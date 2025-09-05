சென்னையில் டிரையத்லான் போட்டி! அறிமுகம் செய்து வைத்தார் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்!

அடுத்த ஆண்டு சென்னையில் நடைபெற இருக்கும் 5150 டிரையத்லான் போட்டிக்கான அறிமுக நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்ற நிலையில், தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்றார்.
Published : September 5, 2025 at 6:03 PM IST
சென்னை: சர்வதேச வீரர்கள் பங்கேற்கும் சென்னை 5150 டிரையத்லான் போட்டிக்கு உட்கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ரூ. 3 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் தனியார் அமைப்பு இணைந்து இந்தியாவில் முதல் முறையாக சென்னையில் அயர்ன்மேன் 5150 (IRONMAN 5150) டிரையத்லான் போட்டி அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 11 ஆம் தேதி சென்னை இ.சி.ஆர் சாலையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் நீச்சல், சைக்கிளிங் மற்றும் ஓட்டப்பந்தயம் உள்ளடக்கிய போட்டிகள் நடத்தப்படும்.
அந்த வகையில் இதில் பங்கேற்கும் வீரர்கள் முதலில் 1.5 கி.மீ நீச்சல் போட்டியை நிறைவு செய்து, அதன் பின் 40 கி.மீ தூரம் சைக்கிளிங் சென்று, இறுதியாக 10 கி.மீ ஓட்டத்தை முடிக்க வேண்டும். இதன் ஒட்டுமொத்த இலக்கானது 51.50 கி.மீ என்பதால் இந்த டிரையத்லான் போட்டிக்கும் 5150 என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் முதன்முறையாக நடைபெற இருக்கும் இந்த விளையாட்டு போட்டிக்கான அறிமுக நிகழ்ச்சி, சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் இன்று நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சரும், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு 5150 டிரையத்லான் போட்டி தொடரை அறிமுகப்படுத்தி, தொடருக்கான இலச்சினையையும் (logo) அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் "தமிழ்நாடு தொடர்ந்து சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளை நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் தற்போது இந்தியாவில் முதன்முறையாக அயர்ன்மேன் டிரையத்லான் போட்டியை சென்னையில் நடத்துவது பெருமைக்குரிய விஷயமாகும். மேலும் இந்த டிரையத்லான் போட்டிக்காக தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ரூ.3 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு புது உத்வேகத்தை அளிக்கும்" என்று கூறினார்.
மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அதுல்யா மிஸ்ரா, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் உறுப்பினர் செயலர் மேகநாத ரெட்டி, அயர்ன்மேன் இந்திய தலைமை பிரதிநிதிகள் தீபக் ராஜா மற்றும் ஆர்த்தி சுவாமிநாதன் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர்.