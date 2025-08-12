சென்னை: சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் போட்டியின் சேலஞ்சர்ஸ் சுற்றில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான ஆர்.வைஷாலியை சர்வதேச மாஸ்டர் ஜி.பி. ஹர்ஷவர்தன் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2025 செஸ் போட்டிகள், தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்று வருகின்றன. போட்டியின் 5ஆவது நாளான நேற்று, ஐந்தாம் சுற்று ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன. இதில் மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் நெதர்லாந்தின் அனிஷ் கிரி, இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான முரளி கார்த்திக்கேயனுடன் மோதினார். இதில் அனிஷ் கிரி வெள்ளை காய்களுடனும், முரளி கார்த்திக்கேயன் கருப்பு காய்களுடனும் விளையாடினர். இருவருக்கும் இடையேயான இந்த ஆட்டம் 73ஆவது நகர்த்தலின் போது டிராவில் முடிவடைந்தது.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான விதித் குஜராத்தி, ஜெர்மனி கிராண்ட் மாஸ்டரான வின்சென்ட் கீமருடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இதில் விதித் குஜராத்தி வெள்ளை காய்களுடனும், வின்சென்ட் கீமர் கருப்பு காய்களுடனும் களமிறங்கினர். இருவரும் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட நிலையில் 40ஆவது நகர்த்தலின் போது இந்த ஆட்டம் டிராவில் முடிவடைந்தது. மற்றொரு போட்டியில் உலகின் 5ஆம் நிலை வீரரான இந்தியாவின் அர்ஜுன் எரிகைசியுடன், கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரணவ் மோதிய நிலையில், இந்த ஆட்டம் 78ஆவது நகர்த்தலின் போது டிராவானது.
முந்தைய சுற்றில் அர்ஜுன் எரிகைசியை தோற்கடித்த இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான நிஹால் சரின், 5ஆவது சுற்றில் அமெரிக்க கிராண்ட் மாஸ்டரான அவாண்டர் லியாங்குடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த போட்டி 29ஆவது நகர்த்தலின் போது டிராவானது. மற்றொரு ஆட்டத்தில் நெதர்லாந்தின் ஜோர்டன் வான் பாரஸ்ட், அமெரிக்க கிராண்ட் மாஸ்டரான ரே ராப்சனுடன் பலப்ரீட்சை நடத்தினார். இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட ஜோர்டன் வான் பாரஸ்ட் 82ஆவது நகர்த்தலில் ரே ரப்சனை வீழ்த்தினார்.
சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவு 5ஆவது சுற்றில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான ஆர்.வைஷாலி, சர்வதேச மாஸ்டரான ஜி.பி.ஹர்ஷவர்தனுடன் மோதினார். வைஷாலி வெள்ளை காய்களுடனும், ஹர்ஷவர்தன் கருப்பு காய்களுடனும் பலப்பரீட்சை நடத்திய நிலையில், 53ஆவது நகர்த்தலில் ஹர்ஷ்வர்தன் வெற்றி பெற்று வைஷாலிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு தொடரில் ஹர்ஷ்வர்த்தன் தனது முதல் வெற்றி பதிவு செய்தார்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் ஹரிகா துரோணவல்லி, அபிமன்யு புராணிக் ஆகியோர் மோதிய நிலையில், 39ஆவது நகர்த்தில் அபிமன்யு புராணிக் வெற்றி பெற்றார். இதனால் ஹரிகா துரோணவல்லி இந்த தொடரில் தனது நான்காவது தோல்வியை சந்தித்துள்ளார்.
இதுதவிர, எம்.பிரனேஷ் - லியோன் லூக் மென்டோன்கா ஆகியோருக்கு இடையேயான போட்டி 38ஆவது நகர்த்தலிலும், அதிபன் பாஸ்கரன் - ஆர்யன் சோப்ரா ஆகியோர் மோதிய போட்டி 52ஆவது நகர்த்தலிலும், திப்தாயன் கோஷ் - பா.இனியன் இடையேயான போட்டி 25ஆவது நகர்த்தலிலும் டிராவில் முடிவடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
5ஆம் சுற்று முடிவில் மாஸ்டர்ஸ் பிரிவு புள்ளிகள் பட்டியல்
- வின்சென்ட் கீமர் - 4
- அர்ஜுன் எரிகைசி - 3
- அனிஷ் கிரி - 2.5
- விதித் குஜ்ராத்தி - 2.5
- முரளி கார்த்திக்கேயன் - 2.5
- அவோண்டர் லியாங் - 2.5
- நிஹால் சரின் - 2
- வி.பிரணவ் - 2
- ரே ராப்சன் - 2
- ஜோர்டான் வான் பாரஸ்ட் - 2
5ஆம் சுற்று முடிவில் சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவு புள்ளிகள் பட்டியல்:
- அபிமன்யு புராணிக் - 4.5
- எம்.பிரனேஷ் - 3.5
- திப்தாயன் கோஷ் - 3.5
- லியோன் லூக் மென்டோன்கா - 3.5
- பா.இனியன் - 3
- அதிபன் பாஸ்கரன் - 2.5
- ஆர்யன் சோப்ரா - 1.5
- ஜி.பி.ஹர்ஷவர்தன் - 1.5
- ஆர்.வைஷாலி - 1
- ஹரிகா துரோணவல்லி - 0.5