'பேட்டை பிடித்த கையால் மைக்கை எடுத்த வீரர்கள்' - பாடகர்களாக மாறிய கிரிக்கெட் வீரர்களின் கதை!
சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்தி, தங்களின் ஓய்வுக்கு பிறகு பாடகர்களாக மாறிய வீரர்கள் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த சிறப்பு தொகுப்பு.
Published : September 30, 2025 at 4:46 PM IST
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறும் வீரர்கள் பெரும்பாலானோர் பிற அணிகளுக்கு பயிற்சியாளராகவோ அல்லது தொலைக்காட்சிகளில் வர்ணனையாளர்களாவோ பணி புரிவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர். இதில் ஒரு சிலர் மட்டுமே சொந்தமாக தொழில் செய்வதை விரும்புகிறார்கள். ஆனால் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, பாடகர்களாக மாறிய கிரிக்கெட் வீரர்களைப் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?
நீங்கள் வாசித்தது சரிதான். கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்த பிறகு சிலர் திரைப்படங்களிலோ அல்லது தன்னிச்சயாகவோ பாடகராக உருவெடுத்துள்ளனர். அப்படி பாடகர்களாக மாறிய சிலரது பெயர்களைக் கேட்கும் போது நீங்கள் ஆச்சரியமடையலாம். அந்தவகையில் கிரிக்கெட்டில் இருந்து விலகி பாடகர்களாக மாறிய வீரர்கள் குறித்து விவரிக்கிறது இந்த சிறப்பு தொகுப்பு.
டுவைன் பிராவோ - வெஸ்ட் இண்டீஸ்
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டனுன், நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டருமானவர் டுவைன் பிராவோ. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்காக 2004ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான பிராவோ, 2021ஆம் ஆண்டுடன் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார். இடைபட்ட காலத்தில் அவர் 40 டெஸ்ட், 164 ஒருநாள், 91 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 5 சதங்கள், 27 அரைசதங்கள் என 7ஆயிரம் ரன்களைக் குவித்துள்ளார். பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் 350+ விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார்.
இதுதவிர ஐபிஎல் தொடரில் இவருக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளமும் உண்டு. ஏனெனில் ஐபிஎல் தொடரின் ஜாம்பவான் அணிகளான மும்பை இந்தியன்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகளுக்காக 161 போட்டிகளில் விளையாடி 1,560 ரன்களையும், 183 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். அதிலும், ஒவ்வொரு முறையும் அணிக்கு தேவைப்படும் நேரங்களில் பேட்டிங் அல்லது பந்துவீச்சின் மூலம் அணிக்கு வெற்றியை தேடித்தந்துள்ளார்.
இவ்வாறு கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் மத்தியில் இடம் பெற்றிருந்த டுவைன் பிராவோ, திடீரென பாடகராகவும் விஸ்வரூபம் எடுத்தார். அத்துடன் நிற்காத அவர், '47 ஸ்டூடியோஸ்' என்ற பெயரில் இசைக்குழுவையும் உருவாக்கி ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளர். இதுதவிர அவர் தமிழில் வெளியான "சித்திரம் பேசுதடி-2" திரைப்படத்தில் வெளியான 'டல்மேனி' என்ற பாடலையும் பாடி அசத்தியுள்ளார். மேலும் அவர், தோனியின் பிறந்தநாளுக்காக பாடிய 'ஹெலிகாப்டர்-7', 'சாம்பியன்' போன்ற பாடல்கள் இன்றளவும் ரசிகர்களை கவர்ந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஏபிடி வில்லியர்ஸ் - தென்னாப்பிரிக்கா
தென்னாப்பிரிக்க அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், ரசிகர்களால் 'மிஸ்டர் 360' என்றும் செல்லமாக அழைக்கப்படுபவர் ஏபிடி வில்லியர்ஸ். தென்னாப்பிரிக்க அணிக்காக 2004ஆம் ஆண்டு அறிமுகமாகி 114 டெஸ்ட், 228 ஒருநாள், 78 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 47 சதங்கள், 109 அரைசதங்களுடன் 20ஆயிரம் ரன்களை அடித்துள்ளார். இதுதவிர ஐபிஎல் தொடரிலும் அவர் 184 போட்டிகளில் விளையாடி 3 சதங்கள், 40 அரைசதங்களுடன் 5,162 ரன்களை எடுத்துள்ளார்.
கடந்த 2021ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்று டி வில்லியர்ஸ், அதன்பின் தொலைக்காட்சி வரணனையாளராக செயல்பட்டு வருகிறார். ஆனால் கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு இவர் தனது முதல் ஆல்பம் பாடலை பாடி வெளியிட்டார் என்பது நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும். அவர் 2010ஆம் ஆண்டு தனது நண்பருடன் இணைந்து 'மாக் ஜூ ட்ரோம் வார்' என்ற பாடலை பாடியுள்ளார். அதேசமயம் இவர் பாடிய 'தி ஃபிளேம்' என்ற பாடலில் விராட் கோலி, யுஸ்வேந்திர சஹால் உள்ளிட்ட இந்திய வீரர்களும் சிறப்பு தோற்றத்தில் இடம் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிரெட் லீ - ஆஸ்திரேலியா
தனது அதிவேக பந்துவீச்சின் மூலம் பேட்டர்களை தடுமாறச் செய்த ஆஸ்திரேலிய ஜாம்பவான் பிரெட் லீ, தனது ஓய்வுக்கு பிறகு தனியாக இசைக் குழுவையே உருவாக்கி ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார். கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு 6 கிரிக்கெட் வீரர்களால் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த 'சிக்ஸ் & அவுட்' என்ற இசைக் குழு. இதில் பிரெட் லீ மற்றும் அவரது சகோதரர் ஷேன் லீ ஆகியோரும் உறுப்பினராக உள்ளனர். கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு குழுவினர் பிரிந்ததன் காரணமாக, இந்த இசைக்குழு தற்காலிகமாக காணாமல் போனது.
ஆனால், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு பிரெட் லீ-யின் முயற்சியின் காரணமாக 'சிக்ஸ்&அவுட்' இசைக்குழுவானது மீண்டும் செயல்பட தொடங்கியதுடன், பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்தி வருகிறது. மேலும் இவர் கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு இந்திய படாகியான ஆஷா போஸ்லேவுடன் இணைந்து பாடியா 'ஹான் மெயின் தும்ஹாரா ஹூன்' என்ற பாடலானது இன்றளவும் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கார் - இந்தியா
இந்திய அணியின் முன்னாள் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் மற்றும் பிரபல கிரிக்கெட் வர்ணனையாளராக இருப்பவர் சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர். இந்திய அணிக்காக கடந்த 1987ஆம் ஆண்டு முதல் 96ஆம் ஆண்டு வரையிலும் 37 டெஸ்ட் போட்டிகள், 74 ஒருநாள் போட்டிகளில் மஞ்ச்ரேக்கர் விளையாடியுள்ளார். இதில் அவர் 5 சதங்கள், 24 அரைசதங்கள் என 4ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரன்களை அடித்துள்ளார். தனது ஓய்வுக்கு பிறகு கிரிக்கெட் வர்ணனையாளராக மஞ்ச்ரேக்கர் செயல்படுவதுடன், அவ்வபோது சர்ச்சைகுரிய கருத்துகளை கூறி ரசிகர்களின் கவனத்தில் இடம் பிடித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், தனது ஓய்வுக்கு பிறகு முறையாக சங்கீதம் கற்றுக்கொண்ட சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர், பெங்காலி மொழியில் பல்வேறு பாடல்களை பாடியுள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு அவர் பாடிய 'அமர் பேலா ஜே ஜே' என்ற பாடலானது ரசிகர்கள் மத்தியில் வைரலானதுடன், பாராட்டுகளையும் பெற்றது. மேலும் தற்சமயம் அவர் தனது பெயரிலேயே தனியாக ஆல்பம் தொடங்கியுள்ளதுடன், தற்போது செயல்பட்டு வரும் இசை செயலிகளிலும் அதனை பதிவேற்றி வருகிறார்.
ஷக்தி சிங்- இந்தியா
இந்தியாவில் நடைபெறும் உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் ஹிமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் டெல்லி அணிகளுக்காக விளையாடிவர் ஷக்தி சிங். இதுவரை 58 முதல் தர போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர் ஒரு சதம், 3 அரைசதங்களுடன் 1,416 ரன்களை அடித்துள்ளார். இதுதவிர 28 லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ள ஷக்தி சிங், அதில் 124 ரன்களை மட்டுமே எடுத்துள்ளார்.
கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற ஷக்தி சிங், அதன்பின் போட்டி நடுவராக சில ஆண்டுகள் செயல்பட்டார். பின்னர், கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு முதல் அவர் பாலிவுட்டில் பின்னணி பாடகராகவும் உருவெடுத்தார். அதன்பின் அவர் ஹிந்தி, பஞ்சாபி மொழிகளில் தற்போதும் பின்னணி பாடகராக செயல்பட்டு வருகிறார்.
இதையும் படிங்க:
மற்ற கிரிக்கெட் வீரர்கள்
இந்த பட்டியலில் வெஸ்ட் இண்டீஸின் முன்னாள் வீரர் கர்ட்லி ஆம்ப்ரேஸ், ஒமாரி பேங்ஸ், கிறிஸ் கெயில், ஜிம்பாப்வே அணியின் முன்னாள் வீரர் ஹென்றி ஒலங்கா, இந்தியாவின் முன்னாள் வீரர்கள் ஹார்டி சந்து, சுரேஷ் ரெய்னா, ஹர்பஜன் சிங், இங்கிலாந்தின் முன்னாள் வீரர் மார்க் பௌட்ச்சர், ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னாள் வீரர் ஷேன் வாட்சன் உள்ளிட்டோரும் பாடகர்களாக அவ்வபோது அவதாரம் எடுத்து வருகின்றனர். இனி வரும் காலங்களில் மேலும் சில கிரிக்கெட் வீரர்கள் இந்த பட்டியலில் இணைய வாய்ப்புள்ளது.