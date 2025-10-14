ETV Bharat / sports

யூடியூப் சேனலுக்காக எதை வேண்டுமானாலும் பேசலாமா? ஸ்ரீகாந்த்-க்கு கம்பீர் பதிலடி!

ஹர்ஷித் ரானா கவுதம் கம்பீரின் விருப்பமானவர் என்பதால், அவருக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது என்றும் கூறியது சர்ச்சையான நிலையில், கௌதம் கம்பீர் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

கௌதம் கம்பீர்
கௌதம் கம்பீர் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கான இந்திய அணியில் ஹர்ஷித் ரானா இடம் பிடித்தது குறித்து விமர்சித்திருந்த இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ஸ்ரீகாந்த்திற்கு இந்திய அணி தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் பதிலளித்துள்ளார்.

இந்திய அணி வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றி அசத்தியது. இதனைத் தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி மூன்று போட்டிகளைக் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. மேலும் இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய அணியும் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இதில் இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த ரோஹித் சர்மா, கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு அணியின் புதிய கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் ஒருநாள் அணியின் துணைக் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் காரணமாக நட்சத்திர வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி இருவரும் ஒருநாள் அணியில் சாதாரண வீரர்களாக மட்டுமே இடம் பிடித்துள்ளனர்.

இதில், ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிகளில் ஹர்ஷித் ரானாவுக்கு இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, இந்திய ஒருநாள், டி20 அணிகளில் ஹர்ஷித் ரானா, நிதிஷ் ரெட்டிக்கு வாய்ப்பு வழங்கியது குறித்து இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், தமிழக வீரருமான கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் விமர்சித்திருந்தார். அதிலும் குறிப்பாக, ஹர்ஷித் ரானா கவுதம் கம்பீரின் விருப்பமானவர் என்பதால், அவருக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது என்றும் கூறியது சர்ச்சையானது.

இந்த நிலையில் ஸ்ரீகாந்தின் விமர்சனத்திற்கு இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் பதிலளித்துள்ளார். இந்திய அணி வெற்றிக்கு பிறகு பேசிய கௌதம் கம்பீர், "நேர்மையாக கூற வேண்டும் எனில் இது ஒரு வெட்கக்கேடான விஷயம். ஏனெனில் யூடியூப் சேனலை நடத்துவதற்காக, இளம் வீரரை விமர்சிப்பது நியாயமற்றது. மேலும் ஹர்ஷித் ரானாவின் தந்தை ஒன்று முன்னாள் தேர்வுக்குழு தலைவரோ அல்லது கிரிக்கெட் வீரரோ அல்ல. அவர் தனது திறமையால் இங்கு வளர்ந்துள்ளார்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய கம்பீர், "தனிநபர்களை குறிவைப்பது நியாயமில்லை. அவர்களின் செயல்திறனை வைத்து அணிக்கு தேவையா? இல்லையா?என்பதை தீர்மானிக்க தான் தேர்வாளர்கள் உள்ளனர். மேலும் இளம் வீரரைப் பற்றி நீங்கள் இவ்வாறு பேசினால், அது அவருடைய மனநிலையை பாதிக்காதா? என்னைப் பற்றி விமர்சிப்பவர்களை எப்படி கையாள்வது என எனக்கு தெரியும். ஆனால் அவர் மிகவும் இளம் வீரர். உங்கள் யூடியூப் சேனலை நடத்துவதற்கு நீங்கள் இவற்றைச் செய்யக் கூடாது. இது ஹர்ஷித்தின் விஷயத்தில் மட்டுமல்ல, மற்றவர்கள் குறித்து விமர்சிப்பதற்கும் பொருந்தும்" என்று காட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

இதையடுத்து கௌதம் கம்பீரின் இந்த கருத்து சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருவதுடன், ரசிகர்கள் மத்தியில் விவாதப் பொருளாகவும் மாறியுள்ளது. இந்திய அணிக்காக கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ஹர்ஷித் ரானா, 2 டெஸ்ட், 5 ஒருநாள் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி மொத்தமாக 19 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார். இதனால் ஆஸ்திரேலிய தொடரில் அவரது பந்துவீச்சு குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

