ஓய்வு முடிவை திரும்பப் பெற்ற டி காக்; தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள், டி20 அணியில் இடம்!
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட், டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடும் தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
Published : September 22, 2025 at 3:13 PM IST
ஹைதராபாத்: ஒருநாள் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு முடிவை திரும்பப் பெற்றுள்ள தென்னாப்பிரிக்காவின் நட்சத்திர வீரர் குயின்டன் டி காக், பாகிஸ்தான் தொடருக்கான அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
தென்னாப்பிரிக்க அணி இம்மாத இறுதியில் பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும், தலா மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாகிஸ்தானில் நடைபெறும் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது.
மேலும் இந்த தொடர்களுக்கான போட்டியை அட்டவணையும் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டிருந்ததி. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி லாகூரில் உள்ள கடாஃபி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் அக்டோபர் 12ஆம் தேதி தொடங்கி 16ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி அக்டோபர் 20 தொடங்கி 24ஆம் தேதி வரை ராவல்பிண்டியில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனைத் தொடர்ந்து டி20 தொடரானது அக்டோபர் 31 தொடங்கி நவம்பர் 1ஆம் தேதி வரையிலும், ஒருநாள் தொடரானது நவம்பர் 4 தொடங்கி 8ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அனைத்து ஒருநாள் போட்டிகளும் பைசலாபாத்தில் உள்ள இக்பால் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் கடந்த 2009ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு இந்த மைதானத்தில் முதல் முறையாக சர்வதேச போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளது.
கம்பேக் கொடுக்கும் டி காக்
இந்நிலையில் பாகிஸ்தான் தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு அனைத்து சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்திருந்த குயின்டன் டி காக், தனது ஓய்வு முடிவை திரும்ப பெற்றுள்ளார். அதன் காரணமாக, பாகிஸ்தான் தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார்.
அதேசமயம் தென்னாப்பிரிக அணி கேப்டன் டெம்பா பவுமா காயம் காரணமாக பாகிஸ்தான் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார். இதனால் தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக ஐடன் மார்க்ரமும், ஒருநாள் அணியின் கேப்டனாக மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்கேவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதுதவிர்த்து பாகிஸ்தான் டி20 தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியின் கேப்டனாக அனுபவ வீரர் டேவிட் மில்லார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக நடைபெற்ற இங்கிலாந்து தொடரில் டேவிட் மில்லர் இடம் பெற்றிருந்த நிலையில், காயம் காரணமாக அவர் தொடரில் இருந்து விலகினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் நட்சத்திர வீரர்கள் டெவால்ட் பிரெவிஸ், கார்பின் போஷ் ஆகியோர் மூன்று வடிவிலான அணியிலும், குவேனா மபாகா, லுங்கி இங்கிடி, ஜெரால்ட் கோட்ஸி, ஜார்ஜ் லிண்டோ உள்ளிட்ட வீரர்கள் ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிகளிலும் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர். அதேசமயம் மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மஹாராஜ், காகிசோ ரபாடா, வியான் முல்டர் உள்ளிட்டோருக்கு ஒருநாள், டி20 தொடரில் இருந்து ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணி: ஐடன் மார்க்ராம் (கேப்டன்), டேவிட் பெடிங்ஹாம், கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரெவிஸ், டோனி டி ஜோர்ஸி, ஜுபைர் ஹம்சா, சைமன் ஹார்மர், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகாராஜ் (இரண்டாவது டெஸ்ட் மட்டும்), வியான் முல்டர், செனுரான் முத்துசாமி, காகிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், பிரெனலன் சுப்ரயன், கைல் வெர்ரெய்ன்.
தென்னாப்பிரிக்க டி20 அணி: டேவிட் மில்லர் (கேப்டன்), கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரெவிஸ், நந்த்ரே பர்கர், ஜெரால்ட் கோட்ஸி, குயின்டன் டி காக், டோனோவன் ஃபெரீரா, ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ், ஜார்ஜ் லிண்டே, குவேனா மபாகா, லுங்கி இங்கிடி, நிகாபா பீட்டர், லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், ஆண்டிலே சிமெலேன், லிசாட் வில்லியம்ஸ்
தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் அணி: மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே (கேப்டன்), கார்பின் போஷ், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், நாண்ட்ரே பர்கர், ஜெரால்ட் கோட்ஸி, குயின்டன் டி காக், டோனி டி சோர்ஜி, டோனோவன் ஃபெரீரா, ஜார்ன் ஃபோர்டுயின், ஜார்ஜ் லிண்டே, குவேனா மபாகா, லுங்கி என்கிடி, நகாபா பீட்டர், லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், சினெதெம்பா கேஷிலே