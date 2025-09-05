ETV Bharat / sports

பிங்க் பாந்தர்ஸை வீழ்த்தியது தெலுகு டைட்டன்ஸ்..! கோல்டன் ரைடில் தபாங் டெல்லி வெற்றி..! - PKL 2025

புனேரி பால்டனுக்கு எதிரான புரோ கபடி லீக் போட்டியில் தபாங் டெல்லி அணி கோல்டன் ரைட் சுற்றில் 2-0 என்ற கணக்கில் த்ரில் வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது.

புரோ கபடி லீக் 2025
புரோ கபடி லீக் 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2025 at 11:48 AM IST

ஹைதராபாத்: ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 37-32 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் மற்றும் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி ஆதிக்கம் செலுத்திய நிலையில், அபாரமாக டெக்கிள் செய்து புள்ளிகளையும் கைப்பற்றியது.

தெலுகு டைட்டன்ஸ் ஆதிக்கம்

ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி முதல் பாதி ஆட்டத்திலேயே வலுவான முன்னிலைப் பெற்றது. அந்த அணி முதல் பாதி ஆட்டத்தி 4 ரைட் புள்ளிகள், 7 டெக்கிள் புள்ளிகள், இரண்டு ஆல் அவுட் மற்றும் 3 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 16 புள்ளிகளிஅ கைப்பற்றியது. மறுபக்கம், ஜெய்ப்பூர் அணி 5 ரைட் புள்ளிகளையும், 3 டெக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 9 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.

பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் ஜெய்ப்பூர் அணி கம்பேக் கொடுத்ததுடன், அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றியது. மறுபக்கம் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணியும் சரிக்கு சமமாக புள்ளிகளை எடுக்க, இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்தன. இரண்டாம் பாதி முடிவின் போது ஜெய்ப்பூர் அணி 16 ரைட் புள்ளிகளையும், 5 டெக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் 2 ஆல் அவுட் என மொத்தமாக 23 புள்ளிகளை வென்றது.

தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 14 ரைட் புள்ளிகள், 7 டெக்கிள் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 21 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 37-32 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி அடுத்தடுத்த தோல்விகளுக்கு பிறகு, இத்தொடரில் தங்களின் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

புனேரி பால்டன் - தபாங் டெல்லி

நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் புனேரி பால்டன் மற்றும் தபாங் டெல்லி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் தபாங் டெல்லி அணி அபாரமாக செயல்பட்டு புள்ளிகளை கைப்பற்றியதுடன், முதல் பாதியிலும் முன்னிலை பெற்றது. அந்த அணி முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் 9 ரைட் புள்ளிகள், 7 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் என மொத்தமாக 18 புள்ளிகளை வென்றது.

மறுபக்கம் புனேரி பால்டன் அணி 7 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள் என 13 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில், கம்பேக் கொடுத்த புனேரி பால்டன் அணி அஃபென்ஸ் மற்றும் டிஃபென்ஸில் அபாரமாக செயல்பட்டதுடன், எதிரணிக்கு அழுத்தத்தையும் கொடுத்தது.

கோல்டன் ரைட்

இதன் காரணமாக இரண்டாம் பாதியில் புனேரி பால்டன் 7 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் என மொத்தமாக 15 புள்ளிகளை வென்றது. மறுபக்கம் தபாங் டெல்லி அணி 4 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 10 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதனால் ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் தலா 28 புள்ளிகளை எடுத்ததன் காரணமாக இப்போட்டி டை பிரேக்கர் சுற்றுக்கு சென்றது.

டை பிரேக்கர் சுற்றில் இரு அணிகளும் தங்களுக்கு கிடைத்த 5 ரைட் களில் தலா 5 புள்ளிகளை வென்றதால், அதுவும் டிராவில் முடிந்தது. இதனால் ஆட்டத்தின் முடிவை எட்ட கேல்டன் ரைட் முறை கடைபிடிக்க பட்டது. இதில் டாஸை வென்ற டபாங் டெல்லி அணிக்கு ஆஷுமாலிக் ரைடராக முன்னேறினார். பரபரப்பான இந்த ரைடின் முடிவில் ஆஷு மாலிக் போனஸ் புள்ளியுடன் சேர்த்து 2 புள்ளிகளை கைப்பற்றினார்.

இதன் மூலம் தபாங் டெல்லி அணி கோல்டன் ரைடில் 2-0 என்ற கணக்கில் புனேரி பால்டன் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்திருந்த புனேரி பால்டனின் வெற்றி நடையையும் தபாங் டெல்லி அணி முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளது.

