ஹைதராபாத்: 'இது எனக்கு ஒரு கடினமான நாளாக இருந்தது' என டைமண்ட் லீக் தடகள போட்டியில் இரண்டாம் இடம் பிடித்த இந்திய வீரர் நீரஜ் சோப்ரா தெரிவித்துள்ளார்.
உலக தடகள கூட்டமைப்பு சார்பில் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள சூரிச் நகரில் டைமண்ட் லீக் தடகள போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் பிரிவுக்கான இறுதிப் போட்டி நடைபெற்றது. இந்த இறுதிப் போட்டியில் ஒலிம்பிக்கில் இரு முறை பதக்கம் வென்றவரும், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரருமான நீரஜ் சோப்ரா பங்கேற்றார்.
இன்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் அவர் ஜூலியன் வெப்பர், நடப்பு சாம்பியன் ஆண்டர்ன் பீட்டர்ஸ் மற்றும் கெஷோர்ன் வால்காட் ஆகியோருடன் போட்டியிட்டார். இந்த போட்டியில் நீரஜ் சோப்ரா முதல் முயற்சியில் 84.35 மீட்டர், 2-வது முயற்சியில் 82 மீட்டர் தூரம் எறிந்தார். 3, 4 மற்றும் 5-ம் முயற்சிகள் பௌலில் முடிந்தன. 6-வது முயற்சியில் 85.01 மீட்டர் எறிந்தார். இதன் மூலம் டைமண்ட் லீக் 2025 போட்டிகளில் இந்தியாவின் நீரஜ் சோப்ரா 2-வது இடம் பிடித்தார்.
இந்த போட்டியில் ஜெர்மனி வீரர் ஜூலியன் வெப்பர் 91.51 மீட்டர்கள் எறிந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். தனது முதல் முயற்சியிலேயே 91.37 மீட்டர் தூரத்தை எட்டிய அவர், அடுத்த முயற்சியில் 91.51 மீட்டர் தூரம் ஈட்டி இந்த ஆண்டுக்கான டைமண்ட் லீக் கோப்பையும் வென்றார். இதன் மூலம் முதல் முறையாக அவர் இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தினார்.
Relentless consistency! 💪— SAI Media (@Media_SAI) August 28, 2025
Javelin G.O.A.T Neeraj Chopra finishes 2nd for the 3rd time in a row at the #DiamondLeagueFinal 2025 in Zurich🇨🇭 with a best throw of 85.01m, underlining once again his place among the world’s best.
Good effort, Neeraj👏🏻#IndianAthletics… pic.twitter.com/nzVlDDA036
டிரினிடாட் & டொபாகோ வீரர் கெஷோர்ன் வால்காட் 84.95 மீட்டர் தூரத்தை எட்டி மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். அதே சமயம் கடந்தாண்டு சாம்பியன் பட்டம் வென்ற கிரெனடாவின் ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ், இந்த முறை 82.06 மீட்டர் தூரத்தை எட்டிய நிலையிலும் நான்காம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டார். இந்த போட்டியில் முதலிடம் பிடித்த ஜூலியன் வெப்பருக்கு கோப்பையுடன், $30,000 பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்பட்டது. இரண்டாம் இடம் பிடித்த நீரஜ் சோப்ராவுக்கு $20,000, மூன்றாம் இடம் பிடித்த கேஷோர்ன் வால்காட்டிற்கு $7,000 பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் இந்த போட்டி குறித்து பேசிய நீரஜ் சோப்ரா, "இன்று, எனக்கு கொஞ்சம் கடினமான நாளாக இருந்தது. விளையாட்டுகளில் எப்போதும் கடினமான நாள்கள் இருக்கும், இன்று எனக்கும் அது போல ஒரு கடினமான நாளாகவே இருந்தது. ஆனால் எனது கடைசி முயற்சியில் 85 மீட்டருக்கு மேல் எறிந்து விட்டேன். இன்றைய தினம் எனது நேரம் சரியாக இல்லை. மேலும் என்னுடைய ரன் - அப் அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை. உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடருக்கு இன்னும் மூன்று வாரங்கள் உள்ளன. அதில் நான் என்னால் முடிந்ததை செய்வேன். அதனால் தற்போது எனது சிறந்ததை நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Neeraj Chopra finishes second-place at the Diamond League Final in Zurich with his best throw of 85.01m 👏🇮🇳#IndianAthletics #AFI #NeerajChopra #DiamondLeagueFinal pic.twitter.com/wpzTI9vJAU— Athletics Federation of India (@afiindia) August 28, 2025
டைமண்ட் லீக் தடகள போட்டிகளில் நீரஜ் சோப்ரா கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் முதலிரண்டு இடங்களை தக்க வைத்து வருகிறார். அதிலும் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு இத்தொடரில் அவர் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அடுத்த மாதம் டோக்கியோவில் உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடரில் பாகிஸ்தானின் அர்ஷத் நதீம், ஜெர்மனியின் ஜூலியன் வெப்பர், கிரெனடாவின் ஆண்டர்சன் பீட்டர்ஸ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கவுள்ள நிலையில், நீரஜ் சோப்ரா அத்தொடரில் முதலிடம் பிடித்து சாதிப்பாரா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் தற்போதிலிருந்தே அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.