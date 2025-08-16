ETV Bharat / sports

சின்சினாட்டி ஓபன் 2025: ஷெல்டனுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த ஸ்வெரேவ்; காஃபை வெளியேற்றினார் பயோலினி! - CINCINNATI OPEN 2025

சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற காலிறுதி போட்டிகளில் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டன் ஸ்வெரேவ், ஸ்பெயின் கார்லோஸ் அல்காரஸ் ஆகியோர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

சின்சினாட்டி ஓபன் 2025
சின்சினாட்டி ஓபன் 2025 (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2025 at 1:15 PM IST

ஹைதராபாத்: சின்சினாட்டி ஓபன் மகளிர் காலிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனையான அமெரிக்காவின் கோகோ காஃபை 2-6, 6-4, 6-3 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இத்தாலியின் ஜேஸ்மின் பயோலினி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் இறுதி கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் காலிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் மூன்றாம் நிலை வீரரான ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை எதிர்த்து, உலகின் 6ஆம் நிலை வீரரும், கனடா ஓபன் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றவருமான அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் பலப்பரீட்சை நடத்தினர். இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய ஸ்வெரேவ் அபாரமாக விளையாடினார்.

போட்டியின் முடிவில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் 6-2, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் பென் ஷெல்டனை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் அரையிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில், உலகின் 2ஆம் நிலை வீரரான ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸை எதிர்த்து, உலகின் 11ஆம் நிலை வீரரான ரஷ்யாவின் ஆண்ட்ரி ரூப்லெவ் பலப்பரீட்சை நடத்தினர். இந்த போட்டியின் முதல் செட்டை அல்காரஸ் 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

பின்னர் இரண்டாவது செட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்திய ரூப்லேவ் 6-4 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்ற, இந்த போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது. மேலும் இருவரும் வெற்றிக்காக கடுமையாக போராடிய நிலையில், கடைசி செட்டை அல்காரஸ் 7-5 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றார். இதன் மூலம் கார்லோஸ் அல்காரஸ் 6-3, 4-6, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் ஆண்ட்ரீ ரூப்லேவை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். இதையடுத்து நாளை நடைபெறும் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை எதிர்த்து கார்லோஸ் அல்காரஸ் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.

இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் ரஷ்யாவின் வர்வரா கிராச்சேவா சக நாட்டு வீராங்கனை வெரோனிகா குடெர்மெடோவை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் ஆரம்பம் முதலே அதிக்கம் செலுத்திய குடெர்மெடோவ் முதல் செட்டை 6-1 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 6-2 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி வெற்றிபெற்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் அரையிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனையான அமெரிக்காவின் கோகோ கஃபை, உலகின் 9ஆம் நிலை விராங்கனையான இத்தாலியின் ஜேஸ்மின் பயோலினி எதிர்கொண்டார். விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் கோகோ கஃப் 6-2 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை வென்று அசத்தினார். பின்னர் சுதாரித்து விளையாடிய பயோலினி தனது அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இரண்டாவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி கஃபிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

இதனால் ஆட்டம் பரபரப்பான சூழலுக்கு சென்ற நிலையில், மூன்றாவது செட்டிலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட பயோலினி 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன்மூலம் 2-6, 6-4, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் கோகோ கஃபை வீழ்த்தி ஜேஸ்மின் பயோலினி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். இந்த நிலையில், நாளை நடைபெறும் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ரஷ்யாவின் வெரோனிகா குடெர்மெடோவை எதிர்த்து ஜேஸ்மின் பயோலினி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

