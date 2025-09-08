ETV Bharat / sports

பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியால் அவமதிக்கப்பட்டேன் - கிறிஸ் கெயில் ஓபன் டாக்!

ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் அணிக்காக விளையாடும்போது தனக்கு ஏற்பட்ட கசப்பான அனுபவங்கள் குறித்து வெஸ்ட் இண்டீஸின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ் கெயில் மனம் திறந்துள்ளார்.

கிறிஸ் கெயில்
கிறிஸ் கெயில் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2025 at 4:38 PM IST

ஹைதராபாத்: கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணிக்காக விளையாடியபோது நான் அவமதிக்கப்பட்டதாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜாம்பவான் கிறிஸ் கெயில் கூறியுள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டி20 கிரிக்கெட்டில் ஜாம்பவான் எனும் அந்தஸ்துக்கு உரித்தானவர் வெஸ்ட் இண்டீஸின் கிறிஸ் கெயில். இவர் உலகெங்களிலும் நடைபெறும் டி20 லீக் தொடர்களில் பங்கேற்றது மட்டுமல்லால், விளையாடிய அனைத்து தொடரிலும் தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளார். குறிப்பாக இந்தியாவில் நடைபெறும் ஐபிஎல் தொடரில் கிறிஸ் கெயில் செய்துள்ள சாதனைகள் கொஞ்சநஞ்சமல்ல.

கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு முதல் 2021ஆம் ஆண்டு வரையில் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடிய கிறிஸ் கெயில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகளுக்காக விளையாடியுள்ளார். மொத்தமாக 142 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடிய கெயில், 6 சதங்கள், 31 அரைசதங்கள் என 4,965 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதில் அவரது ஸ்டிரைக் ரேட் 149 மற்றும் சராசரி 39.7 ஆகும்.

பஞ்சாப் அணிக்காக சதமடித்த கிறிஸ் கெயில்
பஞ்சாப் அணிக்காக சதமடித்த கிறிஸ் கெயில் (IANS)

இதுதவிர ஐபிஎல் தொடரில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக ரன்களை குவித்த வீரர்(175 ரன்கள்), அதிக சிக்ஸர்களை விளாசிய வீரர் (357 சிக்ஸர்கள்), அதிவேக சதமடித்த வீரர் (30 பந்துகளில்), 300+ சிக்ஸர்களை அடித்த ஒரே வீரர், ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக சிக்ஸர்களை விளாசியவர் (17 சிக்ஸர்கள்), ஒரு சீசனில் அதிக ரன்களைக் குவித்தவருக்கான ஆரஞ்சு தொப்பியை இரண்டு முறை வென்ற வீரர் என, அவரின் சாதனைகளை அடுக்கிக்கொண்டெ செல்லலாம்.

இவ்வாறு பல்வேறு சாதனைகளுக்கு சொந்தக்காரரான கிறிஸ் கெயில், தனது கடைசி சில ஐபிஎல் சீசன்களில் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறினார். பின்னர் 2021 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்த அவர், தற்போது சிறப்பு விருந்தினராக மட்டுமே ஐபிஎல் தொடரின் போது தென் படுகிறார். இந்நிலையில் சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தன்னை சரியாக நடத்தவில்லை என்று கிறிஸ் கெயில் கூறியுள்ளது பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கிறிஸ் கெயில்
கிறிஸ் கெயில் (IANS)

இதுகுறித்து பேசிய கிறிஸ் கெயில், "என்னுடைய ஐபிஎல் பயணம் நான் எதிர்பார்த்ததை விட முன்கூட்டியே முடிந்தது. நேர்மையாகச் சொல்லப் போனால் பஞ்சாப் அணிக்காக விளையாடிய போது அது நடந்தது. கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணிக்காக விளையாடிய போது நான் அவமரியாதை செய்யப்பட்டேன் என்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அந்த அணிக்காக நான் சிறப்பாக செயல்பட்ட போதும், அவர்கள் என்னை சரியாக நடத்தவில்லை என்று தோன்றியது" என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அவர்கள் என்னை ஒரு குழந்தையைப் போல நடத்தினார்கள். அணியின் முழு சுமையும் என்மீது இருப்பது போல உணர்ந்தேன். அப்போது தான் என் வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக நான் மனச்சோர்வடைந்ததாக நினைக்கிறேன். எனவே யாரெனும் மனச்சோர்வைப் பற்றிப் பேசும்போது, அதை என்னால் புரிந்துக்கொள்ள முடியும். மேலும் அங்கு எனக்கு ஏற்பட்ட கசப்பான அனுபவம் குறித்து அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் அனில் கும்ப்ளேவிடம் பேச விரும்பினேன். ஆனால் எனக்கு ஏமாற்றம் மட்டுமே மிஞ்சியது" என்றார்.

‘யுனிவர்ஸ் பாஸ்’ கிறிஸ் கெயில்
‘யுனிவர்ஸ் பாஸ்’ கிறிஸ் கெயில் (IANS)

கிறிஸ் கெயிலின் இந்த கருத்து தற்சமயம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. ஏனெனில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்காக 2018 முதல் 2021ஆம் ஆண்டு வரையிலும் 41 போட்டிகளில் விளையாடிய கிறிஸ் கெயில், ஒரு சதம் மற்றும் 10 அரைசதங்களுடன் 1,339 ரன்களை எடுத்ததுடன், பலமுறை அணியின் வெற்றிக்கும் முக்கிய காரணமாக இருந்தார். ஆனால், தற்சமயம் அவர் அங்கு சரியாக நடத்தப்படவில்லை என்று அவரே கூறியுள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

