சென்னை: சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் தொடரில் மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்பவருக்கு ரூபாய் 25 லட்சமும், சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு ரூபாய் 7 லட்சமும் பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட உள்ளது.
சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் 2025 தொடர், தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் இன்று துவங்கியது. வரும் 15 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த தொடரில் சேலஞ்சர்ஸ், மாஸ்டர்ஸ் என இரு பிரிவுகளில் நடைபெறும் போட்டிகளில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த 20 வீரர்கள் பங்கேற்கின்றனர். தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (SDAT) ஒத்துழைப்பில் நடைபெறும் இத்தொடரில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு பரிசுத்தொகையாக மொத்தம் ரூ.1 கோடி ரூபாய் வழங்கப்படவுள்ளது.
மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் இந்தியாவின் முன்னணி வீரர்களான அர்ஜுன் எரிகைசி, விதித் குஜ்ராத்தி, நிஹால் சரின், நெதர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த அனிஷ் கிரி, ஜெர்மனி நாட்டை சேர்ந்த வின்சென்ட் கீமர், அமெரிக்காவின் ரே ராப்சன், ரஷ்யாவின் விளாடிமிர் ஃபெடோசீவ் உட்பட 10 பேர் பங்கேற்கின்றனர். கடந்த 2024 சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவில் கோப்பை வென்றதால் இந்தியாவின் பிரணவ் இம்முறை மாஸ்டர் பிரிவில் களம் இறங்குகிறார்.
இம்முறை சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவில் இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் நட்சத்திரங்களான கார்த்திகேயன் முரளி, லியோன் மெண்டோன்கா, வைஷாலி ஹரிகா, அபிமன்யு புராணிக், ஆர்யன் சோப்ரா, அதிபன் பாஸ்கரன், இனியன், பிரனெஷ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கின்றனர்.
பரிசுத்தொகை எவ்வளவு?
மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்பவருக்கு ரூபாய் 25 லட்சமும், 2வது மற்றும் 3வது இடம் பெறுபவர்களுக்கு முறையே 15 லட்சமும், ரூ.10 லட்சமும் பரிசாக வழங்கப்படவுள்ளது. அதேபோல் சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவில் வெற்றியாளருக்கு ரூ.7 லட்சமும், 2026ஆம் ஆண்டு மாஸ்டர்ஸ் போட்டியில் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பும் வழங்கப்படும்.
மேலும், மாஸ்டர்ஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்பவர் 24.5 ஃபிடே சர்க்யூட் புள்ளிகளை பெறுவார். இதனால் அடுத்த ஆண்டு நடக்கும் உலக சாம்பியன்ஷிப் தகுதிப் போட்டியில் (கேண்டிடேட்ஸ் செஸ்) பங்கேற்கும் வாய்ப்பை அதிகரிக்க முடியும்.
சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் தொடரின் தொடக்க நாளான இன்று, முதல் சுற்றுக்கான போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் முதல் சுற்றில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த கார்த்திகேயன் முரளியும் ,பிரணவும் மோதுகின்றனர். இவர்களை போன்று ஜெர்மனியை சேர்ந்த வின்சண்ட் கீமர், இந்திய வீரர் நிஹால் சரின் போட்டியிடுகின்றனர். மேலும் நெதர்லாந்தின் அனிஷ்கிரி, அமெரிக்காவின் ரே ராப்சன் போட்டியிடுகின்றனர். இந்திய வீரர் விதித் குஜ்ராத்தி, நெதர்லாந்தின் ஜோர்டான் வான் ஃபாரஸ்ட்டுடன் போட்டியிடுகிறார். இந்திய வீரர் அர்ஜுன் எரிகைசி, அமெரிக்காவின் அவோண்டர் லியாங் உடன் மோதுகிறார்.
சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவு சுற்றில் லியோன் மெண்டோன்கா இந்தியாவின் ஹர்ஷ்வர்தன், இந்தியாவின் அபிமன்யு புராணிக் - அதிபன், வைஷாலி - இனியன், ஹரிகா - தீப்தயன் கோஷ், பிரனேஷ் - ஆர்யன் சோப்ரா ஆகியோர் மோதுகின்றனர்.
இதுகுறித்து சென்னை கிராண்ட் செஸ் மாஸ்டர் போட்டியின் இயக்குநர் ஸ்ரீநாத் கூறுகையில், ”இன்று துவங்கிய சென்னை கிராண்ட் செஸ் மாஸ்டர் போட்டியில் 10 பேர் மாஸ்டர்ஸ், 10 பேர் சேலஞ்சர்ஸ் போட்டிகளிலும் பங்கேற்கின்றனர்.
கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு போட்டிகளில் பங்கேற்கும் வீரர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. குகேஷ் 2023 இல் சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் போட்டி மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றார். அந்த வகையில் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கும், உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கான நல்ல மதிப்பெண் கிடைக்கும்.
மேலும் வெளிநாட்டு வீரர்களும் சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் போட்டியில் பங்கேற்று வெற்றி பெற ஆர்வமாக உள்ளனர்” என தெரிவித்தார்.
சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் போட்டி நேற்று (ஆகஸ்ட் 6) துவங்க இருந்தது. ஆனால் போட்டி நடைபெறும் நட்சத்திர விடுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டு, ஒரு நாள் இடைவெளிக்கு பிறகு இன்று போட்டிகள் துவங்கியுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
