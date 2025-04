ETV Bharat / sports

Published : April 5, 2025 at 7:42 AM IST

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

பின்னர் ஹர்திக் பாண்டியா கடைசி ஓவரில் சிக்ஸ் அடித்த நிலையில், ஆவேஷ் கான் பந்தில் அவுட்டானதால் மும்பை 12 ரன்களில் தோல்வி அடைந்தது. 19வது ஓவரில் திலக் வர்மா retired out முறையில் வெளியேறியது ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றியது. மன ரீதியாக லக்னோ அணிக்கு போட்டியின் முடிவு சாதகமாக அமைந்ததாக கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பின்னர் நமன் திர், சூர்யகுமார் யாதவ் அதிரடியாக விளையாடி பவுண்டரி, சிக்சர்களாக விளாசினர். நமன் திர் (46) திக்வேஷ் ரதி பந்தில் போல்டான நிலையில், சூர்யகுமார் யாதவ் தேவையில்லாத ஷாட் விளையாடி 67 ரன்களுக்கு நடையை கட்டினார். கடைசி கட்டத்தில் 7 பந்துகளில் 24 ரன்கள் தேவைப்பட்டது. அப்போது ஹர்திக் பாண்டியா அதிரடி காட்டிய நிலையில், மறுமுனையில் திலக் வமர்மா பொறுமையாக விளையாடிக் கொண்டிருந்தார். 23 பந்துகளில் 2 பவுண்டரிகளுடன் 25 ரன்கள் எடுத்திருந்த திலக் வர்மா, திடிரென்று retired out முறையில் வெளியேறினார். இந்த செயல் மும்பை ரசிகரகளுக்கு அதிர்ச்சி அளித்தது.

சென்னை : லக்னோ அணிக்கெதிரான போட்டியில் திலக் வர்மா அவுட்டாகாமல் பாதியில் retired out ஆனது பேசு பொருளாகியுள்ளது. நேற்று லக்னோவுக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் மும்பை பவுலிங் தேர்வு செய்தது. மும்பை அணியில் காயம் காரணமாக ரோகித் சர்மாவுக்கு பதிலாக வில் ஜேக்ஸ் களமிறங்கினார். முதலில் பேட்டிங் செய்த லக்னோ அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் அபாரமாக விளையாடினர். மிட்செல் மார்ஷ் (60), மார்க்ரம் (53) ரன்களும் எடுத்தனர். இதனைத்தொடர்ந்து லக்னோ அணியின் கேப்டன் பண்ட் இம்முறையும் 2 ரன்களுக்கு அவுட்டாகி ஏமாற்றினார்.

திலக் வர்மா குறித்து ஹர்திக் பாண்டியா கூறியது, “திலக் வர்மா பெரிய ஷாட்கள் ஆட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்த போது, அவரால் ஆட முடியவில்லை. ஒரு சில நாட்களில் இது போன்ற சூழ்நிலை ஏற்படும். அதன் காரணமாக அவரை retired out செய்வது என்ற முடிவை எடுத்தோம்.

திலக் வர்மா retired out முறையில் அவுட்டாக்கியதற்கு முன்னாள் வீரர்கள் சுனில் கவாஸ்கர், ஹர்பஜன் சிங் ஆகியோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இதன்மூலம் ஐபிஎல் தொடரில் retired out முறையில் வெளியேறிய வீரர்கள் வரிசையில் 4வது இடம் பிடித்துள்ளார். முன்னதாக ரவி அஷ்வின், அதர்வா தய்டே, சாய் சுதர்சன் ஆகியோர் retired out முறையில் வெளியேறியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.