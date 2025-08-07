Essay Contest 2025

அடுத்த ஐபிஎல் சீசனில் விளையாடுவீர்களா? தோனியின் சூசக பதில்! - MS DHONI IPL 2026

மஞ்சள் ஜெர்சியில் மீண்டும் வருவேனா என்று நீங்கள் என்னிடம் கேட்டால், அதற்கு போதுமான நேரம் உள்ளது என்பது தான் தன்னுடைய பதிலாக இருக்கும் என்று எம்எஸ் தோனி கூறியுள்ளார்.

எம்எஸ் தோனி
எம்எஸ் தோனி (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடனான தமது உறவு மற்றும் அடுத்த சீசன் ஐபிஎல்லில் விளையாடுவது குறித்த கேள்விக்கு மகேந்திர சிங் தோனி பதிலளித்துள்ளார்.

ஐபில் தொடரின் 18-வது சீசன் முடிந்து, சில காலம் மட்டுமே ஆகும் நிலையில் அடுத்த சீசனுக்கான பேச்சு தற்போதிருந்தே தொடங்கிவிட்டன. குறிப்பாக ஐபிஎல் தொடரில் மிகவும் வெற்றிகரமான கேப்டன்களில் ஒருவரான மகேந்திர சிங் தோனி அடுத்த ஐபிஎல் சீசனில் விளையாடுவாரா?இல்லையா? என்பதே தற்சமயம் ரசிகர்கள் மத்தியில் இருக்கும் மிகப்பெரும் கேள்வியாகும்.

மகேந்திர சிங் தோனி
மகேந்திர சிங் தோனி (IANS)

ஏனெனில் 44 வயதை கடந்துள்ள எம் எஸ் தோனியால் தனது உடற்தகுதியைப் பார்த்து கொள்வதோடு, பேட்டிங் மற்றும் கீப்பிங் ஃபார்மையும் மீட்டு வர முடியுமா என்ற சந்தேகங்கள் உள்ளன. இதன் காரணமாக அவர் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு சென்றாலும் அவரிடம் கேட்கப்படும் முதல் கேள்வி, அடுத்த சிசன் ஐபிஎல் தொடரில் நீங்கள் விளையாடுவீர்களா? என்பது தான். தோனியும் இதற்கு தொடர்ந்து பதிலளித்து வருகிறார்.

சமீபத்தில் எம்எஸ் தோனி தனியார் நிகழ்ச்சி ஒன்று பங்கேற்ற நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடனான அவரது உறவு மற்றும் அடுத்த சீசன் ஐபிஎல்லில் விளையாடுவது குறித்த கேள்வி கேட்கப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த எம் எஸ் தோனி, ‘ஐபிஎல் தொடரில் நான் விளையாடினாலும் விளையாடாவிட்டாலும், சிஎஸ்கே உடனான தனது உறவு எப்போதும் இப்படித்தான் இருக்கும்’ என்று கூறினார்.

மேலும் அடுத்த சீசனில் விளையாடுவீர்களா? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர்,"நான் எப்போதும் இதையே தான் சொல்வேன். அடுத்த சீசனில் விளையாடுவது பற்றி முடிவு செய்ய போதுமான நேரம் இருக்கிறது. மஞ்சள் ஜெர்சியில் மீண்டும் வருவேன் என்று நீங்கள் என்னிடம் கேட்டால், நான் எப்போதும் அதையே தான் சொல்வேன். நான் எப்போதும் சிஎஸ்கே அணியின் ஒரு பகுதியாக இருப்பேன். நான் அணியில் விளையாடுவேனோ இல்லையா? அது வேறு விஷயம். ஆனால் நான் எப்போதும் சிஎஸ்கே அணியுடன் இருப்பேன்," என்று கூறியுள்ளார்.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (IANS)

இதனால் அடுத்த சீசன் ஐபிஎல் தொடரில் தோனி விளையாடுவாரா? இல்லையா? என்பது குறித்த குழப்பத்தில் ரசிகர்கள் உள்ளனர். முன்னதாக நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் செயல்பாடு பெரிதளவில் இல்லை. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் காயம் அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது. மேலும், ராகுல் திரிபாதி, தீபக் ஹூடா, ஷிவம் தூபே விஜய் சங்கர் ஆகியோரும் ரன்களை சேர்க்க முடியாமல் தடுமாறினர்.

இறுதியில் ஆயுஷ் மாத்ரே, டெவால்ட் பிரெவீஸ் ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ரசிகளின் கவனத்தை ஈர்துள்ளனர். அதேசமயம், மகேந்திர சிங் தோனியும் இந்த சீசனில் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறிய நிலையிலும், சிக்ஸர்களை விளாசி ரசிகர்களை குஷிப்படுத்தினார். ஆனாலும் அணியில் அவரது இடத்தில் இளம் வீரர்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என சிலர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: யாஷ் தயாள் ஜாமீன் மனுவை நிராகரித்த ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்றம்! - YASH DAYAL CASE

