சோதனைகளை சாதனையாக்கிய அரசின் உதவி கரம் - ‘செஸ்’ சாதனையாளர் சிறுமி ஷர்வானிகா நெகிழ்ச்சி

தமிழ்நாடு அரசு மிகப்பெரிய அளவில் ஆதரவு கொடுப்பதால், ஏழை வீட்டுக் குழந்தைகளும் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இலக்கை எளிதாக அடைய முடிகிறது என்கிறார் அன்புரோஜா.

‘செஸ்’ சாதனையாளர் சிறுமி ஷர்வானிகா
‘செஸ்’ சாதனையாளர் சிறுமி ஷர்வானிகா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2025 at 10:31 PM IST

2 Min Read
சென்னை: அரசு அளித்த உதவியும், உற்சாகமும் தான் தனக்கு ஊக்கமளித்ததாக, செஸ் போட்டியில் இந்தியாவிற்காக தங்கம் வென்ற ஷர்வானிகா தெரிவித்துள்ளார்.

கஜகஸ்தான் நாட்டில் நடைபெற்ற உலக 'கேடட்' சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் ஷர்வானிகா போட்டியின் முதல் சுற்றில் தோல்வியுடன் தொடங்கினார். இருப்பினும் விடாமுயற்சியுடன் தொடர்ந்து 9 ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்று ஷர்வானிகா சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று தங்கப்பதக்கத்தை பெற்றுள்ளார்.

இந்த நிலையில் கஜகஸ்தான் நாட்டில் இருந்து டெல்லி வழியாக தாயகம் திரும்பிய ஷர்வானிகாவுக்கு, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் சென்னை விமான நிலையத்தில் பூங்கொத்துடன் பொன்னாடை போர்த்தி உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

ஷர்வானிகா
ஷர்வானிகா (ETV Bharat Tamil Nadu)

கஜகஸ்தான் நாட்டின் அல்மாட்டியில் சர்வதேச செஸ் கூட்டமைப்பு சார்பில் நடைபெற்ற வளர்ந்து வரும் நட்சத்திரங்களுக்கான உலக 'கேடட்' சாம்பியன்ஷிப் தொடர் போட்டியில் கலந்துகொள்ள ஷர்வானிகா'விற்கு தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் ரூபாய் 2.37 லட்சம் நிதி உதவி வழங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில் சென்னை விமான நிலையத்தில் வைத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஷர்வானிகா, கஜகஸ்தான் நாட்டில் நடைபெற்ற செஸ் போட்டியில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்றது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும், போட்டிகளில் கலந்துகொள்ள தொடர்ந்து உற்சாகப்படுத்தி வரும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மற்றும் துணை முதலமைச்சருக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் என்றும் தெரிவித்தார். மேலும், செஸ் விளையாட்டில் தான் இன்னும் நிறைய சாதிக்க வேண்டும் என்பதே ஆசை என்று கூறினார்.

‘செஸ்’ சாதனையாளர் சிறுமி ஷர்வானிகா பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனையடுத்து பேசிய அவரது தாய் அன்புரோஜா, “மூத்த பிள்ளைதான் முதலில் செஸ் போட்டியில் விளையாடி வந்தார். கொரோனா காலத்தில் அவருடன் ஷர்வானிகா துணைக்காக விளையாட ஆரம்பித்து தற்போது இந்த உயரத்தை எட்டிள்ளார்.

துணை முதலமைச்சர் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளித்து வருகிறார். அதுதான் என் மகள் தொடர்ந்து வெற்றி பெற காரணமாக உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு மிகப்பெரிய அளவில் ஆதரவு கொடுப்பதால், ஏழை வீட்டுக் குழந்தைகளும் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இலக்கை எளிதாக அடைய முடிகிறது,” என்று தெரிவித்தார்.

யார் இந்த ஷர்வானிகா?

அரியலூர் மாவட்டம், உடையார்பாளையம் நகரத்தை சேர்ந்த ஷர்வானிகா (10), ஏழ்மையான குடும்பப் பின்னணியில் இருந்து வந்தவர். இவருக்கு 4 வயது இருந்தபோதே, இவரிடம் இருந்த நியாபகத் திறனைக் கண்டறிந்த பெற்றோர், செஸ் விளையாட்டை அறிமுக செய்துள்ளனர். பின்னர் தனது குழந்தை பருவத்தில் இருந்தே செஸ் விளையாட்டின் மீது ஆர்வம் கொண்டு, பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு ஷர்வானிகா வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

சிறுமி ஷர்வானிகா
சிறுமி ஷர்வானிகா (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிக்க: செஸ் வீராங்கனை வைஷாலிக்கு அரசு வேலை! விளையாட்டு வீரர்களுக்கு பணி ஆணைகளை வழங்கிய ஸ்டாலின்!!

குறிப்பாக, 2022 ஆம் ஆண்டு 7 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்காக தேசிய அளவில் நடைபெற்ற செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் கலந்துகொண்டு ஷர்வானிகா வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளார். மேலும், 2022 ஆம் ஆண்டு ஆசிய பள்ளிகளுக்கான செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியிலும் வெற்றி வாகை சூடியுள்ளார்.

இந்த நிலையில் கஜகஸ்தான் நாட்டின் அல்மாட்டியில் சர்வதேச செஸ் கூட்டமைப்பு சார்பில், வளர்ந்து வரும் நட்சத்திரங்களுக்கான உலக 'கேடட்' சாம்பியன்ஷிப் தொடர் நடைபெற்றது. இதில் 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான 10 வயதுக்குட்பட்ட பெண்கள் பிரிவில், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இளம் வீராங்கனையாக ஷர்வானிகா போட்டியிட்டு சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச் சென்றுள்ளார். அவர் 9/11 புள்ளிகளைப் பெற்று, உலக 10 வயதுக்குட்பட்ட பெண்கள் கேடட் சதுரங்க சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வென்று இந்தியாவிற்கு தங்கம் பெற்றுத் தந்துள்ளார்.

