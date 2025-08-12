ஹைதராபாத்: டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர்கள் பட்டியலில் இந்திய அணியின் விராட் கோலியைப் பின்னுக்கு தள்ளி ஆஸ்திரேலியாவின் டேவிட் வார்னர் 5ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.
இங்கிலாந்தில் தி ஹெண்ட்ரட் என்றழைக்கப்படும் 100 பந்துகள் கிரிக்கெட் தொடரானது நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 9ஆவது லீக் போட்டியில் மான்செஸ்டர் ஒரிஜினல்ஸ் மற்றும் லண்டன் ஸ்பிரிட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த மான்செஸ்டர் அணி 100 பந்துகள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 163 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ஜோஸ் பட்லர் 46 ரன்களையும், பில் சால்ட் 39 ரன்களையும் எடுத்தனர்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய லண்டன் ஸ்பிரிட் அணியில் தொடக்க வீரர் டேவிட் வார்னர் அதிரடியாக விளையாடி தனது அரை சதத்தை பதிவு செய்ததுடன், 71 (12 பவுண்டரி, ஒரு சிக்ஸர்) ரன்களை சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத்தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்கள் எதிரணியின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் வந்த வேகத்திலேயே பெவிலியனுக்கு நடையை கட்டினர். இதனால் லண்டன் ஸ்பிரிட் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 100 பந்துகள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 153 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது.
இதன் மூலம் மான்செஸ்டர் ஒரிஜினல்ஸ் அணி 10 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் லண்டன் ஸ்பிரிட் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவுசெய்தது. மேலும் நடப்பு ஹண்ட்ரெட் தொடரிலும் மான்செஸ்டர் ஒரிஜினல்ஸ் அணி முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இந்த நிலையில், லண்டன் ஸ்பிரிட் அணி இந்த போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவிய நிலையிலும், அந்த அணியின் தொடக்க வீரர் டேவிட் வார்னர் டி20 கிரிக்கெட்டில் புதிய மைல் கல்லை எட்டியுள்ளார்.
அதன்படி, இந்த போட்டியில் டேவிட் வார்னர் 71 ரன்களை எடுத்ததன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்களைக் குவித்த 5ஆவது வீரர் எனும் விராட் கோலியின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார். முன்னதாக இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி 414 டி20 போட்டிகளில் 397 இன்னிங்ஸில் விளையாடி 9 சதங்கள், 105 அரைசதங்களுடன் 13,543 ரன்களைக் குவித்து ஐந்தாம் இடத்தில் இருந்தார்.
|இதையும் படிங்க:மளிகைக் கடைக்காரருக்கு ஃபோன் போட்ட விராட் கோலி, டி வில்லியர்ஸ்! ரஜத் பட்டிதாருக்கு நிகழ்ந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்! - RAJAT PATIDAR SIM CARD ISSUE
டேவிட் வார்னர் தற்போது 419 டி20 போட்டிகளில் 418 இன்னிங்ஸில் விளையாடி 8 சதங்கள், 113 அரைசதங்களுடன் 13,545 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜாம்பவான் கிறிஸ் கெயில் 14,562 ரன்களுடன் முதலிடத்திலும், கீரன் பொல்லார்ட் 13,854 ரன்களுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், இங்கிலாந்தின் அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் 13,814 ரன்களுடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.