்கனைகள் தொடக்கம் முதலே சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறினர். இதில் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனைகள் ருபியா ஹைதர் 4 ரன்களுக்கும், ஷர்மின் அக்தர் 3 ரன்களுக்கும், கேப்டன் நிகர் சுல்தானா 4 ரன்ளுக்கும், சோபனா மொஸ்டரி 2 ரன்னிலும், சுமியா அக்தர் ஒரு ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீராங்கனைகளில் ஃபஹிமா கதும் மட்டும் ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து 34 ரன்களைச் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீராங்கனைகள் நியூசிலாந்து பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக வங்கதேச மகளிர் அணி 39.5 ஓவர்களிலேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 127 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. நியூசிலாந்து தரப்பில் ஜெஸ் கெர், லியா தஹுஹு தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

இதன் மூலம் நியூசிலாந்து மகளிர் அணி 100 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேச மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபாரமான வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. அத்துடன் நடப்பு உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நியூசிலாந்து அணி தங்களின் முதல் வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. அதேசமயம் வங்கதேச அணி தங்களின் இரண்டாவது தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நியூசிலாந்து அணியின் ப்ரூக் ஹாலிடே ஆட்டநாகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

