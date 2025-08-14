ETV Bharat / sports

சின்சினாட்டி ஓபன் 2025: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய சின்னர், சபலென்கா! - CINCINNATI OPEN 2025

சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் நாளை நடைபெறும் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிச் சுற்று ஆட்டத்தில், உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனை அரினா சபலெங்கா, உலகின் 10-ம் நிலை வீராங்கனையான எலெனா ரைபாகினாவை எதிர்கொள்கிறார்.

ஜானிக் சின்னர் - அரினா சபலென்கா
ஜானிக் சின்னர் - அரினா சபலென்கா (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2025 at 11:14 AM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்றுக்கு ஆடவர் பிரிவில் நம்பர் 1 வீரர் ஜானிக் சின்னரும், மகளிர் பிரிவில் நம்பர் 1 வீரங்கனை அரினா சபலென்காவும் முன்னேறியுள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் இறுதி கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னரை எதிர்த்து பிரெஞ்சின் அட்ரியன் மன்னாரினோ (Adrian Mannarino) பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய சின்னர் 6-4 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார்.

பின்னர் 2-வது செட் ஆட்டத்தில் மன்னாரினோவும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, இதில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்தன. இறுதியில் சின்னர் 7-6 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் ஜானிக் சின்னர் 6-4, 7-6 என்ற செட் கணக்குகளில் அட்ரியன் மன்னாரினோவை வீழ்த்தி காலிறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். இதையடுத்து, நாளை நடைபெறும் காலிறுதி ஆட்டத்தில் கனடாவின் பெலிக்ஸ் ஆகரை எதிர்த்து ஜானிக் சின்னர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.

இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரரான கார்லோஸ் அல்காரஸை எதிர்த்து, இத்தாலியின் லூகா நார்டி விளையாடினார். இதில் முதல் செட்டை 6-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய அல்காரஸ், இரண்டாவது செட்டிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு 6-4 என்ற கணக்கில் நார்டியை வீழ்த்தினார். இதன்மூலம் கார்லோஸ் அல்கார்ஸ் 6-1, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் லுகா நார்டியை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார். நாளை நடைபெறும் காலிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் 11ஆம் நிலை வீரரான ரஷ்யாவின் ஆண்ட்ரி ரூப்லெவ்வை எதிர்த்து அல்காரஸ் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.

மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில், உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனையான பெலாரசின் அரினா சபலென்கா (Aryna Sabalenka), ஸ்பேனிஷ் வீராங்கனை ஜெசிகா பௌசாஸ் மனீரோவை (Jessica Bouzas Maneiro) எதிர்கொண்டார். இதில் அபாரமாக விளையாடிய சபலென்கா முதல் செட்டை 6-1 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 7-5 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி மனீரோவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.

மற்றொரு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் 10ஆம் நிலை வீராங்கனையான கஜகஸ்தானின் எலெனா ரைபாகினா, உலகின் 6ஆம் நிலை வீராங்கனையான அமெரிக்காவின் மேடிசன் கீஸை எதிர்கொண்டார். விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் முதல் செட்டை மேடிசன் கீஸ் 7-6 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி ரைபாகினாவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். அதன்பின் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ரைபாகினா இரண்டாவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கிலும், மூன்றாவது செட்டை 6-2 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றினார்.

இதன் மூலம் எலெனா ரைபாகினா 6-7, 6-4, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் மேடிசன் கீஸை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

இதனையடுத்து நாளை நடைபெறும் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனை பெலாரசின் அரினா சபலெங்காவை எதிர்த்து உலகின் 10-ம் நிலை வீராங்கனையான கஜகஸ்தானின் எலெனா ரைபாகினா பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார். டாப்-10 வீராங்கனைகள் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், இந்த போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

