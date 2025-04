ETV Bharat / sports

பஞ்சாப் அணிக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்குமா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்? சேப்பாக்கத்தில் இன்று மோதல்! - CSK VS PBKS

பஞ்சாப் அணிக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்குமா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ( ETV Bharat )

சென்னை: ஐபிஎல் தொடரில் இன்றைய போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. 18வது ஐபிஎல் தொடரில் தற்போது விறுவிறுப்பான இரண்டாம் கட்ட போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இன்று சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறும் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இந்த சீசனில் ஆரம்பத்தில் பஞ்சாப் அணி தொடர்ச்சியாக வெற்றி பெற்று வந்த நிலையில், பின்னர் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது. பஞ்சாப் அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் பெரிய இன்னிங்ஸை ஆட தவறுகின்றனர். பிரியான்ஸ் ஆர்யா ஒரு போட்டியில் சதம் அடித்த பிறகு சொல்லிக் கொள்ளும்படி விளையாடவில்லை. கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் பார்மில் இல்லாதது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக உள்ளது. ஜாஷ் இங்கிலிஸ் பதிலாக ஸ்டொய்னிஸ் முன்னதாக களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சஷாங்க் சிங் கடைசி கட்ட ஓவர்களில் ரன்கள் சேர்க்கிறார். பவுலிங்கில் பஞ்சாப் அணிக்கு அர்ஷ்தீப் சிங், யான்சென், சஹால் உள்ளிட்டோர் கட்டுக்கோப்பாக பந்துவீசினாலும் தேவையான நேரத்தில் விக்கெட் வீழ்த்தாதது பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது. சென்னை அணி கிட்டதட்ட பிளே ஆப் வாய்ப்பை இழந்துவிட்ட நிலையில், அடுத்து வரும் போட்டிகளில் பெரிய ரன்ரேட் வித்தியாசத்தில் வெல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். இந்த சீசன் ஆரம்பம் முதல் சென்னை அணி படுதோல்வியை சந்தித்து வரும் நிலையில், வரும் போட்டிகளில் இளம் வீரர்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பவர் பிளே ஓவர்களில் சென்னை அணி ரன்கள் சேர்க்காதது பெரும் பிரச்சனையாக உள்ளது. கடந்த போட்டியில் புதிய முயற்சியாக தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் ஆயுஷ் மாத்ரே, ரஷித் ஆகியோர் களமிறங்கினர். ரஷித் களமிறங்கிய முதல் போட்டிக்கு பிறகு பெரிய அளவில் சோபிக்கவில்லை. மிடில் ஆர்டரில் களமிறங்கும் ஹூடா, சாம் கரண் ஆகியோர் ஒருநாள் போட்டி போல பொறுமையாக ரன்கள் சேர்த்து வருகின்றனர். டெவால்டு பிரேவிஸ் இன்றும் அதிரடியை தொடர்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சீசனில் மற்ற அணிகள் சர்வ சாதாரணமாக 200 ரன்களை கடந்து வரும் நிலையில், சென்னை அணி 180 ரன்களை தாண்டவே திணறி வருவது ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. பஞ்சாப் அணி இன்றைய போட்டியில் வெற்றி பெற்று பிளே ஆப் சுற்றுக்கான வாய்ப்பை அதிகப்படுத்த முயலும் என்பதால் விறுவிறுப்பாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

