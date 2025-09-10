ETV Bharat / sports

கார்லோஸ் ரூயிஸ் சாதனையை சமன் செய்த ரொனால்டோ; ஹங்கேரியை வீழ்த்தி போர்ச்சுகல் த்ரில் வெற்றி!

உலகக்கோப்பை தகுதிச்சுற்று போட்டியில் அதிக கோல்களை அடித்த வீரர் என்ற குவாத்தமாலாவின் கார்லோஸ் ரூயிஸ் சாதனையை, போர்ச்சுகலின் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ சமன் செய்து அசத்தியுள்ளார்.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: ஹங்கேரி அணிக்கு எதிரான உலகக்கோப்பை தகுதிச் சுற்று ஆட்டத்தில் போர்ச்சுகல் அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவுசெய்து அசத்தியுள்ளது.

மெக்ஸிகோ, அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ளது. இந்த முறை உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் 48 நாடுகள் பங்கேற்கின்றன. முன்னதாக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடரில் 32 அணிகள் மட்டுமே பங்கேற்ற நிலையில், தற்போது 16 அணிகள் கூடுதலாக பங்கேற்கின்றன. இந்த நிலையில் உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கான தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் போர்ச்சுகல் மற்றும் ஹங்கேரி அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கம் இரு அணிகளும் சிறப்பாக செயல்பட, ஆட்டத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்தது. ஆட்டத்தின் 21ஆவது நிமிடத்தில் ஹங்கேரி அணிக்காக பர்னபாஸ் வர்கா முதல் கோலை பதிவு செய்தார். அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக செயல்பட்ட போர்ச்சுகள் அணிக்கு ஆட்டத்தின் 36ஆவது நிமிடத்தில் பெர்னார்டோ சில்வா கோலடித்தார்.

போர்ச்சுகல் த்ரில் வெற்றி

இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு கோலை பதிவு செய்து 1-1 என்ற கணக்கில் போட்டியை சமனிலையில் வைத்திருந்தன. அதன்பின் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் போர்ச்சுகள் அணி கூடுதல் உத்வேகத்துடன் விளையாடியது. அதன் பயனாக ஆட்டத்தின் 58ஆவது நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திய கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, அதனை கோலாக மாற்றி அணியை முன்னிலைக்கு அழைத்துச் சென்றார்.

கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ
கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ (AP)

மேற்கொண்டு ஆட்டத்தின் 84ஆவது நிமிடத்தில் ஜோவா கேன்செலோவும் கோலடிக்க போர்ச்சுகள் அணி 3-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றிருந்தது. மறுபக்கம் தோல்வியைத் தவிர்க்க போராடிய ஹங்கேரி அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 86ஆவது நிமிடத்தில் பர்னபாஸ் வர்கா மீண்டும் ஒரு கோலை பதிவு செய்து நம்பிக்கை அளித்தார். ஆனால், அதன்பின் அந்த அணி வீரர்கள் எடுத்த கோல் முயற்சிகள் அனைத்தையும் போர்ச்சுகள் அணி தகர்த்தது.

இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் போர்ச்சுகள் அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் ஹங்கேரி அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவுசெய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம், லீக் ஏ புள்ளிப்பட்டியலில் போர்ச்சுகல் அணி 6 போட்டிகளில் விளையாடி 4 வெற்றி, 2 டிரா என மொத்தமாக 14 புள்ளிகளைப் பெற்று முதலிடத்தையும் பிடித்துள்ளது. அதேசமயம், ஹங்கேரி அணி இதுவரை விளையாடிய 6 போட்டிகளில் ஒரு வெற்றி, 2 தோல்விகள் மற்றும் 3 டிரா என மொத்தமாக 6 புள்ளிகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரொனால்டோ சாதனை

இந்த போட்டியில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஒரு கோலை அடித்ததன் மூலம், உலகக்கோப்பை தகுதிச்சுற்று போட்டியில் அதிக கோல்களை அடித்த வீரர் என்ற குவாத்தமாலாவின் முன்னாள் ஸ்டிரைக்கர் கார்லோஸ் ரூயிஸ் சாதனையை சமன் செய்து அசத்தியுள்ளார். முன்னதாக கார்லோஸ் ரூயிஸ் 39 கோல்களை அடித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது ரொனால்டோவும் 39 கோல்களை பதிவு செய்து சாதனையை சமன் செய்துள்ளார்.

இந்த பட்டியலில் அர்ஜெண்டினாவின் லியோனல் மெஸ்ஸி 36 கோல்களுடன் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளார். போர்ச்சுக்கல் அணிக்காக இதுவரை 223 போட்டியில் விளையாடியுள்ள கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ 141 கோல்களை அடித்துள்ளார். இதன் மூலம் சர்வதேச போட்டிகளில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளார். இந்த பட்டியலில் லியோனல் மெஸ்ஸி 194 போட்டிகளில் 114 கோல்களை அடித்து இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

