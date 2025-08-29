ETV Bharat / sports

இன்று மிகவும் கடினமான நாளாக இருந்தது - நீரஜ் சோப்ரா! - DIAMOND LEAGUE

சூரிச் நகரில் நடைபெற்ற டைமண்ட் லீக் ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் இந்திய வீரர் நீரஜ் சோப்ரா 85.01 மீட்டர் தூரத்தை எட்டி இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

நீரஜ் சோப்ரா
நீரஜ் சோப்ரா (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 2:31 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: 'இது எனக்கு ஒரு கடினமான நாளாக இருந்தது' என டைமண்ட் லீக் தடகள போட்டியில் இரண்டாம் இடம் பிடித்த இந்திய வீரர் நீரஜ் சோப்ரா தெரிவித்துள்ளார்.

உலக தடகள கூட்டமைப்பு சார்பில் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள சூரிச் நகரில் டைமண்ட் லீக் தடகள போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் பிரிவுக்கான இறுதிப் போட்டி நடைபெற்றது. இந்த இறுதிப் போட்டியில் ஒலிம்பிக்கில் இரு முறை பதக்கம் வென்றவரும், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரருமான நீரஜ் சோப்ரா பங்கேற்றார்.

இன்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் அவர் ஜூலியன் வெப்பர், நடப்பு சாம்பியன் ஆண்டர்ன் பீட்டர்ஸ் மற்றும் கெஷோர்ன் வால்காட் ஆகியோருடன் போட்டியிட்டார். இந்த போட்டியில் நீரஜ் சோப்ரா முதல் முயற்சியில் 84.35 மீட்டர், 2-வது முயற்சியில் 82 மீட்டர் தூரம் எறிந்தார். 3, 4 மற்றும் 5-ம் முயற்சிகள் பௌலில் முடிந்தன. 6-வது முயற்சியில் 85.01 மீட்டர் எறிந்தார். இதன் மூலம் டைமண்ட் லீக் 2025 போட்டிகளில் இந்தியாவின் நீரஜ் சோப்ரா 2-வது இடம் பிடித்தார்.

இந்த போட்டியில் ஜெர்மனி வீரர் ஜூலியன் வெப்பர் 91.51 மீட்டர்கள் எறிந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். தனது முதல் முயற்சியிலேயே 91.37 மீட்டர் தூரத்தை எட்டிய அவர், அடுத்த முயற்சியில் 91.51 மீட்டர் தூரம் ஈட்டி இந்த ஆண்டுக்கான டைமண்ட் லீக் கோப்பையும் வென்றார். இதன் மூலம் முதல் முறையாக அவர் இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தினார்.

டிரினிடாட் & டொபாகோ வீரர் கெஷோர்ன் வால்காட் 84.95 மீட்டர் தூரத்தை எட்டி மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். அதே சமயம் கடந்தாண்டு சாம்பியன் பட்டம் வென்ற கிரெனடாவின் ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ், இந்த முறை 82.06 மீட்டர் தூரத்தை எட்டிய நிலையிலும் நான்காம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டார். இந்த போட்டியில் முதலிடம் பிடித்த ஜூலியன் வெப்பருக்கு கோப்பையுடன், $30,000 பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்பட்டது. இரண்டாம் இடம் பிடித்த நீரஜ் சோப்ராவுக்கு $20,000, மூன்றாம் இடம் பிடித்த கேஷோர்ன் வால்காட்டிற்கு $7,000 பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் இந்த போட்டி குறித்து பேசிய நீரஜ் சோப்ரா, "இன்று, எனக்கு கொஞ்சம் கடினமான நாளாக இருந்தது. விளையாட்டுகளில் எப்போதும் கடினமான நாள்கள் இருக்கும், இன்று எனக்கும் அது போல ஒரு கடினமான நாளாகவே இருந்தது. ஆனால் எனது கடைசி முயற்சியில் 85 மீட்டருக்கு மேல் எறிந்து விட்டேன். இன்றைய தினம் எனது நேரம் சரியாக இல்லை. மேலும் என்னுடைய ரன் - அப் அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை. உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடருக்கு இன்னும் மூன்று வாரங்கள் உள்ளன. அதில் நான் என்னால் முடிந்ததை செய்வேன். அதனால் தற்போது எனது சிறந்ததை நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க:

  1. பெங்களூரு கூட்ட நெரிசல் சம்பவம்! 3 மாதங்களுக்கு பின் மௌனத்தை கலைத்த ஆர்சிபி!
  2. டைமண்ட் லீக்: 2-ம் இடம் பிடித்தார் இந்தியாவின் நீரஜ் சோப்ரா! ஜெர்மனியின் ஜூலியன் வெப்பர் சாம்பியன்!

டைமண்ட் லீக் தடகள போட்டிகளில் நீரஜ் சோப்ரா கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் முதலிரண்டு இடங்களை தக்க வைத்து வருகிறார். அதிலும் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு இத்தொடரில் அவர் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

அடுத்த மாதம் டோக்கியோவில் உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடரில் பாகிஸ்தானின் அர்ஷத் நதீம், ஜெர்மனியின் ஜூலியன் வெப்பர், கிரெனடாவின் ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கவுள்ள நிலையில், நீரஜ் சோப்ரா அத்தொடரில் முதலிடம் பிடித்து சாதிப்பாரா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் தற்போதிலிருந்தே அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.

ஹைதராபாத்: 'இது எனக்கு ஒரு கடினமான நாளாக இருந்தது' என டைமண்ட் லீக் தடகள போட்டியில் இரண்டாம் இடம் பிடித்த இந்திய வீரர் நீரஜ் சோப்ரா தெரிவித்துள்ளார்.

உலக தடகள கூட்டமைப்பு சார்பில் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள சூரிச் நகரில் டைமண்ட் லீக் தடகள போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் பிரிவுக்கான இறுதிப் போட்டி நடைபெற்றது. இந்த இறுதிப் போட்டியில் ஒலிம்பிக்கில் இரு முறை பதக்கம் வென்றவரும், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரருமான நீரஜ் சோப்ரா பங்கேற்றார்.

இன்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் அவர் ஜூலியன் வெப்பர், நடப்பு சாம்பியன் ஆண்டர்ன் பீட்டர்ஸ் மற்றும் கெஷோர்ன் வால்காட் ஆகியோருடன் போட்டியிட்டார். இந்த போட்டியில் நீரஜ் சோப்ரா முதல் முயற்சியில் 84.35 மீட்டர், 2-வது முயற்சியில் 82 மீட்டர் தூரம் எறிந்தார். 3, 4 மற்றும் 5-ம் முயற்சிகள் பௌலில் முடிந்தன. 6-வது முயற்சியில் 85.01 மீட்டர் எறிந்தார். இதன் மூலம் டைமண்ட் லீக் 2025 போட்டிகளில் இந்தியாவின் நீரஜ் சோப்ரா 2-வது இடம் பிடித்தார்.

இந்த போட்டியில் ஜெர்மனி வீரர் ஜூலியன் வெப்பர் 91.51 மீட்டர்கள் எறிந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். தனது முதல் முயற்சியிலேயே 91.37 மீட்டர் தூரத்தை எட்டிய அவர், அடுத்த முயற்சியில் 91.51 மீட்டர் தூரம் ஈட்டி இந்த ஆண்டுக்கான டைமண்ட் லீக் கோப்பையும் வென்றார். இதன் மூலம் முதல் முறையாக அவர் இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தினார்.

டிரினிடாட் & டொபாகோ வீரர் கெஷோர்ன் வால்காட் 84.95 மீட்டர் தூரத்தை எட்டி மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். அதே சமயம் கடந்தாண்டு சாம்பியன் பட்டம் வென்ற கிரெனடாவின் ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ், இந்த முறை 82.06 மீட்டர் தூரத்தை எட்டிய நிலையிலும் நான்காம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டார். இந்த போட்டியில் முதலிடம் பிடித்த ஜூலியன் வெப்பருக்கு கோப்பையுடன், $30,000 பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்பட்டது. இரண்டாம் இடம் பிடித்த நீரஜ் சோப்ராவுக்கு $20,000, மூன்றாம் இடம் பிடித்த கேஷோர்ன் வால்காட்டிற்கு $7,000 பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் இந்த போட்டி குறித்து பேசிய நீரஜ் சோப்ரா, "இன்று, எனக்கு கொஞ்சம் கடினமான நாளாக இருந்தது. விளையாட்டுகளில் எப்போதும் கடினமான நாள்கள் இருக்கும், இன்று எனக்கும் அது போல ஒரு கடினமான நாளாகவே இருந்தது. ஆனால் எனது கடைசி முயற்சியில் 85 மீட்டருக்கு மேல் எறிந்து விட்டேன். இன்றைய தினம் எனது நேரம் சரியாக இல்லை. மேலும் என்னுடைய ரன் - அப் அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை. உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடருக்கு இன்னும் மூன்று வாரங்கள் உள்ளன. அதில் நான் என்னால் முடிந்ததை செய்வேன். அதனால் தற்போது எனது சிறந்ததை நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க:

  1. பெங்களூரு கூட்ட நெரிசல் சம்பவம்! 3 மாதங்களுக்கு பின் மௌனத்தை கலைத்த ஆர்சிபி!
  2. டைமண்ட் லீக்: 2-ம் இடம் பிடித்தார் இந்தியாவின் நீரஜ் சோப்ரா! ஜெர்மனியின் ஜூலியன் வெப்பர் சாம்பியன்!

டைமண்ட் லீக் தடகள போட்டிகளில் நீரஜ் சோப்ரா கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் முதலிரண்டு இடங்களை தக்க வைத்து வருகிறார். அதிலும் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு இத்தொடரில் அவர் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

அடுத்த மாதம் டோக்கியோவில் உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடரில் பாகிஸ்தானின் அர்ஷத் நதீம், ஜெர்மனியின் ஜூலியன் வெப்பர், கிரெனடாவின் ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கவுள்ள நிலையில், நீரஜ் சோப்ரா அத்தொடரில் முதலிடம் பிடித்து சாதிப்பாரா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் தற்போதிலிருந்தே அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.

For All Latest Updates

TAGGED:

NEERAJ CHOPRANEERAJ CHOPRA HARD DAY QUOTENEERAJ CHOPRA VS JULIAN WEBERநீரஜ் சோப்ராDIAMOND LEAGUE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.