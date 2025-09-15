இந்திய வீரர்களின் செயல் விதிகளுக்கு எதிரானது: பாகிஸ்தான் அணி அதிருப்தி!
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆசிய கோப்பை லீக் போட்டியில் இந்திய அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை போட்டிக்குப் பிறகு இந்திய வீரர்கள் தங்களுடன் கைகுலுக்க மறுத்ததற்கு பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலிடம் தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளது.
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி, இந்திய அணியின் ஸ்பின்னர்களுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல், 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 127 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ஃபர்ஹான் 40 ரன்களையும், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி 33 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இந்திய அணி தரப்பில் குல்தீப் யாதவ் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் ஷுப்மன் கில் 10 ரன்னிலும், அபிஷேக் சர்மா 31 ரன்களிலும், திலக் வர்மா 31 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதேசமயம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 47 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 14.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
கைகுலுக்க மறுத்த வீரர்கள்
இந்த நிலையில் இந்த போட்டியின் போது இரு அணி வீரர்களும் போட்டி முடிந்து கை குலுக்காமல் சென்ற சம்பவம் தற்போது பூதாகரமாக வெடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. ஜம்மு -காஷ்மீரின் பஹல்காமில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 22-ம் தேதி நடத்தப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதலில், 26 அப்பாவி சுற்றுலா பயணிகள் கொல்லப்பட்டனர். இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து ஆசிய கோப்பை போட்டியில் இந்தியா அணி பாகிஸ்தானுடன் விளைாட கூடாது என்று எதிர்ப்புகள் எழுந்தன.
இருப்பினும் இந்த போட்டியில் இந்திய அணி விளையாடியதுடன், வெற்றியையும் பதிவு செய்துள்ளது. இந்நிலையில், டாஸ் நிகழ்வின் போதும் இரு அணியின் கேப்டன்களும் கைகுலுக்க மறுத்தனர். அதன்பின் போட்டி முடிவின் போதும் இந்திய அணி வீரர்கள் எதிரணியுடன் கைகுலுக்க மறுத்து பெவிலியன் திரும்பினர். பஹல்காமில் நடத்தப்பட்ட தக்குதலை கண்டிக்கும் விதமாக இந்திய வீரர்கள் இதனை செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
பாகிஸ்தான் குற்றஞ்சாட்டு
அதேசமயம், இது ஐசிசி விதிமுறைகளுக்கு எதிரானது மட்டுமின்றி, விளையாட்டின் மாண்பையும் குறைப்பதாக ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலிடம், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து பிசிபி (PCB) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "இந்திய வீரர்கள் கைகுலுக்காததற்கு அணி மேலாளர் நவீத் சீமா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். இது விளையாட்டின் மாண்பை குறைப்பதாகவும், ஆட்டத்தின் உணர்விற்கு எதிரானதாகவும் கருதப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக, நாங்கள் போட்டிக்கு பிறகு நடைபெறும் பரிசளிப்பு விழாவிற்கு எங்கள் கேப்டனை அனுப்பவில்லை" என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.
மேலும் பாகிஸ்தான் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் மைக் ஹொசைன் கூறுகையில், "நாங்கள் கைகுலுக்க விரும்பினோம், ஆனால் எதிரணி அதைச் செய்யாததால் ஏமாற்றமடைந்தோம். இந்த போட்டியில் நாங்கள் விளையாடிய விதத்தில் ஏமாற்றமடைந்தாலும், எதிரணிக்கு கைகுலுக்க விரும்பினோம். அவர்களை அதனை தவிர்த்ததன் விளைவாகவே, எங்கள் அணியின் கேப்டன் சல்மான் ஆகா போட்டிக்கு பிறகான நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவில்லை" என்று கூறினார்.
இந்திய கேப்டன் பதில்
இந்த போட்டிக்கு பிறகு பேசிய இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், "பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை எண்ணிப்பார்ப்பதற்கு இது சரியான தருணம் என நினைக்கிறேன். நாங்கள்(இந்திய கிரிக்கெட் அணி) பஹல்காம் தாக்குதலில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினர் பக்கம் நிற்கிறோம். அவர்களுக்கு எங்களின் ஒருமித்த ஆதரவு உண்டு என்பதை இத்தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர்,"நமது பாதுகாப்புப் படையினருக்கு இந்த வெற்றியை அர்ப்பணிக்கிறோம். தங்களின் வீரத்தை பறைசாற்றி நாட்டை பாதுகாக்கும் உயரிய பணியை மேற்கொண்டு வரும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் வெற்றியை நாங்கள் அர்ப்பணிப்போம்" என்று தெரிவித்தார்.
நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரின் மீதமுள்ள போட்டிகளில், இரு அணிகளும் இன்னும் இரண்டு முறை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. இது போன்ற சூழ்நிலையில், முதல் போட்டியிலேயே இரு அணி வீரர்களும் கைகுலுக்க மறுத்த சம்பவம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்த தொடங்கியுள்ளது. இதனால் இரு அணிகளும் மீண்டும் மோதும் போட்டி மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.